كلوب يغادر ليفربول تاركا خلفه تاريخا من الإنجازات

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
16:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نتائج القمة العربية بين الواقع والمأمول.. جنوب إفريقيا تطالب "العدل الدولية" بإلزام إسرائيل الانسحاب من غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
10:28 GMT
27 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
10:55 GMT
5 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يشكل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
16:34 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240518/كلوب-يغادر-ليفربول-تاركا-خلفه-تاريخا-من-الإنجازات-1088959932.html
كلوب يغادر ليفربول تاركا خلفه تاريخا من الإنجازات
كلوب يغادر ليفربول تاركا خلفه تاريخا من الإنجازات
سبوتنيك عربي
ينهي الألماني يورغن كلوب، تاريخا حافلا كمدير فني لنادي ليفربول الإنجليزي، غدا الأحد، بعدما أعاد فريقه إلى منصات التتويج، كما بنى علاقة متينة مع مدينة ليفربول... 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T11:43+0000
2024-05-18T11:43+0000
مجتمع
العالم
رياضة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/02/1079703855_0:499:2049:1651_1920x0_80_0_0_bbd19071daa6051a29fc6b0a0cd5b6d0.jpg
وجاء كلوب لقيادة ليفربول خلفا للإيرلندي الشمالي براندن رودجرز، وكان الفريق وقتها يحتل المركز العاشر في جدول الدوري الإنجليزي، كما أن آخر مرة توّج بها الفريق بلقب الدوري كانت قبل 25 عاما، حسبما قالت جريدة "الرياضية".في موسم 2018-2019، حقق الـ"ريدز" أكبر عدد من النقاط في موسم واحد في تاريخه (97 نقطة)، لكن ذلك لم يكن كافيا للتفوق على مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب غوارديولا، ليبدأ عهد الانتصارات من بعدها حين توّج الفريق بدوري الأبطال على حساب توتنهام وأصبح بطل أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.لم يمض أكثر من خمسة أعوام على بداية عهد المدرب الألماني، حتى توّج ليفربول بلقب الدوري عام 2020، وبعد عامين كرر الفريق انتفاضته بالفوز بكأس الرابطة وكأس إنكلترا عام 2022، وكان قريبا من تحقيق رباعية تاريخية بضمّ لقبي الدوري ودوري الأبطال إلى خزائنه، لكنه حل وصيفا للسيتي بفارق نقطة وخسر نهائي المسابقة الأوروبية الأعرق أمام ريال مدريد الإسباني 0-1.جاءت النهاية غير المثالية، إذ اكتفى ليفربول بلقب واحد هو كأس الرابطة، الذي فاز فيه على حساب تشيلسي في النهائي الذي جمعهما، في فبراير/ شباط ، بعدما كان الفريق في طريقه إلى أكثر من لقب.بالتزامن مع ذلك، أعلن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق فينورد الهولندي، توليه قيادة فريق ليفربول بشكل رسمي، في الموسم المقبل خلفا لكلوب.من جانبه، أكد فابريزيو رومانو، خبير الصفقات وانتقالات اللاعبين فى أوروبا، أن ليفربول أتم صفقة المدرب الهولندي، آرني سلوت، المدير الفني لفريق فينورد الهولندي.يذكر أن الألماني كلوب، كان قد أكد انتهاء المشكلة التي وقعت بينه وبين مهاجم فريقه محمد صلاح، ونقلت بوابة "الأهرام" عن كلوب، قوله: "لو لم نكن نعرف بعضنا بعضا لهذه الفترة الطويلة، لما كنت أعرف كيف كنا سنحل هذه المشكلة، لكن الاحترام متبادل بيننا وبالتالي لا مشكلة فعلا، لقد سويت الأمور وكلانا ينظر إلى الأمام".تأتي تصريحات كلوب، بعد وقوع مشادة بينه وبين صلاح، الأسبوع الماضي، خلال مباراة ليفربول في مواجهة ويست هام، التي انتهت بنتيجة (2-2).
https://sarabic.ae/20240501/تقرير-ليفربول-أمام-4-خيارات-لحسم-مستقبل-محمد-صلاح-1088426287.html
https://sarabic.ae/20240225/ليفربول-بطلا-لكأس-رابط-الأندية-الإنجليزية-للمرة-العاشرة-1086402400.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/02/1079703855_0:307:2049:1843_1920x0_80_0_0_4d48ac65739f5125663fbc883e805156.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, رياضة, الأخبار
العالم, رياضة, الأخبار

