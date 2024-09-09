أغلى 10 قمصان لأندية رياضية في العالم
09:51 GMT 09.09.2024 (تم التحديث: 10:11 GMT 09.09.2024)
© AP Photo / Manu Fernandezجيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة ، (يسار) ، يرش الشمبانيا على ليونيل ميسي ، من الأرجنتين ، بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني في ختام مباراة كرة قدم في الدوري الإسباني ضد أوساسونا على ملعب كامب نو في برشلونة، إسبانيا، يوم السبت 23 مايو عام 2009.
© AP Photo / Manu Fernandez
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كشف تقرير جديد لموقع "سبورتون" المتخصص بكرة القدم، عن أغلى 10 قمصان لأندية رياضية في العالم، لعام 2024.
تتزايد أسعار القمصان الرياضية في العالم تبعا لجماهيرية النادي وزيادة عدد محبيه وتزدهر صناعة الملابس الرياضية في أوروبا، ولها تاريخ طويل من الابتكار والتميز.
وتعد الدول الأوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، موطنًا لبعض أشهر العلامات التجارية للملابس الرياضية في العالم.
21 يوليو, 11:44 GMT
وبحسب التقرير الجديد لموقع "سبورتون" لأغلى 10 قمصان لأندية رياضية في العالم، لعام 2024، فقد احتل قميص نادي ريال مدريد الإسباني المركز الأول.
أغلى 10 قمصان لأندية رياضية في العالم لعام 2024
1.قميص نادي ريال مدريد الإسباني (185 يورو)
2.قميص نادي برشلونة الإسباني (184.9 يورو)
3.قميص نادي يوفنتوس الإيطالي (182 يورو)
4.قميص نادي بايرن ميونخ الألماني (174.9يورو)
5.قميص أرسنال الإنجليزي (168 يورو)
6.قميص نادي ميلان الإيطالي (165 يورو)
7.قميص نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي (160 يورو)
8.قميص نادي باريس سان جرمان الفرنسي (158.9 يورو)
9.قميص نادي تشيلسي الإنجليزي (149 يورو)
10.قميص نادي مانشستر سيتي الإنجليزي (129 يورو)
ويعد اختيار الشركة المصنعة للملابس الرياضية المناسبة أمرًا بالغ الأهمية للرياضيين وعشاق الرياضة، حيث تؤثر جودة المواد المستخدمة في الملابس الرياضية على الأداء والراحة أثناء الأنشطة البدنية.
وتضمن الشركة المصنعة ذات السمعة الجيدة أن "منتجاتها مصنوعة من أقمشة متينة وقابلة للتنفس وممتصة للرطوبة لتعزيز الأداء الرياضي".