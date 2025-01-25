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29 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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المغرب يتخذ قرارا عاجلا استعدادا لاستضافة كأس العالم 2030
المغرب يتخذ قرارا عاجلا استعدادا لاستضافة كأس العالم 2030
سبوتنيك عربي
أصدرت السلطات المغربية، قرارا يمنع تركيب الصحون الهوائية (البرابولات) على واجهات المباني، خصوصا في الشوارع الرئيسية، مع السماح بتثبيتها حصريا على أسطح الطوابق... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T07:08+0000
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وذكرت وسائل إعلام مغربية، أن "مصالح السلطات المحلية بمدينة الرباط، شرعت في إزالة الصحون الهوائية من واجهات المباني والمنازل، كما تم منع تركيب المكيفات على واجهات المباني، فيما سمحت بوضعها فوق الأسطح فقط".وأبلغت السلطات المحلية أصحاب عدد من الشقق والمنازل بمختلف أحياء العاصمة، بقرار إزالة الصحون الهوائية من الواجهات وذلك استعدادا لاستضافة كأس العالم 2030.وقال مصدر مسؤول إن "هذا القرار قديم وقد تم منذ سنوات في مختلف الشوارع الرئيسية بالعاصمة الرباط"، مؤكدًا أن "ما يجري هو إجراء اعتيادي يهدف إلى الحفاظ على جمالية المدينة، بالإضافة إلى تجنب حوادث سقوطها وضمان سلامة المواطنين".ونشر عدد من النشطاء المدنيين بالعاصمة المغربية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو توثق هذه العملية، خاصة بمدينة سلا، وحي يعقوب المنصور بالرباط.وتتجه الأنظار إلى المغرب، مع استعداداته لاستضافة كأس العالم 2030، وفي إطار التحضيرات، يعمل على زيادة القدرة الاستيعابية للفنادق، وتوسيع شبكة القطارات، لتشمل مدنا مثل مراكش، بالإضافة إلى توسيع حجم المطارات في الدار البيضاء وطنجة والرباط وفاس.
https://sarabic.ae/20241211/فوز-إسبانيا-والمغرب-والبرتغال-باستضافة-بطولة-كأس-العالم-2030-1095704062.html
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أخبار المغرب اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

المغرب يتخذ قرارا عاجلا استعدادا لاستضافة كأس العالم 2030

07:08 GMT 25.01.2025
© flickr.com / Marek Kubicaعلم المغرب
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© flickr.com / Marek Kubica
تابعنا عبر
أصدرت السلطات المغربية، قرارا يمنع تركيب الصحون الهوائية (البرابولات) على واجهات المباني، خصوصا في الشوارع الرئيسية، مع السماح بتثبيتها حصريا على أسطح الطوابق العليا.
وذكرت وسائل إعلام مغربية، أن "مصالح السلطات المحلية بمدينة الرباط، شرعت في إزالة الصحون الهوائية من واجهات المباني والمنازل، كما تم منع تركيب المكيفات على واجهات المباني، فيما سمحت بوضعها فوق الأسطح فقط".
وأبلغت السلطات المحلية أصحاب عدد من الشقق والمنازل بمختلف أحياء العاصمة، بقرار إزالة الصحون الهوائية من الواجهات وذلك استعدادا لاستضافة كأس العالم 2030.
وقال مصدر مسؤول إن "هذا القرار قديم وقد تم منذ سنوات في مختلف الشوارع الرئيسية بالعاصمة الرباط"، مؤكدًا أن "ما يجري هو إجراء اعتيادي يهدف إلى الحفاظ على جمالية المدينة، بالإضافة إلى تجنب حوادث سقوطها وضمان سلامة المواطنين".
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
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ونشر عدد من النشطاء المدنيين بالعاصمة المغربية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو توثق هذه العملية، خاصة بمدينة سلا، وحي يعقوب المنصور بالرباط.
وتتجه الأنظار إلى المغرب، مع استعداداته لاستضافة كأس العالم 2030، وفي إطار التحضيرات، يعمل على زيادة القدرة الاستيعابية للفنادق، وتوسيع شبكة القطارات، لتشمل مدنا مثل مراكش، بالإضافة إلى توسيع حجم المطارات في الدار البيضاء وطنجة والرباط وفاس.
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