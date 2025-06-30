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بينها 3 دول عربية... أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في العالم
بينها 3 دول عربية... أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في العالم
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة عن قائمة أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في العالم خلال عام 2024، والتي تضمنت 3 دول عربية. 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T07:33+0000
2025-06-30T08:06+0000
اقتصاد
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طاقة
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وأشار التقرير الجديد إلى ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي عالميًا بنسبة 1.2% إلى 4.124 تريليون متر مكعب في عام 2024، مقارنة بنحو 4.064 تريليون متر مكعب خلال 2023.وذكر التقرير الذي نشرته وحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن) أن الولايات المتحدة حافظت على تصدرها لقائمة أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في العالم مع استحواذها منفردة على ربع الإنتاج العالمي.وأشار التقرير إلى أن 3 دول عربية احتفظت بموقعها بين أكبر 10 منتجين خلال عام 2024، مع استمرار تفوق المملكة العربية السعودية على النرويج.واستعرض تقرير وحدة أبحاث الطاقة قائمة أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في العالم خلال عام 2024، والتي تضمنت 3 دول عربية، وهي كالآتي:وخلص التقرير إلى أن القائمة شملت تغيرات ملحوظة على مستوى الإنتاج بين البلدان صعودًا وهبوطًا، مع استمرار تفوق السعودية على النرويج للعام الثاني على التوالي.مصر تبدأ استخراج الغاز من سلسلة آبار ضخمة في دلتا النيلأبرز الدول العربية التي تعتمد على النفط في توليد الكهرباء
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اقتصاد, العالم العربي, طاقة
اقتصاد, العالم العربي, طاقة

بينها 3 دول عربية... أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في العالم

07:33 GMT 30.06.2025 (تم التحديث: 08:06 GMT 30.06.2025)
© AP Photo / Gregorio Borgiaحقل الغاز الطبيعي قبالة مصر
حقل الغاز الطبيعي قبالة مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
تابعنا عبر
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة عن قائمة أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في العالم خلال عام 2024، والتي تضمنت 3 دول عربية.
وأشار التقرير الجديد إلى ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي عالميًا بنسبة 1.2% إلى 4.124 تريليون متر مكعب في عام 2024، مقارنة بنحو 4.064 تريليون متر مكعب خلال 2023.
وذكر التقرير الذي نشرته وحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن) أن الولايات المتحدة حافظت على تصدرها لقائمة أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في العالم مع استحواذها منفردة على ربع الإنتاج العالمي.
كما استحوذت 4 دول فقط هي: الولايات المتحدة وروسيا وإيران والصين، على 53% من إجمالي الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي خلال 2024.
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وأشار التقرير إلى أن 3 دول عربية احتفظت بموقعها بين أكبر 10 منتجين خلال عام 2024، مع استمرار تفوق المملكة العربية السعودية على النرويج.
واستعرض تقرير وحدة أبحاث الطاقة قائمة أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في العالم خلال عام 2024، والتي تضمنت 3 دول عربية، وهي كالآتي:
1.
الولايات المتحدة 1033 مليار متر مكعب.
2.
روسيا 629.9 مليار متر مكعب.
3.
إيران 262.9 مليار متر مكعب.
4.
الصين 248.4 مليار متر مكعب.
5.
كندا 194.2 مليار متر مكعب.
6.
قطر 179.5 مليار متر مكعب.
7.
أستراليا 150.1 مليار متر مكعب.
8.
السعودية 121.5 مليار متر مكعب.
9.
النرويج 113.2 مليار متر مكعب.
10.
الجزائر 94.7 مليار متر مكعب.
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وخلص التقرير إلى أن القائمة شملت تغيرات ملحوظة على مستوى الإنتاج بين البلدان صعودًا وهبوطًا، مع استمرار تفوق السعودية على النرويج للعام الثاني على التوالي.
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