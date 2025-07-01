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خبير في الشأن الأوروبي: مصلحة أوروبا في الشراكة لا في العداء مع روسيا
خبير في الشأن الأوروبي: مصلحة أوروبا في الشراكة لا في العداء مع روسيا
سبوتنيك عربي
تحدّث الخبير في الشأن الأوروبي، طارق عجيب، عن العجز الحكومي المتنامي في أوروبا في مواجهة الأزمات، خصوصًا في ملفي الطاقة والهجرة، مشيرًا إلى أنّ "تراجع القدرات... 01.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-01T09:48+0000
2025-07-01T13:32+0000
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وأوضح عجيب في حديث إلى إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "أوروبا اعتمدت على سياسات لا تستند إلى منطق مؤسساتي أو دولي، بل إلى ذهنيات استعمارية قاصرة عن فهم طبيعة التحديات الكبرى التي تهدّد القارة الأوروبية".كما أشار الخبير في الشأن الأوروبي إلى "وجود نخب سياسية أوروبية ترفع الصوت في وجه المنظومات الحاكمة، وتعارض سياسة التبعية للولايات المتحدة والعداء لروسيا، وتدعو إلى إعادة صياغة العلاقة مع روسيا بما يخدم الشعوب الأوروبية ويوقف الاستنزاف القائم".وفي ختام حديثه، لفت عجيب إلى أنّ "المعارضة الأوروبية قد تستثمر هذا الفشل الحكومي الأوروبي المتراكم، في ظل تنامي التيارات السياسية في أوروبا التي تضع مصالح الشعوب في صلب أولوياتها"، معتبرًا أنّها قد تتمكن من "الوصول إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع أو التحرك الشعبي والسياسي، ما قد ينعكس إيجابًا على مستقبل أوروبا والأوروبيين وشعوب المنطقة بأسرها".
https://sarabic.ae/20250619/موسكو-روسيا-لم-تخسر-من-وقف-نقل-الغاز-عبر-أوكرانيا-بفضل-زيادة-شحنات-الغاز-إلى-أوروبا-1101853025.html
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العالم, اقتصاد, قطاع الطاقة, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, اقتصاد, قطاع الطاقة, حصري, تقارير سبوتنيك

خبير في الشأن الأوروبي: مصلحة أوروبا في الشراكة لا في العداء مع روسيا

09:48 GMT 01.07.2025 (تم التحديث: 13:32 GMT 01.07.2025)
© Sputnik . Egor Eryomovمحطة نقل الغاز الروسي
محطة نقل الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
© Sputnik . Egor Eryomov
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تحدّث الخبير في الشأن الأوروبي، طارق عجيب، عن العجز الحكومي المتنامي في أوروبا في مواجهة الأزمات، خصوصًا في ملفي الطاقة والهجرة، مشيرًا إلى أنّ "تراجع القدرات الأوروبية ناتج عن سياسات خاطئة، غير متزنة وغير استراتيجية، فضلاً عن غياب التعاطي الجاد والسليم مع الأزمات التي عصفت بالاتحاد الأوروبي ودوله".
وأوضح عجيب في حديث إلى إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "أوروبا اعتمدت على سياسات لا تستند إلى منطق مؤسساتي أو دولي، بل إلى ذهنيات استعمارية قاصرة عن فهم طبيعة التحديات الكبرى التي تهدّد القارة الأوروبية".

وأشار إلى أنّ "الإجراءات غير السليمة التي تتخذها أوروبا لا تخدم مصالحها الاستراتيجية، بل تصب في مصلحة الذهنية العدائية غير السوية التي تصرّ على معاداة روسيا، في سياق يخدم الأجندة الأميركية لا مستقبل أوروبا"، مضيفًا: "قرار وقف استيراد الغاز الروسي من قبل الاتحاد الأوروبي بمثابة انتحار من على شرفة البيت الأبيض".

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واعتبر عجيب أنّ "لدى أوروبا خيارات كثيرة إذا توافرت الحرية والاستقلالية وسلامة التفكير، بعيدًا عن منطق العداء لروسيا"، مشددًا على أنّ "مواصلة السير في مسار واحد سيقود إلى مزيد من الأزمات".

كما أشار الخبير في الشأن الأوروبي إلى "وجود نخب سياسية أوروبية ترفع الصوت في وجه المنظومات الحاكمة، وتعارض سياسة التبعية للولايات المتحدة والعداء لروسيا، وتدعو إلى إعادة صياغة العلاقة مع روسيا بما يخدم الشعوب الأوروبية ويوقف الاستنزاف القائم".
وفي ختام حديثه، لفت عجيب إلى أنّ "المعارضة الأوروبية قد تستثمر هذا الفشل الحكومي الأوروبي المتراكم، في ظل تنامي التيارات السياسية في أوروبا التي تضع مصالح الشعوب في صلب أولوياتها"، معتبرًا أنّها قد تتمكن من "الوصول إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع أو التحرك الشعبي والسياسي، ما قد ينعكس إيجابًا على مستقبل أوروبا والأوروبيين وشعوب المنطقة بأسرها".
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