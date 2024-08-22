https://sarabic.ae/20240822/بلد-عربي-يحتضن-أكبر-ملعب-في-العالم-صور-وفيديو--1091993991.html

بلد عربي يحتضن أكبر ملعب في العالم... صور وفيديو

بلد عربي يحتضن أكبر ملعب في العالم... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

تداولت مواقع عربية متخصصة بالرياضة صورا للملعب، الذي قد يصنف على أنه الأكبر في العالم، والذي سيتم بناؤه في الوقت الحالي بالمغرب. 22.08.2024, سبوتنيك عربي

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وتجري التحضيرات للبدء بأعمال تشييد الأرضية المخصصة للملعب على موقع مساحته 100 هكتار في بلدة المنصورية الواقعة في إقليم بن سليمان، على بعد 38 كيلومتراً شمال الدار البيضاء.وُصمم المعلب من قبل شركة "Populous"، بعد موافقة المغرب على تمويل المشروع، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2023.تصميم فريد مستوحى من "الموسم"وصُمم الملعب على شكل خيمة ضخمة، إذ استلهم المصممون الشكل من التقليد المغربي الذي يحمل اسم "الموسم".ويتألف الملعب من 3 طبقات شديدة الانحدار، حيث يستوعب كل طرف نحو 29500 متفرج من الجمهور.والملعب مغطى بسقف مذهل مصنوع من شبكة ألمنيوم فريدة من نوعها، وتدعم هندسة السقف والوعاء حلقة من 32 سلماً، ما يخلق بوابات ضخمة تتميز بحدائق مورّقة تقع على منصات مرتفعة، كل منها على بعد 28 متراً من الأرض.وتنتج الحدائق تجربة مكانية غير عادية، وهي عبارة عن واحة من الخضرة تحت الغلاف الشفاف للسقف، ويتعزز هذا التأثير من خلال سلسلة من الحدائق النباتية على مستوى الأرض تحت الأطراف الخارجية للغطاء، بحسب صحيفة "الشرق رياضة".وسيكون الملعب متوافقاً تماماً مع معايير الفيفا، ليكون قادراً على استضافة نهائي كأس العالم 2030، بعد تسمية المغرب كمضيف مشترك للبطولة إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

https://sarabic.ae/20240319/أكبر-ملاعب-كرة-القدم-في-العالم-1087164239.html

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أخبار المغرب اليوم, أخبار كرة القدم, ملعب