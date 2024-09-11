أغلى المنتخبات العربية لكرة القدم لعام 2024
© Photo / unsplash/ jason chartersملعب كرة قدم
© Photo / unsplash/ jason charters
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كشف تقرير جديد لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، المتخصص بإحصاءات كرة القدم، عن أعلى قيمة سوقية للمنتخبات العربية، لعام 2024.
تلعب القيمة السوقية لمنتخبات كرة القدم دورا مهما في تقييم مستوى المنتخب، ولعل العامل الأبرز في قيمة المنتخب هو سعر اللاعب الذي بدوره يرفع من قيمة المنتخب السوقية.
ووفقا لآخر تقرير لموقع "ترانسفير ماركت" المهتم بإحصاءات كرة القدم، تم تصنيف أغلى 10 منتخبات عربية، لعام 2024، وهي كالآتي:
أغلى المنتخبات العربية لعام 2024
1.المغرب (376.6 مليون يورو)
2.الجزائر (194.1 مليون يورو)
3.مصر (121.6 مليون يورو)
4.تونس (51.7 مليون يورو)
5.الإمارات العربية المتحدة (35.8 مليون يورو)
6.المملكة العربية السعودية (29.3 مليون يورو)
7.قطر (19.9 مليون يورو)
8.الأردن (16.8 مليون يورو)
9.العراق (12.4 مليون يورو)
10.البحرين (9.1 مليون يورو)
أغلى 10 منتخبات في العالم لعام 2024
1.إنجلترا (1.47 مليار يورو)
2.إسبانيا (1.01 مليار يورو)
3.فرنسا (1 مليار يورو)
4.البرتغال (986 مليون يورو)
5.البرازيل (932 مليون يورو)
6.الأرجنتين (821 مليون يورو)
7.ألمانيا (771 مليون يورو)
8.هولندا (762 مليون يورو)
9.إيطاليا (631 مليون يورو)
10.بلجيكا (507 مليون يورو)
9 سبتمبر, 09:51 GMT
وللتصنيف دلالة كبيرة على مستوى المنتخب، ومبدأ حساب مستوى المنتخب بسيط، يتعلق بأداء الفريق، حيث أن كل فريق يقدم أداء جيدا في عالم كرة القدم، ينال نقاطا تمكنه من التقدم في التصنيف العالمي.
ويذكر أن قيمة المنتخب تتغير سنويا وفقا للـ"فيفا"، في حين يبقى اللاعب وقيمته السوقية العامل الأكبر في تحديد سعر المنتخب وقيمته السوقية.