https://sarabic.ae/20250717/دولة-عربية-تظهر-لأول-مرة-في-بيانات-صادرات-الغاز-المسال-خلال-النصف-الأول-من-العام-2025-1102747964.html

بينها دولة تظهر لأول مرة.. صادرات الغاز العربي في النصف الأول من 2025

بينها دولة تظهر لأول مرة.. صادرات الغاز العربي في النصف الأول من 2025

سبوتنيك عربي

شهدت صادرات الغاز المسال العربية، في النصف الأول من العام الحالي، انخفاضا طفيفا بأقل من 1% على أساس سنوي، بحسب منصات متخصصة بصادرات الطاقة. 17.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-17T06:15+0000

2025-07-17T06:15+0000

2025-07-17T06:21+0000

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وأفادت منصة "الطاقة"، صباح اليوم الخميس، بأن صادرات الدول العربية من الغاز المسال، بلغت نحو 54.97 مليون طن خلال المدة من يناير/ كانون الثاني الماضي حتى نهاية يونيو/ حزيران 2025، وذلك بانخفاض 0.8% عن المستوى البالغ 55.41 مليون طن في المدّة ذاتها من 2024.وأكدت المنصة أن "التراجع الطفيف في صادرات الغاز المسال العربية قد جاء على أساس سنوي مع هبوط في الجزائر وسلطنة عمان، فضلا عن خروج مصر من القائمة وتحولها للاستيراد".وانخفضت في العام 2024، الصادرات العربية من الغاز المسال إلى 109.5 مليون طن، مقابل 113.5 مليون طن عام 2023، حيث أشارت المنصة إلى أن "صادرات الغاز المسال العربية كانت 26.5% من السوق الدولية خلال النصف الأول من 2025، مع استحواذ آسيا، المنطقة الأكثر استيرادًا عالميًا، على أغلب الشحنات العربية".وانخفضت صادرات الدول العربية من الغاز المسال على أساس سنوي خلال الربعين الأول والثاني بنسبة 1% و0.5% على التوالي، بينما بلغت الصادرات العربية في الربع الأول من عام 2025، نحو 28.62 مليون طن، مقابل 28.92 مليون طن في الربع نفسه من العام الماضي.غير أنه في الربع الثاني من عام 2025، تراجعت الشحنات العربية على أساس فصلي وسنوي إلى 26.35 مليون طن، مقارنة مع 26.49 مليون طن في الفترة ذاتها من العام 2024.

https://sarabic.ae/20250716/واردات-دولة-عربية-من-الغاز-المسال-تقفز-96-في-6-أشهر-1102717078.html

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