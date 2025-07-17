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https://sarabic.ae/20250717/دولة-عربية-تظهر-لأول-مرة-في-بيانات-صادرات-الغاز-المسال-خلال-النصف-الأول-من-العام-2025-1102747964.html
بينها دولة تظهر لأول مرة.. صادرات الغاز العربي في النصف الأول من 2025
بينها دولة تظهر لأول مرة.. صادرات الغاز العربي في النصف الأول من 2025
سبوتنيك عربي
شهدت صادرات الغاز المسال العربية، في النصف الأول من العام الحالي، انخفاضا طفيفا بأقل من 1% على أساس سنوي، بحسب منصات متخصصة بصادرات الطاقة. 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T06:15+0000
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وأفادت منصة "الطاقة"، صباح اليوم الخميس، بأن صادرات الدول العربية من الغاز المسال، بلغت نحو 54.97 مليون طن خلال المدة من يناير/ كانون الثاني الماضي حتى نهاية يونيو/ حزيران 2025، وذلك بانخفاض 0.8% عن المستوى البالغ 55.41 مليون طن في المدّة ذاتها من 2024.وأكدت المنصة أن "التراجع الطفيف في صادرات الغاز المسال العربية قد جاء على أساس سنوي مع هبوط في الجزائر وسلطنة عمان، فضلا عن خروج مصر من القائمة وتحولها للاستيراد".وانخفضت في العام 2024، الصادرات العربية من الغاز المسال إلى 109.5 مليون طن، مقابل 113.5 مليون طن عام 2023، حيث أشارت المنصة إلى أن "صادرات الغاز المسال العربية كانت 26.5% من السوق الدولية خلال النصف الأول من 2025، مع استحواذ آسيا، المنطقة الأكثر استيرادًا عالميًا، على أغلب الشحنات العربية".وانخفضت صادرات الدول العربية من الغاز المسال على أساس سنوي خلال الربعين الأول والثاني بنسبة 1% و0.5% على التوالي، بينما بلغت الصادرات العربية في الربع الأول من عام 2025، نحو 28.62 مليون طن، مقابل 28.92 مليون طن في الربع نفسه من العام الماضي.غير أنه في الربع الثاني من عام 2025، تراجعت الشحنات العربية على أساس فصلي وسنوي إلى 26.35 مليون طن، مقارنة مع 26.49 مليون طن في الفترة ذاتها من العام 2024.
https://sarabic.ae/20250716/واردات-دولة-عربية-من-الغاز-المسال-تقفز-96-في-6-أشهر-1102717078.html
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موريتانيا, مصر, العالم العربي, الأخبار
موريتانيا, مصر, العالم العربي, الأخبار

بينها دولة تظهر لأول مرة.. صادرات الغاز العربي في النصف الأول من 2025

06:15 GMT 17.07.2025 (تم التحديث: 06:21 GMT 17.07.2025)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورناقلة نفط روسية "غراند أنيفا" لنقل الغاز الطبيعي المسال
ناقلة نفط روسية غراند أنيفا لنقل الغاز الطبيعي المسال - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
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شهدت صادرات الغاز المسال العربية، في النصف الأول من العام الحالي، انخفاضا طفيفا بأقل من 1% على أساس سنوي، بحسب منصات متخصصة بصادرات الطاقة.
وأفادت منصة "الطاقة"، صباح اليوم الخميس، بأن صادرات الدول العربية من الغاز المسال، بلغت نحو 54.97 مليون طن خلال المدة من يناير/ كانون الثاني الماضي حتى نهاية يونيو/ حزيران 2025، وذلك بانخفاض 0.8% عن المستوى البالغ 55.41 مليون طن في المدّة ذاتها من 2024.
مصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2025
واردات دولة عربية من الغاز المسال تقفز 96% في 6 أشهر
أمس, 05:21 GMT
وأكدت المنصة أن "التراجع الطفيف في صادرات الغاز المسال العربية قد جاء على أساس سنوي مع هبوط في الجزائر وسلطنة عمان، فضلا عن خروج مصر من القائمة وتحولها للاستيراد".
في وقت عوّض هذا الانخفاض زيادة الشحنات القطرية والإماراتية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى جانب انضمام موريتانيا، "لأول مرة في تاريخها"، لنادي الدول العربية المصدرة للغاز المسال.
وانخفضت في العام 2024، الصادرات العربية من الغاز المسال إلى 109.5 مليون طن، مقابل 113.5 مليون طن عام 2023، حيث أشارت المنصة إلى أن "صادرات الغاز المسال العربية كانت 26.5% من السوق الدولية خلال النصف الأول من 2025، مع استحواذ آسيا، المنطقة الأكثر استيرادًا عالميًا، على أغلب الشحنات العربية".
وانخفضت صادرات الدول العربية من الغاز المسال على أساس سنوي خلال الربعين الأول والثاني بنسبة 1% و0.5% على التوالي، بينما بلغت الصادرات العربية في الربع الأول من عام 2025، نحو 28.62 مليون طن، مقابل 28.92 مليون طن في الربع نفسه من العام الماضي.
غير أنه في الربع الثاني من عام 2025، تراجعت الشحنات العربية على أساس فصلي وسنوي إلى 26.35 مليون طن، مقارنة مع 26.49 مليون طن في الفترة ذاتها من العام 2024.
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