https://sarabic.ae/20250624/دولة-عربية-تقود-ارتفاع-اكتشافات-النفط-والغاز-العالمية-إلى-أعلى-مستوى-في-3-أشهر-1101997466.html

دولة عربية تقود ارتفاع اكتشافات النفط والغاز العالمية إلى أعلى مستوى في 3 أشهر

دولة عربية تقود ارتفاع اكتشافات النفط والغاز العالمية إلى أعلى مستوى في 3 أشهر

سبوتنيك عربي

ارتفعت أحجام اكتشافات النفط والغاز العالمية، خلال أبريل/ نيسان الماضي، إلى أعلى مستوى لها في 3 أشهر، مسجلة نموًا بنسبة 13% على أساس شهري، و55% سنويًا، بقيادة... 24.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-24T10:02+0000

2025-06-24T10:02+0000

2025-06-24T10:02+0000

اقتصاد

العالم العربي

السعودية

أخبار السعودية اليوم

سوق النفط

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099391824_0:0:3415:1921_1920x0_80_0_0_f75473e9d9385ee71551bcec13b366b6.jpg

وقالت منصة "الطاقة"، إن "أحجام السوائل النفطية والغاز المكتشفة عالميًا في أبريل 2025، بلغت نحو 355 مليون برميل نفط مكافئ، مقارنة بـ 315 مليون برميل في مارس (آذار) السابق له، و230 مليون برميل في أبريل 2024".وسجلت السعودية أكبر حصة من هذه الاكتشافات بإعلان 14 حقلًا جديدًا للنفط والغاز، ما جعلها المحرك الرئيسي للنمو العالمي، مع هيمنة النفط على 77% من إجمالي الاكتشافات.وهيمنت منطقة الشرق الأوسط وخاصة السعودية، على 45% من إجمالي الاكتشافات، تليها أفريقيا بنسبة 32%، ثم أمريكا الشمالية بنسبة 21%، بينما لم تُسجل أي اكتشافات جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، خلال الشهر المذكور.وشملت الاكتشافات السعودية البارزة مكمن "العرب-د" في حقل "مرزوق"، الذي يُعد أهم اكتشاف للغاز غير المصاحب عالميًا، في أبريل/نيسان الماضي، حيث تدفق الغاز بمعدل 10 ملايين قدم مكعبة يوميًا، كما أعلنت المملكة اكتشاف 6 حقول نفط و8 مكامن للغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي.وارتفع إجمالي الاكتشافات العالمية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، إلى 1.43 مليار برميل نفط مكافئ، مقارنة بـ3.4 مليارات في الفترة نفسها من عام 2024. وسيطر الغاز الطبيعي على 51% من هذه الاكتشافات، بما يعادل 125 مليار متر مكعب، وفقًا لتقرير منتدى الدول المصدرة للغاز.يُذكر أن شهر أبريل الماضي، شهد الإعلان عن 18 اكتشافًا جديدًا، منها 3 اكتشافات في الحقول البحرية، مقابل 10 اكتشافات في الشهر السابق، ما يعكس تحسنًا في معدلات الاستكشاف العالمي.

https://sarabic.ae/20250623/شركات-نفط-عالمية-تجلي-موظفين-من-العراق-1101971598.html

https://sarabic.ae/20250621/الجزائر-وليبيا-في-المقدمة-شركات-تضع-عينها-على-النفط-والغاز-البري-في-أفريقيا----1101912169.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, سوق النفط, الأخبار