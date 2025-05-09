https://sarabic.ae/20250509/فيفا-يصدر-قرارا-تاريخيا-بشأن-كأس-العالم-للسيدات-1100364244.html
"فيفا" يصدر قرارا تاريخيا بشأن كأس العالم للسيدات
"فيفا" يصدر قرارا تاريخيا بشأن كأس العالم للسيدات
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، عن اتخاذه قرارا وصفه بـ"التاريخي" بخصوص بطولة كأس العالم للسيدات. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T19:38+0000
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وقال "فيفا" في بيان رسمي، إنه "في قرار تاريخي للعبة، قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإجماع أنه اعتبارا من عام 2031 فصاعدا، ستشهد بطولة كأس العالم للسيدات مشاركة 48 فريقا يتنافسون ضد بعضهم البعض لأول مرة على الإطلاق".وسيتم توسيع بطولة كأس العالم للسيدات لتضم 48 منتخبا بدلا من 32، اعتبارا من نسخة 2031، اعتمادا على نظام 12 مجموعة، ما يرفع عدد المباريات إلى 104 ويمدد البطولة أسبوعا إضافيا.وأوضح "فيفا" أن القرار جاء نتيجة للنمو الملحوظ في كرة القدم النسائية عالميا، ووافق عليه المجلس بالإجماع، مؤكدا أن هذه الخطوة تهدف لتعزيز المشاركة وتطوير اللعبة على مستوى أوسع، ومكافحة العنصرية.وستُبقي بطولة 2027 المقرر إقامتها في البرازيل على نظام الـ32 فريقا، بينما لم يُحسم بعد اختيار الدولتين المضيفتين لنسختي 2031 و2035.وأشار رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، إلى أن نجاح نسخة 2023 في أستراليا التي توّجت بها إسبانيا عكس التنافسية المتزايدة، وشهد مشاركة فعالة من جميع القارات، مؤكدا أن التوسيع سيمنح المزيد من الدول فرصا لتطوير كرة القدم النسائية.ويأتي هذا القرار موازيا لتوسيع كأس العالم للرجال إلى 48 منتخبا بدءًا من نسخة 2026 التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.
https://sarabic.ae/20250412/فيفا-يعلن-عن-مفاجأة-جديدة-بشأن-كأس-العالم-للأندية-1099473339.html
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أخبار الفيفا, أخبار كرة القدم, كرة القدم للسيدات, رياضة
أخبار الفيفا, أخبار كرة القدم, كرة القدم للسيدات, رياضة
"فيفا" يصدر قرارا تاريخيا بشأن كأس العالم للسيدات
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، عن اتخاذه قرارا وصفه بـ"التاريخي" بخصوص بطولة كأس العالم للسيدات.
وقال "فيفا" في بيان رسمي
، إنه "في قرار تاريخي للعبة، قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإجماع أنه اعتبارا من عام 2031 فصاعدا، ستشهد بطولة كأس العالم للسيدات مشاركة 48 فريقا يتنافسون ضد بعضهم البعض لأول مرة على الإطلاق".
وسيتم توسيع بطولة كأس العالم للسيدات لتضم 48 منتخبا بدلا من 32، اعتبارا من نسخة 2031، اعتمادا على نظام 12 مجموعة، ما يرفع عدد المباريات إلى 104 ويمدد البطولة أسبوعا إضافيا.
وأوضح "فيفا" أن القرار جاء نتيجة للنمو الملحوظ في كرة القدم النسائية عالميا، ووافق عليه المجلس بالإجماع، مؤكدا أن هذه الخطوة تهدف لتعزيز المشاركة وتطوير اللعبة على مستوى أوسع، ومكافحة العنصرية.
وستُبقي بطولة 2027 المقرر إقامتها في البرازيل على نظام الـ32 فريقا، بينما لم يُحسم بعد اختيار الدولتين المضيفتين لنسختي 2031 و2035.
وأشار رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، إلى أن نجاح نسخة 2023 في أستراليا التي توّجت بها إسبانيا عكس التنافسية المتزايدة، وشهد مشاركة فعالة من جميع القارات، مؤكدا أن التوسيع سيمنح المزيد من الدول فرصا لتطوير كرة القدم النسائية.
ويأتي هذا القرار موازيا لتوسيع كأس العالم للرجال إلى 48 منتخبا بدءًا من نسخة 2026 التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.