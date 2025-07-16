https://sarabic.ae/20250716/واردات-دولة-عربية-من-الغاز-المسال-تقفز-96-في-6-أشهر-1102717078.html
واردات دولة عربية من الغاز المسال تقفز 96% في 6 أشهر
واردات دولة عربية من الغاز المسال تقفز 96% في 6 أشهر
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة عن قفزة كبيرة في واردات الغاز المسال في إحدى الدول العربية بلغت 96 % في 6 أشهر. 16.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-16T05:21+0000
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2025-07-16T05:21+0000
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قفزت واردات الأردن من الغاز المسال خلال النصف الأول من العام الجاري بمقدار 270 ألف طن وبنسبة 96%، على أساس سنوي، بحسب تقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في النصف الأول من 2025" الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن).واستورد الأردن نحو 0.55 مليون طن، خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية يونيو/حزيران 2025، مقابل 0.28 مليون طن في المدة المقابلة من العام الماضي.وذكر تقرير وحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن) أن واردات الأردن من الغاز المسال شهدت انتعاشا واضحا في فصل الشتاء خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين جاءت واردات الربع الثاني على مدار شهرين فقط، وفقًا للأرقام التالية:وتوضح الأرقام السابقة أن واردات الأردن من الغاز المسال تراجعت على أساس فصلي إلى 0.21 مليون طن في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 0.34 مليون طن في الربع الأول.ويذكر أن الأردن لم يستورد أي شحنة غاز مسال خلال الربع الأول المقارن من العام الماضي، وفقًا لما كشفت عنه بيانات وحدة أبحاث الطاقة.3 صفقات ضخمة للغاز الطبيعي بعد التغيير في سوريا تعزز موقعها الاقتصاديالبلدان العربية الأكثر استخداما للغاز الطبيعي في توليد الكهرباء
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اقتصاد, العالم العربي, أخبار الأردن
اقتصاد, العالم العربي, أخبار الأردن
واردات دولة عربية من الغاز المسال تقفز 96% في 6 أشهر
كشف تقرير جديد لوحدة أبحاث الطاقة عن قفزة كبيرة في واردات الغاز المسال في إحدى الدول العربية بلغت 96 % في 6 أشهر.
قفزت واردات الأردن من الغاز المسال خلال النصف الأول من العام الجاري بمقدار 270 ألف طن وبنسبة 96%، على أساس سنوي، بحسب تقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في النصف الأول من 2025" الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن).
واستورد الأردن نحو 0.55 مليون طن، خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية يونيو/حزيران 2025، مقابل 0.28 مليون طن في المدة المقابلة من العام الماضي.
ومع ذلك، تراجعت واردات البلاد من الغاز المسال في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 0.21 مليون طن، مقابل 0.28 مليون طن في الربع نفسه من العام الماضي.
وذكر تقرير وحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن) أن واردات الأردن من الغاز المسال
شهدت انتعاشا واضحا في فصل الشتاء خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين جاءت واردات الربع الثاني على مدار شهرين فقط، وفقًا للأرقام التالية:
1.يناير/كانون الثاني:
0.07 مليون طن.
2.فبراير/شباط:
0.139 مليون طن.
3.مارس/آذار:
0.130 مليون طن.
4.أبريل/نيسان:
0.06 مليون طن.
5.مايو/أيار:
0.144 مليون طن.
وتوضح الأرقام السابقة أن واردات الأردن من الغاز المسال
تراجعت على أساس فصلي إلى 0.21 مليون طن في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 0.34 مليون طن في الربع الأول.
ويذكر أن الأردن لم يستورد أي شحنة غاز مسال
خلال الربع الأول المقارن من العام الماضي، وفقًا لما كشفت عنه بيانات وحدة أبحاث الطاقة.