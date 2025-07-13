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%71 من "كنز الجزائر" في حقل واحد... خريطة تطور احتياطيات النفط في البلاد
%71 من "كنز الجزائر" في حقل واحد... خريطة تطور احتياطيات النفط في البلاد
سبوتنيك عربي
لم تشهد احتياطيات النفط في الجزائر أي تغيير على مدار 19 عاما، وسط محاولات البلاد التنقيب عن مزيد من الذهب الأسود في باطن أراضيها، فضلًا عن استكشاف النفط... 13.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-13T11:44+0000
2025-07-13T11:44+0000
العالم العربي
اقتصاد
الجزائر
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وتوضح قاعدة البيانات لدى وحدة أبحاث "الطاقة"، أن احتياطيات الجزائر من النفط استقرت عند 12.2 مليار برميل، نهاية العام الماضي، وهو المستوى المسجل منذ عام 2006.تاريخ الاكتشاف النفطي في الجزائرومنذ بداية الخمسينيات، دخلت الجزائر مجال النفط والغاز بعد اكتشافها في عام 1954، أول حقل للغاز الطبيعي، ومن ثم اكتشاف أول حقل نفطي وهو "حاسي مسعود" عام 1956، وحقل الغاز الطبيعي "حاسي الرمل".ويقع 71% من إجمالي احتياطيات النفط الجزائري المؤكدة والمحتملة والممكنة في حقل "حاسي مسعود"، بحسب بيانات شركة "سوناطراك" الجزائرية.تطور احتياطيات النفط في الجزائرعلى مدار 25 عاما لم تشهد احتياطيات النفط في الجزائر أي تغيّر إلا في 3 سنوات، ومن ثم الاستقرار منذ عام 2006، وفقا لما ترصده الأرقام التالية، استنادا لبيانات منظمة "أوبك":ركود إنتاجيتوضح الأرقام السابقة أن احتياطيات النفط في الجزائر استقرت منذ عام 2000، عند معدل 11.31 مليار برميل ثم ارتفعت في عام 2003، إلى مستوى 11.8 مليار برميل.وفي العام التالي (2004)، انخفضت الاحتياطيات بصورة ملحوظة وبمقدار سنوي بلغ 800 مليون برميل، لتصل إلى 11 مليار برميل، بحسب ما رصده الموقع.ومن ثم عادت احتياطيات النفط في الجزائر إلى الارتفاع مرة أخرى لتقفز بمقدار 1.27 مليار برميل إلى 12.27 مليار برميل في عام 2005.استقرار الاحتياطيات رغم الاكتشافاتتوصلت البلاد في السنوات الأخيرة إلى اكتشافات عدة، ومع ذلك لم تشهد احتياطيات النفط في الجزائر أي تحديث حتى الآن.ومن بين تلك الاكتشافات، في عام 2022، عثرت "سوناطراك" الجزائرية، بالتعاون مع "إيني" الإيطالية على احتياطيات تصل إلى 140 مليون برميل في منطقة زملة العربي الواقعة داخل حوض "بركين".وفي عام 2023، حققت البلاد نحو 15 اكتشافًا للنفط والغاز، أغلبها على يد شركة "سوناطراك" الجزائرية.استراتيجيات مستقبليةجاءت الاكتشافات ضمن برنامج ضخم تنفذه الشركة الجزائرية، يستهدف استثمار 40 مليار دولار حتى عام 2027، منها 30 مليار دولار في مجال استكشاف النفط والغاز.كما حققت "سوناطراك"، العام الماضي، 8 اكتشافات نفطية وغازية، تقع في كل من بشار وجنوب عين صالح وشمال جانت وجنوب إليزي وشمال ورقلة.
https://sarabic.ae/20250630/بينها-3-دول-عربية-أكبر-الدول-المنتجة-للغاز-الطبيعي-في-العالم-1102200721.html
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العالم العربي, اقتصاد, الجزائر
العالم العربي, اقتصاد, الجزائر

