أغلى المنتخبات العربية لكرة القدم لعام 2024

عربي
حاملات الصواريخ الاستراتيجية "تو-160" تحلق فوق المياه الإقليمية لبحري بارنتس والنرويجي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
08:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل ترفض وساطة مصر في صفقة الأسرى وتصر على البقاء في محور فيلادلفيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: استخدام السعودية "البترويوان" سيعزز علاقاتها الدولية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تركيا والعالم العربي.. مسار جديد في العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
تركيا والعالم العربي.. مسار جديد في العلاقات
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
12:22 GMT
19 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240911/أغلى-المنتخبات-العربية-لكرة-القدم--لعام-2024-1092606452.html
أغلى المنتخبات العربية لكرة القدم لعام 2024
أغلى المنتخبات العربية لكرة القدم لعام 2024
سبوتنيك عربي
أغلى 10 منتخبات في العالم
2024-09-11T10:23+0000
2024-09-11T10:23+0000
مجتمع
رياضة
أخبار كرة القدم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092606178_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_2684afeb67d2fbfc3d52711c3c2d7f61.jpg
تلعب القيمة السوقية لمنتخبات كرة القدم دورا مهما في تقييم مستوى المنتخب، ولعل العامل الأبرز في قيمة المنتخب هو سعر اللاعب الذي بدوره يرفع من قيمة المنتخب السوقية.ووفقا لآخر تقرير لموقع "ترانسفير ماركت" المهتم بإحصاءات كرة القدم، تم تصنيف أغلى 10 منتخبات عربية، لعام 2024، وهي كالآتي:أغلى المنتخبات العربية لعام 2024أغلى 10 منتخبات في العالم لعام 2024 وللتصنيف دلالة كبيرة على مستوى المنتخب، ومبدأ حساب مستوى المنتخب بسيط، يتعلق بأداء الفريق، حيث أن كل فريق يقدم أداء جيدا في عالم كرة القدم، ينال نقاطا تمكنه من التقدم في التصنيف العالمي. ويذكر أن قيمة المنتخب تتغير سنويا وفقا للـ"فيفا"، في حين يبقى اللاعب وقيمته السوقية العامل الأكبر في تحديد سعر المنتخب وقيمته السوقية.مؤشر الأهداف المتوقعة يدخل عالم كرة القدم.. فما فكرته وكيف يعمل؟رونالدو يحقق ضربة مالية تتفوق على دخله السابق من ريال مدريد
https://sarabic.ae/20240909/أغلى-10-قمصان-لأندية-رياضية-في-العالم--1092533424.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092606178_0:597:2048:2133_1920x0_80_0_0_cbf04a6b9a235301a50964f167c27013.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أغلى المنتخبات العربية لكرة القدم
أغلى المنتخبات العربية لكرة القدم

أغلى المنتخبات العربية لكرة القدم لعام 2024

10:23 GMT 11.09.2024
© Photo / unsplash/ jason chartersملعب كرة قدم
ملعب كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
© Photo / unsplash/ jason charters
تابعنا عبر
كشف تقرير جديد لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، المتخصص بإحصاءات كرة القدم، عن أعلى قيمة سوقية للمنتخبات العربية، لعام 2024.
تلعب القيمة السوقية لمنتخبات كرة القدم دورا مهما في تقييم مستوى المنتخب، ولعل العامل الأبرز في قيمة المنتخب هو سعر اللاعب الذي بدوره يرفع من قيمة المنتخب السوقية.
ووفقا لآخر تقرير لموقع "ترانسفير ماركت" المهتم بإحصاءات كرة القدم، تم تصنيف أغلى 10 منتخبات عربية، لعام 2024، وهي كالآتي:

أغلى المنتخبات العربية لعام 2024

1.
المغرب (376.6 مليون يورو)
2.
الجزائر (194.1 مليون يورو)
3.
مصر (121.6 مليون يورو)
4.
تونس (51.7 مليون يورو)
5.
الإمارات العربية المتحدة (35.8 مليون يورو)
6.
المملكة العربية السعودية (29.3 مليون يورو)
7.
قطر (19.9 مليون يورو)
8.
الأردن (16.8 مليون يورو)
9.
العراق (12.4 مليون يورو)
10.
البحرين (9.1 مليون يورو)

أغلى 10 منتخبات في العالم لعام 2024

1.
إنجلترا (1.47 مليار يورو)
2.
إسبانيا (1.01 مليار يورو)
3.
فرنسا (1 مليار يورو)
4.
البرتغال (986 مليون يورو)
5.
البرازيل (932 مليون يورو)
6.
الأرجنتين (821 مليون يورو)
7.
ألمانيا (771 مليون يورو)
8.
هولندا (762 مليون يورو)
9.
إيطاليا (631 مليون يورو)
10.
بلجيكا (507 مليون يورو)
جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة ، (يسار) ، يرش الشمبانيا على ليونيل ميسي ، من الأرجنتين ، بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني في ختام مباراة كرة قدم في الدوري الإسباني ضد أوساسونا على ملعب كامب نو في برشلونة، إسبانيا، يوم السبت 23 مايو عام 2009. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
مجتمع
أغلى 10 قمصان لأندية رياضية في العالم
9 سبتمبر, 09:51 GMT
وللتصنيف دلالة كبيرة على مستوى المنتخب، ومبدأ حساب مستوى المنتخب بسيط، يتعلق بأداء الفريق، حيث أن كل فريق يقدم أداء جيدا في عالم كرة القدم، ينال نقاطا تمكنه من التقدم في التصنيف العالمي.
ويذكر أن قيمة المنتخب تتغير سنويا وفقا للـ"فيفا"، في حين يبقى اللاعب وقيمته السوقية العامل الأكبر في تحديد سعر المنتخب وقيمته السوقية.
مؤشر الأهداف المتوقعة يدخل عالم كرة القدم.. فما فكرته وكيف يعمل؟
رونالدو يحقق ضربة مالية تتفوق على دخله السابق من ريال مدريد
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود00:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала