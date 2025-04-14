https://sarabic.ae/20250414/شحنة-ضخمة-من-الغاز-المسال-الجزائري-تعود-إلى-أوروبا-بعد-توقف-طويل-1099523298.html

شحنة ضخمة من الغاز المسال الجزائري تعود إلى أوروبا بعد توقف طويل

شحنة ضخمة من الغاز المسال الجزائري تعود إلى أوروبا بعد توقف طويل

سبوتنيك عربي

كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة عن قيام إحدى الدول الأوروبية باستيراد شحنة غاز مسال جزائرية، خلال مارس/آذار 2025، بعد توقفها لمدة 3 أشهر. 14.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-14T10:03+0000

2025-04-14T10:03+0000

2025-04-14T10:03+0000

اقتصاد

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وذكر التقرير الجديد أن الجزائر صدّرت 1.16 مليون طن من الغاز المسال خلال الشهر الماضي، مسجلةً ارتفاعًا من 0.95 مليون طن في الشهر نفسه من 2024.واقتنصت إسبانيا شحنة غاز مسال جزائرية بكمية 0.182 مليون طن، للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حينما استقبلت 0.249 مليون طن.ورغم استيرادها شحنة غاز مسال جزائرية واحدة، خلال الربع الأول من 2025، حافظت إسبانيا على المركز الثالث ضمن كبار مستوردي الغاز المسال الجزائري خلال هذه المدّة، بعد تركيا وفرنسا.يذكر أن الدول الأوروبية استحوذت على جميع شحنات الغاز المسال الجزائري إلى السوق العالمية والبالغة 2.24 مليون طن، خلال الربع الأول من 2025، ويأتي ذلك استمرارًا للدور المهم الذي تؤديه الجزائر في تلبية احتياجات القارة العجوز. وتعد الجزائر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى أوروبا، منذ بداية 2025.6 مشروعات ضخمة في الجزائر تقفز بقطاع الطاقة المحليشركة عالمية تستعين بـ3 دول عربية لإمداد أوروبا بالوقود

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