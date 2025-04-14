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https://sarabic.ae/20250414/شحنة-ضخمة-من-الغاز-المسال-الجزائري-تعود-إلى-أوروبا-بعد-توقف-طويل-1099523298.html
شحنة ضخمة من الغاز المسال الجزائري تعود إلى أوروبا بعد توقف طويل
شحنة ضخمة من الغاز المسال الجزائري تعود إلى أوروبا بعد توقف طويل
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة عن قيام إحدى الدول الأوروبية باستيراد شحنة غاز مسال جزائرية، خلال مارس/آذار 2025، بعد توقفها لمدة 3 أشهر. 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T10:03+0000
2025-04-14T10:03+0000
اقتصاد
العالم العربي
الجزائر
طاقة
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وذكر التقرير الجديد أن الجزائر صدّرت 1.16 مليون طن من الغاز المسال خلال الشهر الماضي، مسجلةً ارتفاعًا من 0.95 مليون طن في الشهر نفسه من 2024.واقتنصت إسبانيا شحنة غاز مسال جزائرية بكمية 0.182 مليون طن، للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حينما استقبلت 0.249 مليون طن.ورغم استيرادها شحنة غاز مسال جزائرية واحدة، خلال الربع الأول من 2025، حافظت إسبانيا على المركز الثالث ضمن كبار مستوردي الغاز المسال الجزائري خلال هذه المدّة، بعد تركيا وفرنسا.يذكر أن الدول الأوروبية استحوذت على جميع شحنات الغاز المسال الجزائري إلى السوق العالمية والبالغة 2.24 مليون طن، خلال الربع الأول من 2025، ويأتي ذلك استمرارًا للدور المهم الذي تؤديه الجزائر في تلبية احتياجات القارة العجوز. وتعد الجزائر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى أوروبا، منذ بداية 2025.6 مشروعات ضخمة في الجزائر تقفز بقطاع الطاقة المحليشركة عالمية تستعين بـ3 دول عربية لإمداد أوروبا بالوقود
https://sarabic.ae/20250322/إنتاج-الجزائر-من-الغاز-الطبيعي-يصل-لأعلى-مستوياته-في-عامين-1098862687.html
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اقتصاد, العالم العربي, الجزائر, طاقة
اقتصاد, العالم العربي, الجزائر, طاقة

شحنة ضخمة من الغاز المسال الجزائري تعود إلى أوروبا بعد توقف طويل

10:03 GMT 14.04.2025
© Depositphotos.com / 63ru78محطة غاز
محطة غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
© Depositphotos.com / 63ru78
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كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة عن قيام إحدى الدول الأوروبية باستيراد شحنة غاز مسال جزائرية، خلال مارس/آذار 2025، بعد توقفها لمدة 3 أشهر.
وذكر التقرير الجديد أن الجزائر صدّرت 1.16 مليون طن من الغاز المسال خلال الشهر الماضي، مسجلةً ارتفاعًا من 0.95 مليون طن في الشهر نفسه من 2024.
واقتنصت إسبانيا شحنة غاز مسال جزائرية بكمية 0.182 مليون طن، للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حينما استقبلت 0.249 مليون طن.
ووفقا لتقرير وحدة أبحاث الطاقة، فقد كانت إسبانيا ثالث أكبر دولة مستوردة للغاز المسال الجزائري، في العام الماضي، بنحو 1.66 مليون طن، خلف تركيا (4.05 مليون طن) وفرنسا (3.26 مليون طن).
عامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي يصل لأعلى مستوياته في عامين
22 مارس, 18:39 GMT
ورغم استيرادها شحنة غاز مسال جزائرية واحدة، خلال الربع الأول من 2025، حافظت إسبانيا على المركز الثالث ضمن كبار مستوردي الغاز المسال الجزائري خلال هذه المدّة، بعد تركيا وفرنسا.
يذكر أن الدول الأوروبية استحوذت على جميع شحنات الغاز المسال الجزائري إلى السوق العالمية والبالغة 2.24 مليون طن، خلال الربع الأول من 2025، ويأتي ذلك استمرارًا للدور المهم الذي تؤديه الجزائر في تلبية احتياجات القارة العجوز. وتعد الجزائر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي عبر الأنابيب إلى أوروبا، منذ بداية 2025.
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