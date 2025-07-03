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روسيا و4 بلدان عربية تتصدر قائمة أكبر 10 دول في احتياطيات الغاز الطبيعي عالميا
روسيا و4 بلدان عربية تتصدر قائمة أكبر 10 دول في احتياطيات الغاز الطبيعي عالميا
سبوتنيك عربي
حافظت أكبر 10 دول على مواقعها في قائمة الدول الأعلى في احتياطيات الغاز الطبيعي، مستحوذة على 80% من الإجمالي العالمي البالغ 208.89 تريليون متر مكعب، في ظل... 03.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-03T12:47+0000
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وواصلت روسيا تصدر القائمة باحتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، في حين استقرت احتياطيات الغاز في 6 دول.وحافظت 4 دول عربية، هي قطر والسعودية والإمارات والجزائر، على مواقعها ضمن القائمة، مع زيادة ملحوظة في احتياطيات السعودية بنحو 76 مليار متر مكعب، مدعومة باكتشافات جديدة في حقل الجافورة.وإليكم أكبر 10 دول في احتياطيات الغاز الطبيعي وهي على النحو الآتي:واستقرت احتياطيات الغاز الطبيعي لدى أصحاب المراكز الـ3 الأولى (روسيا وإيران وقطر) دون تغيير عن عام 2023، بحسب موقع "الطاقة".واستحوذت الدول الـ10 الكبار على 165.89 تريليون متر مكعب من إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية، التي انخفضت بأكثر من تريليون متر مكعب خلال العام الماضي.خبير في الشأن الأوروبي: مصلحة أوروبا في الشراكة لا في العداء مع روسياالسعودية تسجل إنجازا تاريخيا في مؤشر اقتصادي مهم
https://sarabic.ae/20250701/صدارة-لسوريا-ومصر-في-أكبر-5-صفقات-طاقة-متجددة-في-يونيو-2025---1102250882.html
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روسيا, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد
روسيا, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد

روسيا و4 بلدان عربية تتصدر قائمة أكبر 10 دول في احتياطيات الغاز الطبيعي عالميا

12:47 GMT 03.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemiمصفاة للغاز الطبيعي
مصفاة للغاز الطبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
حافظت أكبر 10 دول على مواقعها في قائمة الدول الأعلى في احتياطيات الغاز الطبيعي، مستحوذة على 80% من الإجمالي العالمي البالغ 208.89 تريليون متر مكعب، في ظل استقرار ملحوظ يعكس أهمية هذه الدول في سوق الطاقة العالمي.
وواصلت روسيا تصدر القائمة باحتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، في حين استقرت احتياطيات الغاز في 6 دول.

وسجلت 3 دول، بقيادة السعودية، زيادة في احتياطياتها، في حين كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي شهدت انخفاضًا بمقدار 572 مليار متر مكعب مقارنة بعام 2023.

وحافظت 4 دول عربية، هي قطر والسعودية والإمارات والجزائر، على مواقعها ضمن القائمة، مع زيادة ملحوظة في احتياطيات السعودية بنحو 76 مليار متر مكعب، مدعومة باكتشافات جديدة في حقل الجافورة.
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وإليكم أكبر 10 دول في احتياطيات الغاز الطبيعي وهي على النحو الآتي:

1.
روسيا: 46.83 تريليون متر مكعب.
2.
إيران: 33.99 تريليون متر مكعب.
3.
قطر: 23.83 تريليون متر مكعب.
4.
الولايات المتحدة: 17.91 تريليون متر مكعب.
5.
تركمانستان: 13.9 تريليون متر مكعب.
6.
السعودية: 9.73 تريليون متر مكعب.
7.
الإمارات: 8.21 تريليون متر مكعب.
8.
نيجيريا: 5.98 تريليون متر مكعب.
9.
فنزويلا: 5.51 تريليون متر مكعب.
10.
الجزائر: 4.50 تريليون متر مكعب.
واستقرت احتياطيات الغاز الطبيعي لدى أصحاب المراكز الـ3 الأولى (روسيا وإيران وقطر) دون تغيير عن عام 2023، بحسب موقع "الطاقة".
واستحوذت الدول الـ10 الكبار على 165.89 تريليون متر مكعب من إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية، التي انخفضت بأكثر من تريليون متر مكعب خلال العام الماضي.
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