كلوب يغادر ليفربول تاركا خلفه تاريخا من الإنجازات

11:43 GMT 18.05.2024
© AFP 2023 / ROSLAN RAHMAN المدرب الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب
 المدرب الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
© AFP 2023 / ROSLAN RAHMAN
تابعنا عبر
ينهي الألماني يورغن كلوب، تاريخا حافلا كمدير فني لنادي ليفربول الإنجليزي، غدا الأحد، بعدما أعاد فريقه إلى منصات التتويج، كما بنى علاقة متينة مع مدينة ليفربول وسكانها.
وجاء كلوب لقيادة ليفربول خلفا للإيرلندي الشمالي براندن رودجرز، وكان الفريق وقتها يحتل المركز العاشر في جدول الدوري الإنجليزي، كما أن آخر مرة توّج بها الفريق بلقب الدوري كانت قبل 25 عاما، حسبما قالت جريدة "الرياضية".
في موسم 2018-2019، حقق الـ"ريدز" أكبر عدد من النقاط في موسم واحد في تاريخه (97 نقطة)، لكن ذلك لم يكن كافيا للتفوق على مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب غوارديولا، ليبدأ عهد الانتصارات من بعدها حين توّج الفريق بدوري الأبطال على حساب توتنهام وأصبح بطل أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.
لاعب فريق ليفربول المصري، محمد صلاح، في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريق ريال مدريد الإسباني، 28 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
مجتمع
تقرير: ليفربول أمام 4 خيارات لحسم مستقبل محمد صلاح
1 مايو, 10:58 GMT
لم يمض أكثر من خمسة أعوام على بداية عهد المدرب الألماني، حتى توّج ليفربول بلقب الدوري عام 2020، وبعد عامين كرر الفريق انتفاضته بالفوز بكأس الرابطة وكأس إنكلترا عام 2022، وكان قريبا من تحقيق رباعية تاريخية بضمّ لقبي الدوري ودوري الأبطال إلى خزائنه، لكنه حل وصيفا للسيتي بفارق نقطة وخسر نهائي المسابقة الأوروبية الأعرق أمام ريال مدريد الإسباني 0-1.
جاءت النهاية غير المثالية، إذ اكتفى ليفربول بلقب واحد هو كأس الرابطة، الذي فاز فيه على حساب تشيلسي في النهائي الذي جمعهما، في فبراير/ شباط ، بعدما كان الفريق في طريقه إلى أكثر من لقب.
بالتزامن مع ذلك، أعلن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق فينورد الهولندي، توليه قيادة فريق ليفربول بشكل رسمي، في الموسم المقبل خلفا لكلوب.
ليفربول في الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2024
مجتمع
ليفربول بطلا لكأس رابط الأندية الإنجليزية للمرة العاشرة
25 فبراير, 21:51 GMT
من جانبه، أكد فابريزيو رومانو، خبير الصفقات وانتقالات اللاعبين فى أوروبا، أن ليفربول أتم صفقة المدرب الهولندي، آرني سلوت، المدير الفني لفريق فينورد الهولندي.
يذكر أن الألماني كلوب، كان قد أكد انتهاء المشكلة التي وقعت بينه وبين مهاجم فريقه محمد صلاح، ونقلت بوابة "الأهرام" عن كلوب، قوله: "لو لم نكن نعرف بعضنا بعضا لهذه الفترة الطويلة، لما كنت أعرف كيف كنا سنحل هذه المشكلة، لكن الاحترام متبادل بيننا وبالتالي لا مشكلة فعلا، لقد سويت الأمور وكلانا ينظر إلى الأمام".
تأتي تصريحات كلوب، بعد وقوع مشادة بينه وبين صلاح، الأسبوع الماضي، خلال مباراة ليفربول في مواجهة ويست هام، التي انتهت بنتيجة (2-2).
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:11 GMTМужчина осматривает разбитый автомобиль после военной операции в лагере беженцев Дженин на оккупированном Западном берегу - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعتقل عمالا من غزة جنوب جنين ويعتدي عليهم.. فيديو05:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала