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قوانين الاقتصاد
مسؤولون عرب يشيدون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويحثون على التعاون مع روسيا
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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نبض افريقيا
ترامب يُعلن عن اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:03 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
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مرايا العلوم
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250624/دولة-عربية-تقود-ارتفاع-اكتشافات-النفط-والغاز-العالمية-إلى-أعلى-مستوى-في-3-أشهر-1101997466.html
دولة عربية تقود ارتفاع اكتشافات النفط والغاز العالمية إلى أعلى مستوى في 3 أشهر
دولة عربية تقود ارتفاع اكتشافات النفط والغاز العالمية إلى أعلى مستوى في 3 أشهر
سبوتنيك عربي
ارتفعت أحجام اكتشافات النفط والغاز العالمية، خلال أبريل/ نيسان الماضي، إلى أعلى مستوى لها في 3 أشهر، مسجلة نموًا بنسبة 13% على أساس شهري، و55% سنويًا، بقيادة... 24.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-24T10:02+0000
2025-06-24T10:02+0000
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وقالت منصة "الطاقة"، إن "أحجام السوائل النفطية والغاز المكتشفة عالميًا في أبريل 2025، بلغت نحو 355 مليون برميل نفط مكافئ، مقارنة بـ 315 مليون برميل في مارس (آذار) السابق له، و230 مليون برميل في أبريل 2024".وسجلت السعودية أكبر حصة من هذه الاكتشافات بإعلان 14 حقلًا جديدًا للنفط والغاز، ما جعلها المحرك الرئيسي للنمو العالمي، مع هيمنة النفط على 77% من إجمالي الاكتشافات.وهيمنت منطقة الشرق الأوسط وخاصة السعودية، على 45% من إجمالي الاكتشافات، تليها أفريقيا بنسبة 32%، ثم أمريكا الشمالية بنسبة 21%، بينما لم تُسجل أي اكتشافات جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، خلال الشهر المذكور.وشملت الاكتشافات السعودية البارزة مكمن "العرب-د" في حقل "مرزوق"، الذي يُعد أهم اكتشاف للغاز غير المصاحب عالميًا، في أبريل/نيسان الماضي، حيث تدفق الغاز بمعدل 10 ملايين قدم مكعبة يوميًا، كما أعلنت المملكة اكتشاف 6 حقول نفط و8 مكامن للغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي.وارتفع إجمالي الاكتشافات العالمية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، إلى 1.43 مليار برميل نفط مكافئ، مقارنة بـ3.4 مليارات في الفترة نفسها من عام 2024. وسيطر الغاز الطبيعي على 51% من هذه الاكتشافات، بما يعادل 125 مليار متر مكعب، وفقًا لتقرير منتدى الدول المصدرة للغاز.يُذكر أن شهر أبريل الماضي، شهد الإعلان عن 18 اكتشافًا جديدًا، منها 3 اكتشافات في الحقول البحرية، مقابل 10 اكتشافات في الشهر السابق، ما يعكس تحسنًا في معدلات الاستكشاف العالمي.
https://sarabic.ae/20250623/شركات-نفط-عالمية-تجلي-موظفين-من-العراق-1101971598.html
https://sarabic.ae/20250621/الجزائر-وليبيا-في-المقدمة-شركات-تضع-عينها-على-النفط-والغاز-البري-في-أفريقيا----1101912169.html
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اقتصاد, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, سوق النفط, الأخبار
اقتصاد, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, سوق النفط, الأخبار

دولة عربية تقود ارتفاع اكتشافات النفط والغاز العالمية إلى أعلى مستوى في 3 أشهر

10:02 GMT 24.06.2025
© AP Photo / Martin Meissnerحقل نفط في السعودية
حقل نفط في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Martin Meissner
تابعنا عبر
ارتفعت أحجام اكتشافات النفط والغاز العالمية، خلال أبريل/ نيسان الماضي، إلى أعلى مستوى لها في 3 أشهر، مسجلة نموًا بنسبة 13% على أساس شهري، و55% سنويًا، بقيادة منطقة الشرق الأوسط، وفقًا لتقرير حديث صادر عن منصة متخصصة بأبحاث الطاقة.
وقالت منصة "الطاقة"، إن "أحجام السوائل النفطية والغاز المكتشفة عالميًا في أبريل 2025، بلغت نحو 355 مليون برميل نفط مكافئ، مقارنة بـ 315 مليون برميل في مارس (آذار) السابق له، و230 مليون برميل في أبريل 2024".
وسجلت السعودية أكبر حصة من هذه الاكتشافات بإعلان 14 حقلًا جديدًا للنفط والغاز، ما جعلها المحرك الرئيسي للنمو العالمي، مع هيمنة النفط على 77% من إجمالي الاكتشافات.
العراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
شركات نفط عالمية تجلي موظفين من العراق
أمس, 14:13 GMT
وهيمنت منطقة الشرق الأوسط وخاصة السعودية، على 45% من إجمالي الاكتشافات، تليها أفريقيا بنسبة 32%، ثم أمريكا الشمالية بنسبة 21%، بينما لم تُسجل أي اكتشافات جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، خلال الشهر المذكور.
وشملت الاكتشافات السعودية البارزة مكمن "العرب-د" في حقل "مرزوق"، الذي يُعد أهم اكتشاف للغاز غير المصاحب عالميًا، في أبريل/نيسان الماضي، حيث تدفق الغاز بمعدل 10 ملايين قدم مكعبة يوميًا، كما أعلنت المملكة اكتشاف 6 حقول نفط و8 مكامن للغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي.
إحدى محطات ضخ الغاز التابعة لشركة النفط والغاز الوطنية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
الجزائر وليبيا في المقدمة... شركات "تضع عينها" على النفط والغاز البري في أفريقيا
21 يونيو, 15:42 GMT
وارتفع إجمالي الاكتشافات العالمية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، إلى 1.43 مليار برميل نفط مكافئ، مقارنة بـ3.4 مليارات في الفترة نفسها من عام 2024. وسيطر الغاز الطبيعي على 51% من هذه الاكتشافات، بما يعادل 125 مليار متر مكعب، وفقًا لتقرير منتدى الدول المصدرة للغاز.
يُذكر أن شهر أبريل الماضي، شهد الإعلان عن 18 اكتشافًا جديدًا، منها 3 اكتشافات في الحقول البحرية، مقابل 10 اكتشافات في الشهر السابق، ما يعكس تحسنًا في معدلات الاستكشاف العالمي.
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