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3 دول عربية ضمن قائمة أكثر 10 دول مصدرة للغاز المسال
3 دول عربية ضمن قائمة أكثر 10 دول مصدرة للغاز المسال
سبوتنيك عربي
تضمنت قائمة أكبر 10 دول مصدّرة للغاز المسال في العالم، تغيّرات ملحوظة على مستوى الكميات والترتيب خلال الأشهر الـ6 الأولى من عام 2025. 19.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-19T07:56+0000
2025-07-19T07:56+0000
اقتصاد
العالم العربي
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وشكّلت أكبر 10 دول مصدرة للغاز المسال في العالم أكثر من 90% (188.4 مليون طن) من إجمالي الصادرات العالمية في النصف الأول من 2025.أكبر 10 دول مصدرة للغاز المسال في العالم:تصدر أمريكيوتستأثر الولايات المتحدة بصدارة قائمة أكبر 10 دول مصدّرة للغاز المسال في العالم، بفارق 10 ملايين طن عن أقرب منافسيها، (قطر وأستراليا).وبفضل تشغيل مشروعات جديدة، على رأسها منشأة "بلاكيمينز" هذا العام، قفزت صادرات الغاز المسال الأمريكية بنسبة 19.5%، ما يعادل 8.35 مليون طن خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع المستوى البالغ 42.87 مليون طن في المدة ذاتها من 2024.قطر في منحى تصاعديوفي أبرز التغيّرات عن النصف الأول من العام الماضي، حلّت قطر في المركز الثاني متفوقة على أستراليا، بعدما رفعت صادراتها بنسبة 4%، بفضل دخول عقود جديدة مع الصين والكويت حيز التنفيذ.وخلال المدّة المرصودة، انخفضت صادرات أستراليا من الغاز المسال بنحو 5.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 38.61 مليون طن، مقارنة مع 40.87 مليونا في النصف الأول من 2024، مواصِلةً تراجعها الملحوظ في الآونة الأخيرة، مع زيادة الطلب المحلي والتنافس مع مورّدين منخفضي التكلفة.روسيا رابع أكبر الدول المصدرة للغاز المسالحافظت روسيا على المركز الرابع ضمن أكبر الدول المصدرة الغاز المسال عالميا، رغم انخفاض صادراتها بنسبة 6.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 15.81 مليون طن في الأشهر الـ6 الأولى من 2025، بحسب تقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية" الصادر عن بيانات وحدة أبحاث منصة "الطاقة".كما تراجعت صادرات ماليزيا بنسبة 4% خلال المدة نفسها، لتصل إلى 13.44 مليون طن، لكنها حافظت على الترتيب الخامس بقائمة أكبر 10 دول مصدرة الغاز المسال في العالم، بفارق كبير عن نيجيريا، صاحبة المركز السادس.صادرات الدول العربية من الغاز المسالعلى العكس من قطر، صاحبة المركز الثاني، انخفضت صادرات باقي الدول العربية بقائمة أكبر 10 دول مصدرة للغاز المسال في العالم خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ صدّرت سلطنة عمان 5.72 مليون طن، بانخفاض 6.2% عن المدة نفسها من 2024، جراء عمليات الصيانة في محطة "قلهات".وتأثّرت صادرات الغاز المسال الجزائرية بعمليات الصيانة، لتنخفض بنسبة تتجاوز 23% إلى 4.79 مليون طن في النصف الأول من 2025، مقابل 6.25 مليونًا في المدة ذاتها من عام 2024.مصر تفاوض الكويت وقطر لتحويل ودائع واستثمارات بـ11.5 مليار دولار
https://sarabic.ae/20250716/روسيا-تحتفظ-بمكانتها-كرابع-أكبر-اقتصاد-في-العالم-1102725695.html
https://sarabic.ae/20250718/روسيا-والسعودية-تعززان-تعاونهما-الثنائي-تحضيرات-لمشاركة-واسعة-في-المنتديات-الدولية-1102788600.html
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اقتصاد, العالم العربي
اقتصاد, العالم العربي

