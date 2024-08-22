بلد عربي يحتضن أكبر ملعب في العالم... صور وفيديو
© Photo / X/Populousبلد عربي سيحتضن أكبر ملعب في العالم
© Photo / X/Populous
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تداولت مواقع عربية متخصصة بالرياضة صورا للملعب، الذي قد يصنف على أنه الأكبر في العالم، والذي سيتم بناؤه في الوقت الحالي بالمغرب.
وتجري التحضيرات للبدء بأعمال تشييد الأرضية المخصصة للملعب على موقع مساحته 100 هكتار في بلدة المنصورية الواقعة في إقليم بن سليمان، على بعد 38 كيلومتراً شمال الدار البيضاء.
وُصمم المعلب من قبل شركة "Populous"، بعد موافقة المغرب على تمويل المشروع، في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2023.
تصميم فريد مستوحى من "الموسم"
وصُمم الملعب على شكل خيمة ضخمة، إذ استلهم المصممون الشكل من التقليد المغربي الذي يحمل اسم "الموسم".
19 مارس, 12:17 GMT
ويتألف الملعب من 3 طبقات شديدة الانحدار، حيث يستوعب كل طرف نحو 29500 متفرج من الجمهور.
📹فيديو وصور لأكبر ملعب في العالم يتم العمل على بنائه في المغرب..— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 22, 2024
نشرت شركة "Populous" المعمارية، صوراً جديدة لملعب الحسن الثاني بالدار البيضاء، الذي يتسع لنحو 115 ألف متفرج، ويُنتظر أن يكون الملعب الأكبر في العالم pic.twitter.com/F9rKPYHmPh
والملعب مغطى بسقف مذهل مصنوع من شبكة ألمنيوم فريدة من نوعها، وتدعم هندسة السقف والوعاء حلقة من 32 سلماً، ما يخلق بوابات ضخمة تتميز بحدائق مورّقة تقع على منصات مرتفعة، كل منها على بعد 28 متراً من الأرض.
Designed by Populous in partnership with Paris-based architects Oualalou + Choi, the spectacular 115,000-capacity Stade Hassan II in Casablanca, Morocco, will be the largest football stadium in the world.— Populous (@Populous) August 21, 2024
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وتنتج الحدائق تجربة مكانية غير عادية، وهي عبارة عن واحة من الخضرة تحت الغلاف الشفاف للسقف، ويتعزز هذا التأثير من خلال سلسلة من الحدائق النباتية على مستوى الأرض تحت الأطراف الخارجية للغطاء، بحسب صحيفة "الشرق رياضة".
وسيكون الملعب متوافقاً تماماً مع معايير الفيفا، ليكون قادراً على استضافة نهائي كأس العالم 2030، بعد تسمية المغرب كمضيف مشترك للبطولة إلى جانب إسبانيا والبرتغال.