https://sarabic.ae/20250630/بينها-3-دول-عربية-أكبر-الدول-المنتجة-للغاز-الطبيعي-في-العالم-1102200721.html

بينها 3 دول عربية... أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في العالم

بينها 3 دول عربية... أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في العالم

سبوتنيك عربي

كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة عن قائمة أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في العالم خلال عام 2024، والتي تضمنت 3 دول عربية. 30.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-30T07:33+0000

2025-06-30T07:33+0000

2025-06-30T08:06+0000

اقتصاد

العالم العربي

طاقة

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وأشار التقرير الجديد إلى ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي عالميًا بنسبة 1.2% إلى 4.124 تريليون متر مكعب في عام 2024، مقارنة بنحو 4.064 تريليون متر مكعب خلال 2023.وذكر التقرير الذي نشرته وحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن) أن الولايات المتحدة حافظت على تصدرها لقائمة أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في العالم مع استحواذها منفردة على ربع الإنتاج العالمي.وأشار التقرير إلى أن 3 دول عربية احتفظت بموقعها بين أكبر 10 منتجين خلال عام 2024، مع استمرار تفوق المملكة العربية السعودية على النرويج.واستعرض تقرير وحدة أبحاث الطاقة قائمة أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في العالم خلال عام 2024، والتي تضمنت 3 دول عربية، وهي كالآتي:وخلص التقرير إلى أن القائمة شملت تغيرات ملحوظة على مستوى الإنتاج بين البلدان صعودًا وهبوطًا، مع استمرار تفوق السعودية على النرويج للعام الثاني على التوالي.مصر تبدأ استخراج الغاز من سلسلة آبار ضخمة في دلتا النيلأبرز الدول العربية التي تعتمد على النفط في توليد الكهرباء

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