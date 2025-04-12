https://sarabic.ae/20250412/فيفا-يعلن-عن-مفاجأة-جديدة-بشأن-كأس-العالم-للأندية-1099473339.html
"فيفا" يعلن عن مفاجأة جديدة بشأن كأس العالم للأندية
"فيفا" يعلن عن مفاجأة جديدة بشأن كأس العالم للأندية
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس الجمعة، عن مفاجأة جديدة لمشجعي بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من... 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T07:44+0000
2025-04-12T07:44+0000
2025-04-12T07:44+0000
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وقال "فيفا"، عبر موقعه الرسمي، إنه تم طرح دفعة جديدة من التذاكر لمباريات كأس العالم للأندية.وأوضح الـ"فيفا"، أن التذاكر الإضافية تشمل الفئة الاقتصادية، ومتاحة حاليًا للشراء عبر المنصة الرسمية، واصفًا إياها بـ"فرصة ممتازة لعشاق كرة القدم لمتابعة منافسات البطولة".ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة نخبة من نجوم الكرة العالمية، أبرزهم الثلاثي المرشح لجائزة "ذا بيست"، فينسيوس جونيور (ريال مدريد)، جود بلينغهام (ريال مدريد)، ورودري (مانشستر سيتي)، وأسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي (حامل جائزة الكرة الذهبية 8 مرات)، إلى جانب هاري كين، إرلينغ هالاند، كيليان مبابي، وجمال موسيالا.يذكر أن هذه النسخة ستكون الأولى التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، والأولى التي تقام بنظامها الجديد المتمثل بمشاركة 32 فريقًا.
https://sarabic.ae/20250321/فيفا-يستبعد-ناديا-مكسيكيا-من-كأس-العالم-للأندية-2025--1098846325.html
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رياضة, أخبار الفيفا, منوعات, الأخبار
رياضة, أخبار الفيفا, منوعات, الأخبار
"فيفا" يعلن عن مفاجأة جديدة بشأن كأس العالم للأندية
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس الجمعة، عن مفاجأة جديدة لمشجعي بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من يونيو/ حزيران إلى يوليو/ تموز 2025.
وقال "فيفا"، عبر موقعه الرسمي
، إنه تم طرح دفعة جديدة من التذاكر لمباريات كأس العالم للأندية.
وأوضح الـ"فيفا"، أن التذاكر الإضافية تشمل الفئة الاقتصادية، ومتاحة حاليًا للشراء عبر المنصة الرسمية، واصفًا إياها بـ"فرصة ممتازة لعشاق كرة القدم لمتابعة منافسات البطولة".
ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة نخبة من نجوم الكرة العالمية، أبرزهم الثلاثي المرشح لجائزة "ذا بيست"، فينسيوس جونيور (ريال مدريد)، جود بلينغهام (ريال مدريد)، ورودري (مانشستر سيتي)، وأسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي (حامل جائزة الكرة الذهبية 8 مرات)، إلى جانب هاري كين، إرلينغ هالاند، كيليان مبابي، وجمال موسيالا.
وكشف تحليل التشكيلات الحالية للأندية المشاركة عن تمثيل قياسي يضم لاعبين من 86 دولة، ما يجعل هذه النسخة من البطولة الأكثر تنوعًا في تاريخها من حيث الجنسيات المشاركة.
يذكر أن هذه النسخة ستكون الأولى التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، والأولى التي تقام بنظامها الجديد المتمثل بمشاركة 32 فريقًا.