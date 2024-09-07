https://sarabic.ae/20240907/يورغن-كلوب-يعود-إلى-بروسيا-دورتموند-مجددا-ما-السر-1092484683.html

يورغن كلوب يعود إلى "بروسيا دورتموند" مجددا بعد غياب 9 سنوات... ما السر؟

يورغن كلوب يعود إلى "بروسيا دورتموند" مجددا بعد غياب 9 سنوات... ما السر؟

سبوتنيك عربي

أثار يورغن كلوب، المدرب السابق لفريق "ليفربول" الإنجليزي لكرة القدم، جدلا في الآونة الأخيرة، بعد ظهوره وهو يرتدي قميص فريقه السابق، "بروسيا دروتموند"، لأول مرة... 07.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-07T13:03+0000

2024-09-07T13:03+0000

2024-09-07T13:03+0000

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ويظهر كلوب في صورة متداولة على مواقع التواصل، وهو في حالة معنوية عالية، أثناء ارتدائه ألوان قميص النادي الألماني "الأسود والأصفر".كما استمتع كلوب بمحادثة مع لاعب خط الوسط السابق، نوري شاهين، الذي أصبح حاليا مدربا رئيسيا لفريق العمالقة الألمان.ومن المقرر أن يعود يورغن كلوب، إلى خط التماس لأول مرة، منذ رحيله عن "ليفربول" في وقت سابق من الصيف الحالي، عندما يتولى منصبا جديدا في فريق "بروسيا دورتموند".وسيدير المدرب الألماني (57 عاما) أحد الفرق في مباراة وداع تم ترتيبها لاثنين من لاعبيه السابقين، هما لوكاس بيشتشيك، وجاكوب بلاشتشيكوفسكي، وسيكون هو مسؤول عن فريق بلاشتشيكوفسكي في مباراة التكريم.وقبل المباراة التي ستقام خلال الأسبوع الحالي، شوهد كلوب وهو يشارك في جلسة تدريبية تضم لاعبي بروسيا دورتموند، ويصطحب معه مساعده، بيتر كرافيتز، للاجتماع.وتم إغواء يورغن كلوب لقبول الوظيفة المؤقتة في "بروسيا دورتموند" من قبل لاعبيه السابقين، والذي كان قد ألمح إلى اعتزاله التدريب بشكل كامل.ولعب كلا من لوكاس بيشتشيك وجاكوب بلاسكزيكوفسكي دورا رئيسيا في نجاح كلوب في النادي الألماني، وكانا جزءا من فريقي كلوب الفائزين بالدوري الألماني في عامي 2011 و2012.ونشر نادي "بروسيا دورتموند" مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لتأكيد مشاركة يورغن كلوب كمدرب للمباراة.وفي مقطع فيديو ساخر، قال بيشتشيك لبلاسزيكوفسكي: "نحن بحاجة إلى مدرب ولدي فكرة، سنتصل بالمدرب المتقاعد"، ثم ظهر كلوب مرتديا نظارة شمسية، وقال مازحا: "أخيرا لديكم مباراة وداعية، يا إلهي، وتريدون التدرب قبل المباراة، هل أنتم أغبياء؟".وأضاف كلوب أنه كان سيشتري في أي حال من الأحوال تذكرة مباراة تكريم لوكاس بيشتشيك وجاكوب بلاسكزيكوفسكي، إذا لم يحضرها.

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