%71 من "كنز الجزائر" في حقل واحد... خريطة تطور احتياطيات النفط في البلاد

11:44 GMT 13.07.2025
© AP Photo / Martin Meissnerحقل نفط في السعودية
حقل نفط في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Martin Meissner
تابعنا عبر
لم تشهد احتياطيات النفط في الجزائر أي تغيير على مدار 19 عاما، وسط محاولات البلاد التنقيب عن مزيد من الذهب الأسود في باطن أراضيها، فضلًا عن استكشاف النفط الصخري.
وتوضح قاعدة البيانات لدى وحدة أبحاث "الطاقة"، أن احتياطيات الجزائر من النفط استقرت عند 12.2 مليار برميل، نهاية العام الماضي، وهو المستوى المسجل منذ عام 2006.

تاريخ الاكتشاف النفطي في الجزائر

ومنذ بداية الخمسينيات، دخلت الجزائر مجال النفط والغاز بعد اكتشافها في عام 1954، أول حقل للغاز الطبيعي، ومن ثم اكتشاف أول حقل نفطي وهو "حاسي مسعود" عام 1956، وحقل الغاز الطبيعي "حاسي الرمل".
ويقع 71% من إجمالي احتياطيات النفط الجزائري المؤكدة والمحتملة والممكنة في حقل "حاسي مسعود"، بحسب بيانات شركة "سوناطراك" الجزائرية.

تطور احتياطيات النفط في الجزائر

على مدار 25 عاما لم تشهد احتياطيات النفط في الجزائر أي تغيّر إلا في 3 سنوات، ومن ثم الاستقرار منذ عام 2006، وفقا لما ترصده الأرقام التالية، استنادا لبيانات منظمة "أوبك":
(2000 - 2002): 11.31 مليار برميل.
2003: 11.8 مليار برميل.
2004: 11 مليار برميل.
2005: 12.27 مليار برميل.
(2006 - 2024): 12.20 مليار برميل.

ركود إنتاجي

توضح الأرقام السابقة أن احتياطيات النفط في الجزائر استقرت منذ عام 2000، عند معدل 11.31 مليار برميل ثم ارتفعت في عام 2003، إلى مستوى 11.8 مليار برميل.
وفي العام التالي (2004)، انخفضت الاحتياطيات بصورة ملحوظة وبمقدار سنوي بلغ 800 مليون برميل، لتصل إلى 11 مليار برميل، بحسب ما رصده الموقع.
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ومن ثم عادت احتياطيات النفط في الجزائر إلى الارتفاع مرة أخرى لتقفز بمقدار 1.27 مليار برميل إلى 12.27 مليار برميل في عام 2005.

استقرار الاحتياطيات رغم الاكتشافات

توصلت البلاد في السنوات الأخيرة إلى اكتشافات عدة، ومع ذلك لم تشهد احتياطيات النفط في الجزائر أي تحديث حتى الآن.
ومن بين تلك الاكتشافات، في عام 2022، عثرت "سوناطراك" الجزائرية، بالتعاون مع "إيني" الإيطالية على احتياطيات تصل إلى 140 مليون برميل في منطقة زملة العربي الواقعة داخل حوض "بركين".

كما توصلت الشركة الحكومية في العام ذاته إلى اكتشافين نفطيين، الأول باحتياطيات تصل لـ415 مليون برميل في بئر "ترسيم" غرب "عقلة الناصر 2" الواقع شمال حقل "حاسي مسعود"، والثاني في بئر "أولاد سيدي الشيخ-1".

وفي عام 2023، حققت البلاد نحو 15 اكتشافًا للنفط والغاز، أغلبها على يد شركة "سوناطراك" الجزائرية.

استراتيجيات مستقبلية

جاءت الاكتشافات ضمن برنامج ضخم تنفذه الشركة الجزائرية، يستهدف استثمار 40 مليار دولار حتى عام 2027، منها 30 مليار دولار في مجال استكشاف النفط والغاز.
كما حققت "سوناطراك"، العام الماضي، 8 اكتشافات نفطية وغازية، تقع في كل من بشار وجنوب عين صالح وشمال جانت وجنوب إليزي وشمال ورقلة.
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