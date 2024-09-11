أفضل 10 جامعات عربية تضعك على طريق حلمك
14:54 GMT 11.09.2024 (تم التحديث: 15:18 GMT 11.09.2024)
© Photo / unsplash/ Logan Isbellصورة لأحد طلاب الجامعات
© Photo / unsplash/ Logan Isbell
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كشف تقرير جديد لموقع "توب يونيفيرسيتيز" العالمي، المتخصص بالتعليم، عن أفضل 10 جامعات عربية، لعام 2024.
تم نشر تصنيفات الجامعات في المنطقة العربية لأول مرة في عام 2014، وتم تطويرها باستخدام منهجية تتكون من 10 مؤشرات، بما في ذلك السمعة الأكاديمية، وسمعة رئيس الجامعة، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، وشبكة البحث العلمي.
ووفقا للتقرير الذي نشره موقع "توب يونيفيرسيتيز"، المهتم بالتعليم وتصنيف أفضل الجامعات، تم الكشف عن تصنيف أفضل 10 جامعات عربية، لعام 2024.
أفضل 10 جامعات عربية لعام 2024
1.جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (السعودية)
2.جامعة الملك سعود (السعودية)
3.جامعة قطر
4.الجامعة الأمريكية في بيروت
5.جامعة الملك عبد العزيز (السعودية)
6.جامعة الإمارات العربية المتحدة
7.جامعة خليفة (الإمارات العربية المتحدة)
8.الجامعة الأمريكية في الشارقة
9.الجامعة الأردنية
10.جامعة السلطان قابوس (عُمان)
ويعتبر التصنيف الجامعي بالنسبة لسوق العمل على المستوى الدولي، حيث تسعى الشركات والمؤسسات العالمية إلى جذب الكفاءات من خريجي الجامعات ذات التصنيف العالي.
ويعمل التصنيف العالمي على زيادة تنافسية الجامعات في نشر المزيد من البحوث العلمية، والاهتمام بجودتها، وأعضاء هيئة التدريس.