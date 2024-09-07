يورغن كلوب يعود إلى "بروسيا دورتموند" مجددا بعد غياب 9 سنوات... ما السر؟
© AP Photo / Rui Vieiraالمدرب السابق لفريق "ليفربول"، يورغن كلوب
المدرب السابق لفريق "ليفربول"، يورغن كلوب
© AP Photo / Rui Vieira
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أثار يورغن كلوب، المدرب السابق لفريق "ليفربول" الإنجليزي لكرة القدم، جدلا في الآونة الأخيرة، بعد ظهوره وهو يرتدي قميص فريقه السابق، "بروسيا دروتموند"، لأول مرة منذ مغادرته قبل 9 سنوات.
ويظهر كلوب في صورة متداولة على مواقع التواصل، وهو في حالة معنوية عالية، أثناء ارتدائه ألوان قميص النادي الألماني "الأسود والأصفر".
كما استمتع كلوب بمحادثة مع لاعب خط الوسط السابق، نوري شاهين، الذي أصبح حاليا مدربا رئيسيا لفريق العمالقة الألمان.
ومن المقرر أن يعود يورغن كلوب، إلى خط التماس لأول مرة، منذ رحيله عن "ليفربول" في وقت سابق من الصيف الحالي، عندما يتولى منصبا جديدا في فريق "بروسيا دورتموند".
Auf ins Abschiedszczspiel-Wochenende! 😁 pic.twitter.com/fCkBjohdiW— Borussia Dortmund (@BVB) September 6, 2024
وسيدير المدرب الألماني (57 عاما) أحد الفرق في مباراة وداع تم ترتيبها لاثنين من لاعبيه السابقين، هما لوكاس بيشتشيك، وجاكوب بلاشتشيكوفسكي، وسيكون هو مسؤول عن فريق بلاشتشيكوفسكي في مباراة التكريم.
وقبل المباراة التي ستقام خلال الأسبوع الحالي، شوهد كلوب وهو يشارك في جلسة تدريبية تضم لاعبي بروسيا دورتموند، ويصطحب معه مساعده، بيتر كرافيتز، للاجتماع.
وتم إغواء يورغن كلوب لقبول الوظيفة المؤقتة في "بروسيا دورتموند" من قبل لاعبيه السابقين، والذي كان قد ألمح إلى اعتزاله التدريب بشكل كامل.
🤩🆕 Einen Tag vor dem Abschiedszczspiel von Kuba und Piszczu haben die Beiden in Dortmund-Brackel zum Abschlusstraining eingeladen. Mit dabei: Jürgen Klopp, Nuri Sahin, Neven Subotic, Felipe Santana und viele mehr!— Borussia Dortmund (@BVB) September 6, 2024
Schaut rein:
🎥 https://t.co/AaVeAAfNzr pic.twitter.com/giJUpfwsgo
ولعب كلا من لوكاس بيشتشيك وجاكوب بلاسكزيكوفسكي دورا رئيسيا في نجاح كلوب في النادي الألماني، وكانا جزءا من فريقي كلوب الفائزين بالدوري الألماني في عامي 2011 و2012.
ونشر نادي "بروسيا دورتموند" مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لتأكيد مشاركة يورغن كلوب كمدرب للمباراة.
18 مايو, 11:43 GMT
وفي مقطع فيديو ساخر، قال بيشتشيك لبلاسزيكوفسكي: "نحن بحاجة إلى مدرب ولدي فكرة، سنتصل بالمدرب المتقاعد"، ثم ظهر كلوب مرتديا نظارة شمسية، وقال مازحا: "أخيرا لديكم مباراة وداعية، يا إلهي، وتريدون التدرب قبل المباراة، هل أنتم أغبياء؟".
وأضاف كلوب أنه كان سيشتري في أي حال من الأحوال تذكرة مباراة تكريم لوكاس بيشتشيك وجاكوب بلاسكزيكوفسكي، إذا لم يحضرها.