https://sarabic.ae/20250719/3-دول-عربية-ضمن-قائمة-أكثر-10-دول-مصدرة-للغاز-المسال-1102816369.html

3 دول عربية ضمن قائمة أكثر 10 دول مصدرة للغاز المسال

3 دول عربية ضمن قائمة أكثر 10 دول مصدرة للغاز المسال

سبوتنيك عربي

تضمنت قائمة أكبر 10 دول مصدّرة للغاز المسال في العالم، تغيّرات ملحوظة على مستوى الكميات والترتيب خلال الأشهر الـ6 الأولى من عام 2025. 19.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-19T07:56+0000

2025-07-19T07:56+0000

2025-07-19T07:56+0000

اقتصاد

العالم العربي

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وشكّلت أكبر 10 دول مصدرة للغاز المسال في العالم أكثر من 90% (188.4 مليون طن) من إجمالي الصادرات العالمية في النصف الأول من 2025.أكبر 10 دول مصدرة للغاز المسال في العالم:تصدر أمريكيوتستأثر الولايات المتحدة بصدارة قائمة أكبر 10 دول مصدّرة للغاز المسال في العالم، بفارق 10 ملايين طن عن أقرب منافسيها، (قطر وأستراليا).وبفضل تشغيل مشروعات جديدة، على رأسها منشأة "بلاكيمينز" هذا العام، قفزت صادرات الغاز المسال الأمريكية بنسبة 19.5%، ما يعادل 8.35 مليون طن خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع المستوى البالغ 42.87 مليون طن في المدة ذاتها من 2024.قطر في منحى تصاعديوفي أبرز التغيّرات عن النصف الأول من العام الماضي، حلّت قطر في المركز الثاني متفوقة على أستراليا، بعدما رفعت صادراتها بنسبة 4%، بفضل دخول عقود جديدة مع الصين والكويت حيز التنفيذ.وخلال المدّة المرصودة، انخفضت صادرات أستراليا من الغاز المسال بنحو 5.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 38.61 مليون طن، مقارنة مع 40.87 مليونا في النصف الأول من 2024، مواصِلةً تراجعها الملحوظ في الآونة الأخيرة، مع زيادة الطلب المحلي والتنافس مع مورّدين منخفضي التكلفة.روسيا رابع أكبر الدول المصدرة للغاز المسالحافظت روسيا على المركز الرابع ضمن أكبر الدول المصدرة الغاز المسال عالميا، رغم انخفاض صادراتها بنسبة 6.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 15.81 مليون طن في الأشهر الـ6 الأولى من 2025، بحسب تقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية" الصادر عن بيانات وحدة أبحاث منصة "الطاقة".كما تراجعت صادرات ماليزيا بنسبة 4% خلال المدة نفسها، لتصل إلى 13.44 مليون طن، لكنها حافظت على الترتيب الخامس بقائمة أكبر 10 دول مصدرة الغاز المسال في العالم، بفارق كبير عن نيجيريا، صاحبة المركز السادس.صادرات الدول العربية من الغاز المسالعلى العكس من قطر، صاحبة المركز الثاني، انخفضت صادرات باقي الدول العربية بقائمة أكبر 10 دول مصدرة للغاز المسال في العالم خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ صدّرت سلطنة عمان 5.72 مليون طن، بانخفاض 6.2% عن المدة نفسها من 2024، جراء عمليات الصيانة في محطة "قلهات".وتأثّرت صادرات الغاز المسال الجزائرية بعمليات الصيانة، لتنخفض بنسبة تتجاوز 23% إلى 4.79 مليون طن في النصف الأول من 2025، مقابل 6.25 مليونًا في المدة ذاتها من عام 2024.مصر تفاوض الكويت وقطر لتحويل ودائع واستثمارات بـ11.5 مليار دولار

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https://sarabic.ae/20250718/روسيا-والسعودية-تعززان-تعاونهما-الثنائي-تحضيرات-لمشاركة-واسعة-في-المنتديات-الدولية-1102788600.html

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