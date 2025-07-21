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دولتان عربيتان ضمن أكبر الدول المصدرة للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي
دولتان عربيتان ضمن أكبر الدول المصدرة للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة، عن قائمة أكبر الدول المصدرة للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي، والتي شملت دولتان عربيتان. 21.07.2025, سبوتنيك عربي
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وبحسب تقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في النصف الأول من 2025" الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن)، فقد ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال بنسبة 19% إلى 53.18 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بنحو 44.83 مليون طن خلال المدة نفسها من عام 2024.وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة ظلّت على رأس قائمة أكبر الدول المصدرة للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي، حتى يونيو/حزيران الماضي، مع ارتفاع صادراتها بنسبة 42%.كما ظلّت الواردات مرتفعة على أساس فصلي بنسبة 9.6%، أي مقارنة بمستواها البالغ 25.37 مليون طن، خلال الربع الأول من عام 2025.واستعرض التقرير قائمة أكبر الدول المصدرة للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي، خلال النصف الأول من عام 2025، وهي كالآتي:وارتفعت حصة الولايات المتحدة إلى 54.3% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال، خلال النصف الأول من عام 2025، في حين انخفضت حصة روسيا إلى 16.4%، مقارنة بالنصف نفسه من 2024.وتراجعت حصة كل من قطر والجزائر إلى 9.2% و5.1% على التوالي، في حين صعدت حصة نيجيريا إلى 5.7%.3 دول عربية ضمن قائمة أكثر 10 دول مصدرة للغاز المسالبينها دولة تظهر لأول مرة.. صادرات الغاز العربي في النصف الأول من 2025
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اقتصاد, العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, الجزائر, طاقة
اقتصاد, العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, الجزائر, طاقة
دولتان عربيتان ضمن أكبر الدول المصدرة للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة، عن قائمة أكبر الدول المصدرة للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي، والتي شملت دولتان عربيتان.
وبحسب تقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في النصف الأول من 2025" الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن)، فقد ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال بنسبة 19% إلى 53.18 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بنحو 44.83 مليون طن خلال المدة نفسها من عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة ظلّت على رأس قائمة أكبر الدول المصدرة للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي، حتى يونيو/حزيران الماضي، مع ارتفاع صادراتها بنسبة 42%.
وذكر التقرير أن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال ارتفعت بنسبة 26.3% إلى 27.81 مليون طن خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بنحو 22.01 مليون طن خلال المدة نفسها من عام 2024.
كما ظلّت الواردات مرتفعة على أساس فصلي بنسبة 9.6%، أي مقارنة بمستواها البالغ 25.37 مليون طن، خلال الربع الأول من عام 2025.
واستعرض التقرير قائمة أكبر الدول المصدرة للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي، خلال النصف الأول من عام 2025، وهي كالآتي:
1.الولايات المتحدة
: 28.91 مليون طن.
4.نيجيريا
: 3.04 مليون طن.
6.دول أخرى
: 4.96 مليون طن.
وارتفعت حصة الولايات المتحدة إلى 54.3% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال،
خلال النصف الأول من عام 2025، في حين انخفضت حصة روسيا إلى 16.4%، مقارنة بالنصف نفسه من 2024.
وتراجعت حصة كل من قطر والجزائر
إلى 9.2% و5.1% على التوالي، في حين صعدت حصة نيجيريا إلى 5.7%.