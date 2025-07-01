https://sarabic.ae/20250701/خبير-في-الشأن-الأوروبي-مصلحة-أوروبا-في-الشراكة-لا-في-العداء-مع-روسيا-1102243431.html

خبير في الشأن الأوروبي: مصلحة أوروبا في الشراكة لا في العداء مع روسيا

خبير في الشأن الأوروبي: مصلحة أوروبا في الشراكة لا في العداء مع روسيا

سبوتنيك عربي

تحدّث الخبير في الشأن الأوروبي، طارق عجيب، عن العجز الحكومي المتنامي في أوروبا في مواجهة الأزمات، خصوصًا في ملفي الطاقة والهجرة، مشيرًا إلى أنّ "تراجع القدرات... 01.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-01T09:48+0000

2025-07-01T09:48+0000

2025-07-01T13:32+0000

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وأوضح عجيب في حديث إلى إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "أوروبا اعتمدت على سياسات لا تستند إلى منطق مؤسساتي أو دولي، بل إلى ذهنيات استعمارية قاصرة عن فهم طبيعة التحديات الكبرى التي تهدّد القارة الأوروبية".كما أشار الخبير في الشأن الأوروبي إلى "وجود نخب سياسية أوروبية ترفع الصوت في وجه المنظومات الحاكمة، وتعارض سياسة التبعية للولايات المتحدة والعداء لروسيا، وتدعو إلى إعادة صياغة العلاقة مع روسيا بما يخدم الشعوب الأوروبية ويوقف الاستنزاف القائم".وفي ختام حديثه، لفت عجيب إلى أنّ "المعارضة الأوروبية قد تستثمر هذا الفشل الحكومي الأوروبي المتراكم، في ظل تنامي التيارات السياسية في أوروبا التي تضع مصالح الشعوب في صلب أولوياتها"، معتبرًا أنّها قد تتمكن من "الوصول إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع أو التحرك الشعبي والسياسي، ما قد ينعكس إيجابًا على مستقبل أوروبا والأوروبيين وشعوب المنطقة بأسرها".

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