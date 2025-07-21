دولتان عربيتان ضمن أكبر الدول المصدرة للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية لتهجير الفلسطينيين؟
10:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
11:03 GMT
56 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
قوات الأمن السورية تنتشر في السويداء لضمان تنفيد اتفاق وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:03 GMT
19 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250721/دولتان-عربيتان-ضمن-أكبر-الدول-المصدرة-للغاز-المسال-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1102861568.html
دولتان عربيتان ضمن أكبر الدول المصدرة للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي
دولتان عربيتان ضمن أكبر الدول المصدرة للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة، عن قائمة أكبر الدول المصدرة للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي، والتي شملت دولتان عربيتان. 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T07:55+0000
2025-07-21T07:55+0000
اقتصاد
العالم العربي
قطر
أخبار قطر اليوم
الجزائر
طاقة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103680/28/1036802826_91:0:3732:2048_1920x0_80_0_0_2ace69353e6d0b887c5187c734d2f9dd.jpg
وبحسب تقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في النصف الأول من 2025" الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن)، فقد ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال بنسبة 19% إلى 53.18 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بنحو 44.83 مليون طن خلال المدة نفسها من عام 2024.وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة ظلّت على رأس قائمة أكبر الدول المصدرة للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي، حتى يونيو/حزيران الماضي، مع ارتفاع صادراتها بنسبة 42%.كما ظلّت الواردات مرتفعة على أساس فصلي بنسبة 9.6%، أي مقارنة بمستواها البالغ 25.37 مليون طن، خلال الربع الأول من عام 2025.واستعرض التقرير قائمة أكبر الدول المصدرة للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي، خلال النصف الأول من عام 2025، وهي كالآتي:وارتفعت حصة الولايات المتحدة إلى 54.3% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال، خلال النصف الأول من عام 2025، في حين انخفضت حصة روسيا إلى 16.4%، مقارنة بالنصف نفسه من 2024.وتراجعت حصة كل من قطر والجزائر إلى 9.2% و5.1% على التوالي، في حين صعدت حصة نيجيريا إلى 5.7%.3 دول عربية ضمن قائمة أكثر 10 دول مصدرة للغاز المسالبينها دولة تظهر لأول مرة.. صادرات الغاز العربي في النصف الأول من 2025
https://sarabic.ae/20250621/الجزائر-وليبيا-في-المقدمة-شركات-تضع-عينها-على-النفط-والغاز-البري-في-أفريقيا----1101912169.html
https://sarabic.ae/20250414/شحنة-ضخمة-من-الغاز-المسال-الجزائري-تعود-إلى-أوروبا-بعد-توقف-طويل-1099523298.html
قطر
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103680/28/1036802826_546:0:3277:2048_1920x0_80_0_0_fe8e5c09080c172936aa494ff755e32e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, الجزائر, طاقة
اقتصاد, العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, الجزائر, طاقة

دولتان عربيتان ضمن أكبر الدول المصدرة للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي

07:55 GMT 21.07.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالغاز الروسي
الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة، عن قائمة أكبر الدول المصدرة للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي، والتي شملت دولتان عربيتان.
وبحسب تقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في النصف الأول من 2025" الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن)، فقد ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال بنسبة 19% إلى 53.18 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بنحو 44.83 مليون طن خلال المدة نفسها من عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة ظلّت على رأس قائمة أكبر الدول المصدرة للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي، حتى يونيو/حزيران الماضي، مع ارتفاع صادراتها بنسبة 42%.
وذكر التقرير أن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال ارتفعت بنسبة 26.3% إلى 27.81 مليون طن خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بنحو 22.01 مليون طن خلال المدة نفسها من عام 2024.
إحدى محطات ضخ الغاز التابعة لشركة النفط والغاز الوطنية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
الجزائر وليبيا في المقدمة... شركات "تضع عينها" على النفط والغاز البري في أفريقيا
21 يونيو, 15:42 GMT
كما ظلّت الواردات مرتفعة على أساس فصلي بنسبة 9.6%، أي مقارنة بمستواها البالغ 25.37 مليون طن، خلال الربع الأول من عام 2025.
واستعرض التقرير قائمة أكبر الدول المصدرة للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي، خلال النصف الأول من عام 2025، وهي كالآتي:
1.
الولايات المتحدة: 28.91 مليون طن.
2.
روسيا: 8.71 مليون طن.
3.
قطر: 4.87 مليون طن.
4.
نيجيريا: 3.04 مليون طن.
5.
الجزائر: 2.69 مليون طن.
6.
دول أخرى: 4.96 مليون طن.
محطة غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
شحنة ضخمة من الغاز المسال الجزائري تعود إلى أوروبا بعد توقف طويل
14 أبريل, 10:03 GMT
وارتفعت حصة الولايات المتحدة إلى 54.3% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال، خلال النصف الأول من عام 2025، في حين انخفضت حصة روسيا إلى 16.4%، مقارنة بالنصف نفسه من 2024.
وتراجعت حصة كل من قطر والجزائر إلى 9.2% و5.1% على التوالي، في حين صعدت حصة نيجيريا إلى 5.7%.
3 دول عربية ضمن قائمة أكثر 10 دول مصدرة للغاز المسال
بينها دولة تظهر لأول مرة.. صادرات الغاز العربي في النصف الأول من 2025
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала