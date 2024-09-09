https://sarabic.ae/20240909/رونالدو-يحقق-ضربة-مالية-تتفوق-على-دخله-السابق-من-ريال-مدريد-1092530554.html

رونالدو يحقق ضربة مالية تتفوق على دخله السابق من ريال مدريد

رونالدو يحقق ضربة مالية تتفوق على دخله السابق من ريال مدريد

سبوتنيك عربي

يواصل أسطورة المنتخب البرتغالي ونجم نادي النصر السعودي الحالي، كريستيانو رونالدو، نجاحه داخل وخارج الملاعب، بعدما بدأ هذه المرة رحلة نجاح جديدة في عالم... 09.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-09T08:37+0000

2024-09-09T08:37+0000

2024-09-09T08:37+0000

مجتمع

لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

أخبار نادي ريال مدريد

رياضة

منوعات

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وأطلق "الدون"، منذ أسابيع، قناته الخاصة على منصة "يوتيوب"، تحت مسمى "UR CRISTIANO"، بهدف التواصل مع متابعيه وعشاقه، وعرض تفاصيل حياته اليومية، بالإضافة إلى حوارات حصرية عبر خاصية الـ"بودكاست".ووفقاً لما ورد في منصة "They Scored"، المتخصصة في الإحصاءات، فقد بلغت أرباح قناة رونالدو، بعد أكثر من أسبوعين من إطلاقها، نحو 2.5 مليون دولار، لتصبح القناة الأسرع تحقيقاً للربح، خلال هذه الفترة على المنصة بأكملها.ويقترب عدد المشتركين في القناة من 60 مليون مشترك، واستنادا لعدد المشاهدات على فيديوهات القناة، فقد يصل رونالدو إلى 20 مليون يورو من عائدات "يوتيوب"، مع نهاية عام 2024، وهذا يعني تحقيق دخله السنوي السابق مع ريال مدريد، خلال نصف الفترة، عن طريق قناته على الـ"يوتيوب".الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب، بل أشارت تقارير إلى أن هناك توقعات أن يصل رونالدو إلى 100 مليون مشترك، خلال أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ليُصبح عاشر شخص في العالم يحصل على "الماسة الحمراء" من "يوتيوب".وعلى صعيد الرياضة، وعبر قناته على "يوتيوب"، خضع رونالدو لاختبار خاص من ريو فيرديناند، زميله السابق في مانشستر يونايتد، والذي طلب منه اختيار لاعب واحد يراه الأفضل بين كل اسمين يطرحهما عليه، وعندما جاء الخيار بين مبابي وبنزيما، اختار رونالدو النجم الشاب كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، رغم أنه تزامل مع كريم بنزيما، لسنوات طويلة في ريال مدريد.ويواصل رونالدو تحطيم الأرقام القياسية على المنصات الرقمية، ليس فقط على أرضية الملعب، بل أيضا في عالم المحتوى الرقمي، حيث جذب ملايين المتابعين إلى قناته الجديدة على "يوتيوب"، ليصبح مرة أخرى محور الحديث في الأوساط الرياضية والإعلامية.

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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, منوعات