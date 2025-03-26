https://sarabic.ae/20250326/مليار-دولار-فيفا-يعلن-رسميا-عن-الجوائز-المالية-لبطولة-كأس-العالم-للأندية-1098965157.html
مليار دولار... "فيفا" يعلن رسميا عن الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للأندية
مليار دولار... "فيفا" يعلن رسميا عن الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للأندية
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميا، اليوم الأربعاء، عن الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام في الولايات المتحدة خلال صيف العام... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T11:25+0000
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وقال "فيفا" في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه تم تخصيص جائزة إجمالية قدرها مليار دولار أمريكي للأندية الـ32 المشاركة في البطولة.ووفقا للبيان، فإن الفائز في كل مباراة بمرحلة المجموعات (3 مباريات)، يحصل على 2 مليون دولار، ومليون دولار لكل تعادل.الفريق المتأهل إلى دور الـ16 يحصل على 7.5 مليون دولار، و13.125 مليون دولار للمتأهل إلى ربع النهائي، 21 مليون للمتأهل إلى نصف النهائي.فيما تبلغ مكافأة التأهل إلى النهائي 30 مليون دولار، ويحصل البطل على 40 مليون إضافية.وبخلاف الجوائز المرتبطة بالأداء، هناك مكافأة ثابتة للمشاركين في البطولة، تختلف بحسب كل اتحاد قاري.ويحصل كل ناد من أوروبا على مبلغ يتراوح بين 12.81 و38.19 مليون دولار، يتم تحديده من خلال تصنيف يعتمد على معايير رياضية وتجارية.فيما يحصل النادي القادم من أمريكا الجنوبية على 15.21 مليون دولار، و9.55 مليون دولار لكل ناد من أفريقيا، ونفس المكافأة لأندية آسيا وأمريكا الشمالية والوسطى، بينما تحصل أندية أوقيانوسيا على 3.58 مليون دولار.
https://sarabic.ae/20241207/فيفا-ينشر-مواعيد-مباريات-كأس-العالم-للأندية-2025-تعرف-على-مواجهات-المنتخبات-العربية-1095574866.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار الفيفا, كأس العالم للأندية, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار الفيفا, كأس العالم للأندية, الأخبار
مليار دولار... "فيفا" يعلن رسميا عن الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للأندية
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميا، اليوم الأربعاء، عن الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام في الولايات المتحدة خلال صيف العام الجاري، بمشاركة 32 فريقا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.
وقال
"فيفا" في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه تم تخصيص جائزة إجمالية قدرها مليار دولار أمريكي للأندية الـ32 المشاركة في البطولة.
ووفقا للبيان، فإن الفائز في كل مباراة بمرحلة المجموعات (3 مباريات)، يحصل على 2 مليون دولار، ومليون دولار لكل تعادل.
الفريق المتأهل إلى دور الـ16 يحصل على 7.5 مليون دولار، و13.125 مليون دولار للمتأهل إلى ربع النهائي، 21 مليون للمتأهل إلى نصف النهائي.
فيما تبلغ مكافأة التأهل إلى النهائي 30 مليون دولار، ويحصل البطل على 40 مليون إضافية.
وبخلاف الجوائز المرتبطة بالأداء، هناك مكافأة ثابتة للمشاركين في البطولة، تختلف بحسب كل اتحاد قاري.
ويحصل كل ناد من أوروبا على مبلغ يتراوح بين 12.81 و38.19 مليون دولار، يتم تحديده من خلال تصنيف يعتمد على معايير رياضية وتجارية.
فيما يحصل النادي القادم من أمريكا الجنوبية على 15.21 مليون دولار، و9.55 مليون دولار لكل ناد من أفريقيا، ونفس المكافأة لأندية آسيا وأمريكا الشمالية والوسطى، بينما تحصل أندية أوقيانوسيا على 3.58 مليون دولار.