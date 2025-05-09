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https://sarabic.ae/20250509/فيفا-يصدر-قرارا-تاريخيا-بشأن-كأس-العالم-للسيدات-1100364244.html
"فيفا" يصدر قرارا تاريخيا بشأن كأس العالم للسيدات
"فيفا" يصدر قرارا تاريخيا بشأن كأس العالم للسيدات
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، عن اتخاذه قرارا وصفه بـ"التاريخي" بخصوص بطولة كأس العالم للسيدات. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T19:38+0000
2025-05-09T19:38+0000
مجتمع
أخبار الفيفا
أخبار كرة القدم
كرة القدم للسيدات
رياضة
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وقال "فيفا" في بيان رسمي، إنه "في قرار تاريخي للعبة، قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإجماع أنه اعتبارا من عام 2031 فصاعدا، ستشهد بطولة كأس العالم للسيدات مشاركة 48 فريقا يتنافسون ضد بعضهم البعض لأول مرة على الإطلاق".وسيتم توسيع بطولة كأس العالم للسيدات لتضم 48 منتخبا بدلا من 32، اعتبارا من نسخة 2031، اعتمادا على نظام 12 مجموعة، ما يرفع عدد المباريات إلى 104 ويمدد البطولة أسبوعا إضافيا.وأوضح "فيفا" أن القرار جاء نتيجة للنمو الملحوظ في كرة القدم النسائية عالميا، ووافق عليه المجلس بالإجماع، مؤكدا أن هذه الخطوة تهدف لتعزيز المشاركة وتطوير اللعبة على مستوى أوسع، ومكافحة العنصرية.وستُبقي بطولة 2027 المقرر إقامتها في البرازيل على نظام الـ32 فريقا، بينما لم يُحسم بعد اختيار الدولتين المضيفتين لنسختي 2031 و2035.وأشار رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، إلى أن نجاح نسخة 2023 في أستراليا التي توّجت بها إسبانيا عكس التنافسية المتزايدة، وشهد مشاركة فعالة من جميع القارات، مؤكدا أن التوسيع سيمنح المزيد من الدول فرصا لتطوير كرة القدم النسائية.ويأتي هذا القرار موازيا لتوسيع كأس العالم للرجال إلى 48 منتخبا بدءًا من نسخة 2026 التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.
https://sarabic.ae/20250412/فيفا-يعلن-عن-مفاجأة-جديدة-بشأن-كأس-العالم-للأندية-1099473339.html
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أخبار الفيفا, أخبار كرة القدم, كرة القدم للسيدات, رياضة
أخبار الفيفا, أخبار كرة القدم, كرة القدم للسيدات, رياضة

"فيفا" يصدر قرارا تاريخيا بشأن كأس العالم للسيدات

19:38 GMT 09.05.2025
© Photo / Unsplash/ Fauzan Saari كأس العالم لكرة القدم
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© Photo / Unsplash/ Fauzan Saari
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، عن اتخاذه قرارا وصفه بـ"التاريخي" بخصوص بطولة كأس العالم للسيدات.
وقال "فيفا" في بيان رسمي، إنه "في قرار تاريخي للعبة، قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإجماع أنه اعتبارا من عام 2031 فصاعدا، ستشهد بطولة كأس العالم للسيدات مشاركة 48 فريقا يتنافسون ضد بعضهم البعض لأول مرة على الإطلاق".
وسيتم توسيع بطولة كأس العالم للسيدات لتضم 48 منتخبا بدلا من 32، اعتبارا من نسخة 2031، اعتمادا على نظام 12 مجموعة، ما يرفع عدد المباريات إلى 104 ويمدد البطولة أسبوعا إضافيا.
وأوضح "فيفا" أن القرار جاء نتيجة للنمو الملحوظ في كرة القدم النسائية عالميا، ووافق عليه المجلس بالإجماع، مؤكدا أن هذه الخطوة تهدف لتعزيز المشاركة وتطوير اللعبة على مستوى أوسع، ومكافحة العنصرية.
وستُبقي بطولة 2027 المقرر إقامتها في البرازيل على نظام الـ32 فريقا، بينما لم يُحسم بعد اختيار الدولتين المضيفتين لنسختي 2031 و2035.
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
مجتمع
"فيفا" يعلن عن مفاجأة جديدة بشأن كأس العالم للأندية
12 أبريل, 07:44 GMT
وأشار رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، إلى أن نجاح نسخة 2023 في أستراليا التي توّجت بها إسبانيا عكس التنافسية المتزايدة، وشهد مشاركة فعالة من جميع القارات، مؤكدا أن التوسيع سيمنح المزيد من الدول فرصا لتطوير كرة القدم النسائية.
ويأتي هذا القرار موازيا لتوسيع كأس العالم للرجال إلى 48 منتخبا بدءًا من نسخة 2026 التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.
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