3 دول عربية ضمن قائمة أكثر 10 دول مصدرة للغاز المسال

07:56 GMT 19.07.2025
© Sputnik . Sergei Krasnoukhov / الانتقال إلى بنك الصورمصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين
مصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
© Sputnik . Sergei Krasnoukhov
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تابعنا عبر
تضمنت قائمة أكبر 10 دول مصدّرة للغاز المسال في العالم، تغيّرات ملحوظة على مستوى الكميات والترتيب خلال الأشهر الـ6 الأولى من عام 2025.
وشكّلت أكبر 10 دول مصدرة للغاز المسال في العالم أكثر من 90% (188.4 مليون طن) من إجمالي الصادرات العالمية في النصف الأول من 2025.
أكبر 10 دول مصدرة للغاز المسال في العالم:
1.
الولايات المتحدة الأمريكية: 51.22 مليون طن.
2.
قطر: 41.26 مليون طن.
3.
أستراليا: 38.61 مليون طن.
4.
روسيا: 15.81 مليون طن
5.
ماليزيا: 13.43 مليون طن.
6.
نيجيريا: 7.34 مليون طن.
7.
إندونيسيا: 5.86 مليون طن.
8.
سلطنة عمان: 5.72 مليون طن.
9.
الجزائر: 4.79 مليون طن.
10.
بابوا غينيا الجديدة: 4.35 مليون طن.

تصدر أمريكي

وتستأثر الولايات المتحدة بصدارة قائمة أكبر 10 دول مصدّرة للغاز المسال في العالم، بفارق 10 ملايين طن عن أقرب منافسيها، (قطر وأستراليا).

وبفضل تشغيل مشروعات جديدة، على رأسها منشأة "بلاكيمينز" هذا العام، قفزت صادرات الغاز المسال الأمريكية بنسبة 19.5%، ما يعادل 8.35 مليون طن خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع المستوى البالغ 42.87 مليون طن في المدة ذاتها من 2024.

قطر في منحى تصاعدي

وفي أبرز التغيّرات عن النصف الأول من العام الماضي، حلّت قطر في المركز الثاني متفوقة على أستراليا، بعدما رفعت صادراتها بنسبة 4%، بفضل دخول عقود جديدة مع الصين والكويت حيز التنفيذ.

وبلغت صادرات قطر من الغاز المسال 41.26 مليون طن في النصف الأول من 2025، مقابل 39.68 مليونًا في المدة ذاتها من 2024.

وخلال المدّة المرصودة، انخفضت صادرات أستراليا من الغاز المسال بنحو 5.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 38.61 مليون طن، مقارنة مع 40.87 مليونا في النصف الأول من 2024، مواصِلةً تراجعها الملحوظ في الآونة الأخيرة، مع زيادة الطلب المحلي والتنافس مع مورّدين منخفضي التكلفة.
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2025
روسيا تحتفظ بمكانتها كرابع أكبر اقتصاد في العالم
16 يوليو, 11:15 GMT

روسيا رابع أكبر الدول المصدرة للغاز المسال

حافظت روسيا على المركز الرابع ضمن أكبر الدول المصدرة الغاز المسال عالميا، رغم انخفاض صادراتها بنسبة 6.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 15.81 مليون طن في الأشهر الـ6 الأولى من 2025، بحسب تقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية" الصادر عن بيانات وحدة أبحاث منصة "الطاقة".

كما تراجعت صادرات ماليزيا بنسبة 4% خلال المدة نفسها، لتصل إلى 13.44 مليون طن، لكنها حافظت على الترتيب الخامس بقائمة أكبر 10 دول مصدرة الغاز المسال في العالم، بفارق كبير عن نيجيريا، صاحبة المركز السادس.
إنطلاق فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
روسيا والسعودية تعززان تعاونهما الثنائي.. تحضيرات لمشاركة واسعة في المنتديات الدولية
أمس, 09:57 GMT

صادرات الدول العربية من الغاز المسال

على العكس من قطر، صاحبة المركز الثاني، انخفضت صادرات باقي الدول العربية بقائمة أكبر 10 دول مصدرة للغاز المسال في العالم خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ صدّرت سلطنة عمان 5.72 مليون طن، بانخفاض 6.2% عن المدة نفسها من 2024، جراء عمليات الصيانة في محطة "قلهات".

ورغم ذلك، فقد جاءت عمان في المركز الثامن عالميا متفوقة على الجزائر، التي تراجع ترتيبها للمركز التاسع، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وتأثّرت صادرات الغاز المسال الجزائرية بعمليات الصيانة، لتنخفض بنسبة تتجاوز 23% إلى 4.79 مليون طن في النصف الأول من 2025، مقابل 6.25 مليونًا في المدة ذاتها من عام 2024.
مصر تفاوض الكويت وقطر لتحويل ودائع واستثمارات بـ11.5 مليار دولار
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