https://sarabic.ae/20250721/5-اتفاقيات-قد-تغير-واقع-الطاقة-في-الجزائر-1102882418.html
5 اتفاقيات قد تغير واقع الطاقة في الجزائر
5 اتفاقيات قد تغير واقع الطاقة في الجزائر
سبوتنيك عربي
وقعت شركة "سوناطراك" الجزائرية، اليوم الاثنين، 5 عقود لاستكشاف واستغلال المحروقات مع شركات نفط أجنبية، بقيمة استثمارية تصل إلى 600 مليون دولار، بهدف تعزيز... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
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وهذه القيمة الاستثمارية التي تصل إلى 600 مليون دولار، مخصصة لأعمال الاستكشاف، حيث شملت العقود رقعا في مناطق مختلفة من الجزائر.كما وقعت "سوناطراك" عقدا آخر بصيغة "مشاركة" مع شركة "سينوبك" الصينية لتطوير رقعة "قرن القصة 2"، والتي تمتد عبر ولايات بشار، بني عباس، البيض، وتيميمون.وشملت العقود الثلاثة الأخرى صيغة "تقاسم الإنتاج"، حيث وقعت "سوناطراك" عقدا مع تحالف شركتي "إيني" الإيطالية و"بي تي تي إي بي" التايلاندية لرقعة "رقان 2" في ولاية أدرار.وقد تم تنظيم مراسم التوقيع على هذه العقود في مقر المديرية العامة لشركة "سوناطراك"، بحضور وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، ووزير اقتصاد المعرفة والشركات الناشئة والشركات المصغرة، نور الدين واضح، وممثلين عن وزارة الصناعة، ووزارة البيئة وجودة الحياة، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك"، رشيد حشيشي، ورئيس اللجنة المديرة لوكالة النفط، سمير بختي.يتصدرها المغرب... أكثر 5 دول عربية استهلاكا للفحمدولتان عربيتان ضمن أكبر الدول المصدرة للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي
https://sarabic.ae/20250720/اكتشاف-جيولوجي-في-صحراء-الجزائر-التورمالين-يكشف-عن-ذهب-يعود-لـ800-مليون-سنة-1102843127.html
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الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
5 اتفاقيات قد تغير واقع الطاقة في الجزائر
وقعت شركة "سوناطراك" الجزائرية، اليوم الاثنين، 5 عقود لاستكشاف واستغلال المحروقات مع شركات نفط أجنبية، بقيمة استثمارية تصل إلى 600 مليون دولار، بهدف تعزيز الاحتياطيات الطاقوية وجذب الاستثمارات الأجنبية، في خطوة قد تغير واقع الطاقة في البلاد.
وهذه القيمة الاستثمارية التي تصل إلى 600 مليون دولار، مخصصة لأعمال الاستكشاف، حيث شملت العقود رقعا في مناطق مختلفة من الجزائر.
وتضمنت العقود الأولى عقدا بصيغة "مشاركة" بين "سوناطراك" مع تحالف شركتي "فيلادا" السويسرية و"زنغاس" النمساوية لاستكشاف رقعة "توال 2" بحوض بركين في ولايتي ورقلة وإليزي.
كما وقعت "سوناطراك" عقدا آخر بصيغة "مشاركة" مع شركة "سينوبك" الصينية لتطوير رقعة "قرن القصة 2"، والتي تمتد عبر ولايات بشار، بني عباس، البيض، وتيميمون.
وشملت العقود الثلاثة الأخرى صيغة "تقاسم الإنتاج"
، حيث وقعت "سوناطراك" عقدا مع تحالف شركتي "إيني" الإيطالية و"بي تي تي إي بي" التايلاندية لرقعة "رقان 2" في ولاية أدرار.
كما وقعت عقدا مع شركة "زيباك" الصينية لرقعة "زرافة 2" في ولايتي أدرار وعين صالح، بالإضافة إلى عقد مع تحالف "قطر للطاقة" و"توتال إنرجيز" لموقع "أهارا" في ولاية إليزي.
وقد تم تنظيم مراسم التوقيع على هذه العقود في مقر المديرية العامة لشركة "سوناطراك"، بحضور وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، ووزير اقتصاد المعرفة والشركات الناشئة والشركات المصغرة، نور الدين واضح، وممثلين عن وزارة الصناعة، ووزارة البيئة وجودة الحياة، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك"، رشيد حشيشي، ورئيس اللجنة المديرة لوكالة النفط، سمير بختي.