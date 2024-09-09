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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
11:30 GMT
29 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
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عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
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الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:30 GMT
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لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240909/رونالدو-يحقق-ضربة-مالية-تتفوق-على-دخله-السابق-من-ريال-مدريد-1092530554.html
رونالدو يحقق ضربة مالية تتفوق على دخله السابق من ريال مدريد
رونالدو يحقق ضربة مالية تتفوق على دخله السابق من ريال مدريد
سبوتنيك عربي
يواصل أسطورة المنتخب البرتغالي ونجم نادي النصر السعودي الحالي، كريستيانو رونالدو، نجاحه داخل وخارج الملاعب، بعدما بدأ هذه المرة رحلة نجاح جديدة في عالم... 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T08:37+0000
2024-09-09T08:37+0000
مجتمع
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
أخبار نادي ريال مدريد
رياضة
منوعات
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وأطلق "الدون"، منذ أسابيع، قناته الخاصة على منصة "يوتيوب"، تحت مسمى "UR CRISTIANO"، بهدف التواصل مع متابعيه وعشاقه، وعرض تفاصيل حياته اليومية، بالإضافة إلى حوارات حصرية عبر خاصية الـ"بودكاست".ووفقاً لما ورد في منصة "They Scored"، المتخصصة في الإحصاءات، فقد بلغت أرباح قناة رونالدو، بعد أكثر من أسبوعين من إطلاقها، نحو 2.5 مليون دولار، لتصبح القناة الأسرع تحقيقاً للربح، خلال هذه الفترة على المنصة بأكملها.ويقترب عدد المشتركين في القناة من 60 مليون مشترك، واستنادا لعدد المشاهدات على فيديوهات القناة، فقد يصل رونالدو إلى 20 مليون يورو من عائدات "يوتيوب"، مع نهاية عام 2024، وهذا يعني تحقيق دخله السنوي السابق مع ريال مدريد، خلال نصف الفترة، عن طريق قناته على الـ"يوتيوب".الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب، بل أشارت تقارير إلى أن هناك توقعات أن يصل رونالدو إلى 100 مليون مشترك، خلال أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ليُصبح عاشر شخص في العالم يحصل على "الماسة الحمراء" من "يوتيوب".وعلى صعيد الرياضة، وعبر قناته على "يوتيوب"، خضع رونالدو لاختبار خاص من ريو فيرديناند، زميله السابق في مانشستر يونايتد، والذي طلب منه اختيار لاعب واحد يراه الأفضل بين كل اسمين يطرحهما عليه، وعندما جاء الخيار بين مبابي وبنزيما، اختار رونالدو النجم الشاب كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، رغم أنه تزامل مع كريم بنزيما، لسنوات طويلة في ريال مدريد.ويواصل رونالدو تحطيم الأرقام القياسية على المنصات الرقمية، ليس فقط على أرضية الملعب، بل أيضا في عالم المحتوى الرقمي، حيث جذب ملايين المتابعين إلى قناته الجديدة على "يوتيوب"، ليصبح مرة أخرى محور الحديث في الأوساط الرياضية والإعلامية.
https://sarabic.ae/20240906/بـ900-ركلة-محققة-رونالدو-يدخل-التاريخ-1092443860.html
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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, منوعات
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, منوعات

رونالدو يحقق ضربة مالية تتفوق على دخله السابق من ريال مدريد

08:37 GMT 09.09.2024
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACEرونالدو وميسي
رونالدو وميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE
تابعنا عبر
يواصل أسطورة المنتخب البرتغالي ونجم نادي النصر السعودي الحالي، كريستيانو رونالدو، نجاحه داخل وخارج الملاعب، بعدما بدأ هذه المرة رحلة نجاح جديدة في عالم الإعلام.
وأطلق "الدون"، منذ أسابيع، قناته الخاصة على منصة "يوتيوب"، تحت مسمى "UR CRISTIANO"، بهدف التواصل مع متابعيه وعشاقه، وعرض تفاصيل حياته اليومية، بالإضافة إلى حوارات حصرية عبر خاصية الـ"بودكاست".
ووفقاً لما ورد في منصة "They Scored"، المتخصصة في الإحصاءات، فقد بلغت أرباح قناة رونالدو، بعد أكثر من أسبوعين من إطلاقها، نحو 2.5 مليون دولار، لتصبح القناة الأسرع تحقيقاً للربح، خلال هذه الفترة على المنصة بأكملها.
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ويقترب عدد المشتركين في القناة من 60 مليون مشترك، واستنادا لعدد المشاهدات على فيديوهات القناة، فقد يصل رونالدو إلى 20 مليون يورو من عائدات "يوتيوب"، مع نهاية عام 2024، وهذا يعني تحقيق دخله السنوي السابق مع ريال مدريد، خلال نصف الفترة، عن طريق قناته على الـ"يوتيوب".
الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب، بل أشارت تقارير إلى أن هناك توقعات أن يصل رونالدو إلى 100 مليون مشترك، خلال أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ليُصبح عاشر شخص في العالم يحصل على "الماسة الحمراء" من "يوتيوب".
وعلى صعيد الرياضة، وعبر قناته على "يوتيوب"، خضع رونالدو لاختبار خاص من ريو فيرديناند، زميله السابق في مانشستر يونايتد، والذي طلب منه اختيار لاعب واحد يراه الأفضل بين كل اسمين يطرحهما عليه، وعندما جاء الخيار بين مبابي وبنزيما، اختار رونالدو النجم الشاب كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، رغم أنه تزامل مع كريم بنزيما، لسنوات طويلة في ريال مدريد.
ويواصل رونالدو تحطيم الأرقام القياسية على المنصات الرقمية، ليس فقط على أرضية الملعب، بل أيضا في عالم المحتوى الرقمي، حيث جذب ملايين المتابعين إلى قناته الجديدة على "يوتيوب"، ليصبح مرة أخرى محور الحديث في الأوساط الرياضية والإعلامية.
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