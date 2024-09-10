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بوتين خلال مناورات "أوكيان-2024": على روسيا أن تستعد لأي تطور للأحداث
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https://sarabic.ae/20240910/مؤشر-الأهداف-المتوقعة-يدخل-عالم-كرة-القدم-فما-فكرته-وكيف-يعمل؟-1092576536.html
مؤشر الأهداف المتوقعة يدخل عالم كرة القدم.. فما فكرته وكيف يعمل؟
مؤشر الأهداف المتوقعة يدخل عالم كرة القدم.. فما فكرته وكيف يعمل؟
سبوتنيك عربي
شهدت كرة القدم، في الآونة الأخيرة، تطورا ملحوظا في مجال التحليل والبيانات على مدار السنوات الأخيرة، وفي خضم هذه التطورات ظهر مصطلح "إكس جي" أو مؤشر الأهداف... 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T12:34+0000
2024-09-10T12:34+0000
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وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن مؤشر الأهداف المتوقعة هو تقييم احتمالات أن تؤدي تسديدة معنية إلى هدف، بناء على خصائص تلك التسديدة والأحداث التي أدت إليها.بُنيت الفكرة الأساسية لـ"إكس جي" على معيارين فقط هما زاوية التسديدة، بمعنى هل هي مناسبة أم لا؟ إضافة إلى موقعها من المرمى، هل هي من مسافة بعيدة أم قريبة؟وظهرت الفكرة لأول مرة في التسعينيات ومع مرور الوقت، خضعت للتطوير، ثم تشعبت المعايير التي تعتمد عليها لتشمل إضافة إلى زاويتها وموقعها، بأي جزء من الجسد حدثت القدم مثلا أو الرأس، ونوع التمريرة التي سبقتها كرة بينية مثلا أو عرضية أو كرة ثابتة وما إلى ذلك.ودخل ضمن المعايير نوع الهجمة سواء كانت هجمة منظمة مثلا أو مرتدة، وموقع اللاعبين المنافسين من اللاعب المُسدد وموقع حارس المرمى ووضعية جسده، إضافة إلى قياس الضغط لحظة التسديد.أفاد كذلك تطور الأنظمة الحاسوبية في جمع هذه المعطيات، وتقديم قيمة رقمية للتسديدة بين صفر وواحد تعكس احتمالية تسجيلها. وكلما كانت القيمة الرقمية أكبر وأقرب إلى واحد، كانت نسبة ترجمة التسديدة هدف أعلى، والعكس صحيح، فمثلا إذا كان مؤشر "إكس جي" 0.9، فذلك يعني أن احتمالية التسجيل عالية جدا، وأن 9 مرات من أصل 10 سُددت فيها الكرة في ظروف كهذه أثمرت هدفا.وفيما يتعلق بركلات الجزاء فلها قيمة رقمية ثابتة على سلم مؤشر الأهداف المتوقعة بواقع 0.76، أي أن 76% من ركلات الجزاء تُترجم أهدافا، بحسب احصائيات شركة "واي سكاوت".ومن بين مميزات هذا المؤشر كذلك تقديم فهم أفضل للأداء وقياسه بشكل أكثر دقة من الإحصائيات الأساسية، مثل التسديدات على المرمى أو خارجه والاستحواذ، وباستخدامه لفترة زمنية محددة، يمكن احتساب مدى جودة أو نجاعة لاعب أو فريق ما.يذكر أنه في نهاية موسم 2021-2022، كان مؤشر الأهداف المتوقعة الخاص بمهاجم توتنهام سون هيونغ مين، 13.95 هدفا، وعلى الرغم من ذلك، أنهى الكوري الجنوبي الموسم في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 23 هدفا مناصفة مع المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول بمؤشر أهداف متوقعة بلغ 23.07.
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منوعات, رياضة, الأخبار, أخبار كرة القدم
منوعات, رياضة, الأخبار, أخبار كرة القدم

مؤشر الأهداف المتوقعة يدخل عالم كرة القدم.. فما فكرته وكيف يعمل؟

12:34 GMT 10.09.2024
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورلاعب فريق نادي "بارتاك موسكو"، غيورغي جيكيا، يفرح لتسجيل هدف في مباراة مع فريق نادي "سوتشي" في المرحلة الأولى لبطولة روسيا للأندية
لاعب فريق نادي بارتاك موسكو، غيورغي جيكيا، يفرح لتسجيل هدف في مباراة مع فريق نادي سوتشي في المرحلة الأولى لبطولة روسيا للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
© Sputnik . Alexey Filippov
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تابعنا عبر
شهدت كرة القدم، في الآونة الأخيرة، تطورا ملحوظا في مجال التحليل والبيانات على مدار السنوات الأخيرة، وفي خضم هذه التطورات ظهر مصطلح "إكس جي" أو مؤشر الأهداف المتوقعة.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن مؤشر الأهداف المتوقعة هو تقييم احتمالات أن تؤدي تسديدة معنية إلى هدف، بناء على خصائص تلك التسديدة والأحداث التي أدت إليها.
بُنيت الفكرة الأساسية لـ"إكس جي" على معيارين فقط هما زاوية التسديدة، بمعنى هل هي مناسبة أم لا؟ إضافة إلى موقعها من المرمى، هل هي من مسافة بعيدة أم قريبة؟
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وظهرت الفكرة لأول مرة في التسعينيات ومع مرور الوقت، خضعت للتطوير، ثم تشعبت المعايير التي تعتمد عليها لتشمل إضافة إلى زاويتها وموقعها، بأي جزء من الجسد حدثت القدم مثلا أو الرأس، ونوع التمريرة التي سبقتها كرة بينية مثلا أو عرضية أو كرة ثابتة وما إلى ذلك.
ودخل ضمن المعايير نوع الهجمة سواء كانت هجمة منظمة مثلا أو مرتدة، وموقع اللاعبين المنافسين من اللاعب المُسدد وموقع حارس المرمى ووضعية جسده، إضافة إلى قياس الضغط لحظة التسديد.
أفاد كذلك تطور الأنظمة الحاسوبية في جمع هذه المعطيات، وتقديم قيمة رقمية للتسديدة بين صفر وواحد تعكس احتمالية تسجيلها. وكلما كانت القيمة الرقمية أكبر وأقرب إلى واحد، كانت نسبة ترجمة التسديدة هدف أعلى، والعكس صحيح، فمثلا إذا كان مؤشر "إكس جي" 0.9، فذلك يعني أن احتمالية التسجيل عالية جدا، وأن 9 مرات من أصل 10 سُددت فيها الكرة في ظروف كهذه أثمرت هدفا.
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وفيما يتعلق بركلات الجزاء فلها قيمة رقمية ثابتة على سلم مؤشر الأهداف المتوقعة بواقع 0.76، أي أن 76% من ركلات الجزاء تُترجم أهدافا، بحسب احصائيات شركة "واي سكاوت".
ومن بين مميزات هذا المؤشر كذلك تقديم فهم أفضل للأداء وقياسه بشكل أكثر دقة من الإحصائيات الأساسية، مثل التسديدات على المرمى أو خارجه والاستحواذ، وباستخدامه لفترة زمنية محددة، يمكن احتساب مدى جودة أو نجاعة لاعب أو فريق ما.
يذكر أنه في نهاية موسم 2021-2022، كان مؤشر الأهداف المتوقعة الخاص بمهاجم توتنهام سون هيونغ مين، 13.95 هدفا، وعلى الرغم من ذلك، أنهى الكوري الجنوبي الموسم في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 23 هدفا مناصفة مع المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول بمؤشر أهداف متوقعة بلغ 23.07.
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