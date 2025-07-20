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اكتشاف جيولوجي في صحراء الجزائر: التورمالين يكشف عن ذهب يعود لـ800 مليون سنة
اكتشاف جيولوجي في صحراء الجزائر: التورمالين يكشف عن ذهب يعود لـ800 مليون سنة
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جيولوجية حديثة، في قلب صحراء الهقار الجزائرية، عن إمكانية استخدام معدن التورمالين كمؤشر جديد للكشف عن الذهب، مضيفة بعدا جديدا لأساليب التنقيب... 20.07.2025, سبوتنيك عربي
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الدراسة، التي نشرت في دورية "جيوكيمستري"، أجراها فريق بقيادة الدكتورة إسماهان شاووش من جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، وحللت عينات من ثلاث مناطق رئيسية في منطقة "سيلت" في صحراء الهقار: "أسوف ملين"، "سلدرار"، و"إدريسي". هذه المناطق تقع ضمن نطاق "منطقة القص"، وهي بنية تكتونية رئيسية شكلت إقليم الهقار خلال حقبة التحول "البان أفريقي" قبل 540 إلى 800 مليون سنة. التورمالين: مقياس جيولوجي للذهب وأظهر التورمالين، وهو معدن سيليكاتي يحتوي على البورون وعناصر مثل الألمنيوم والحديد، ارتباطا وثيقا بالذهب في نوعه "الشورل" الغني بالحديد الثلاثي، باستخدام أدوات تحليل متقدمة مثل المجهر الإلكتروني والتحليل الطيفي، أثبت الباحثون أن هذا النوع من التورمالين يتشكل في بيئات مؤكسدة مثالية لترسيب الذهب داخل عروق الكوارتز. ويتحول التورمالين، مع تغير الظروف الجيولوجية، إلى نوع "الدرافيت" الغني بالمغنيسيوم، حيث يتوقف ترسيب الذهب أو يعاد توزيعه بفعل التجوية. ويعد التورمالين بمثابة "مقياس للحرارة والزمن"، إذ يظهر المراحل الزمنية لترسيب الذهب ويساعد في تحديد ما إذا كانت المنطقة لا تزال واعدة للتنقيب. ويدعم هذا الاكتشاف دراسات سابقة في دول مثل كندا والبرازيل وبوركينا فاسو، مؤكدا دور التورمالين كأداة جيولوجية ذكية. أهمية المؤشرات التقليدية من جانبه، أكد الدكتور حسن بخيت، رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين، أن التورمالين لا يُغني عن المؤشرات التقليدية مثل عروق الكوارتز، المعادن الكبريتيدية (كالبيريت والأرسينوبيريت)، والصدوع العميقة.ويضيف أن تحليل العناصر المصاحبة للذهب، مثل الزرنيخ والفضة، يظل ضروريا في مراحل التنقيب الأولية. الجدوى الاقتصادية: مفتاح التنقيبويشير بخيت إلى أن اكتشاف الذهب ليس كافيا بذاته، بل يجب أن يكون اقتصاديا. ويعتمد ذلك على عوامل مثل تركيز الذهب (غرام/طن)، كمية الاحتياطي، عمق المعدن، وتكلفة الاستخراج مقارنة بسعر السوق. يعد المشروع مجد اقتصاديا إذا كانت تكلفة استخراج غرام الذهب 30 دولارا وسعره 60 دولارا. ويصبح المشروع غير مجد إذا ارتفعت التكلفة إلى 65 دولارا بسبب العمق أو التضاريس. آفاق جديدة للتنقيب وتعد هذه الدراسة إضافة نوعية لجهود التنقيب في الجزائر، حيث يمكن للتورمالين أن يوجه الجيولوجيين نحو مناطق واعدة، مما يوفر الوقت والموارد. وقد يصبح هذا المعدن، مع استمرار البحث العلمي، أداة أساسية في إعادة تعريف استراتيجيات استكشاف الذهب عالميا.
https://sarabic.ae/20250526/دراسة-تكشف-عن-مصدر-99-من-ذهب-كوكب-الأرض-1100985715.html
https://sarabic.ae/20240220/دراسة-تكشف-عن-فائدة-طبية-غريبة-لـغبار-الذهب-1086253846.html
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العالم العربي, الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار كندا
العالم العربي, الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار كندا

اكتشاف جيولوجي في صحراء الجزائر: التورمالين يكشف عن ذهب يعود لـ800 مليون سنة

14:04 GMT 20.07.2025
© AP Photoالذهب
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
كشفت دراسة جيولوجية حديثة، في قلب صحراء الهقار الجزائرية، عن إمكانية استخدام معدن التورمالين كمؤشر جديد للكشف عن الذهب، مضيفة بعدا جديدا لأساليب التنقيب التقليدية التي تعتمد على عروق الكوارتز، الكبريتيدات، والصدوع العميقة.
الدراسة، التي نشرت في دورية "جيوكيمستري"، أجراها فريق بقيادة الدكتورة إسماهان شاووش من جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، وحللت عينات من ثلاث مناطق رئيسية في منطقة "سيلت" في صحراء الهقار: "أسوف ملين"، "سلدرار"، و"إدريسي".
هذه المناطق تقع ضمن نطاق "منطقة القص"، وهي بنية تكتونية رئيسية شكلت إقليم الهقار خلال حقبة التحول "البان أفريقي" قبل 540 إلى 800 مليون سنة.
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وأظهر التورمالين، وهو معدن سيليكاتي يحتوي على البورون وعناصر مثل الألمنيوم والحديد، ارتباطا وثيقا بالذهب في نوعه "الشورل" الغني بالحديد الثلاثي، باستخدام أدوات تحليل متقدمة مثل المجهر الإلكتروني والتحليل الطيفي، أثبت الباحثون أن هذا النوع من التورمالين يتشكل في بيئات مؤكسدة مثالية لترسيب الذهب داخل عروق الكوارتز.
ويتحول التورمالين، مع تغير الظروف الجيولوجية، إلى نوع "الدرافيت" الغني بالمغنيسيوم، حيث يتوقف ترسيب الذهب أو يعاد توزيعه بفعل التجوية.
ويعد التورمالين بمثابة "مقياس للحرارة والزمن"، إذ يظهر المراحل الزمنية لترسيب الذهب ويساعد في تحديد ما إذا كانت المنطقة لا تزال واعدة للتنقيب.
ويدعم هذا الاكتشاف دراسات سابقة في دول مثل كندا والبرازيل وبوركينا فاسو، مؤكدا دور التورمالين كأداة جيولوجية ذكية.
أهمية المؤشرات التقليدية من جانبه، أكد الدكتور حسن بخيت، رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين، أن التورمالين لا يُغني عن المؤشرات التقليدية مثل عروق الكوارتز، المعادن الكبريتيدية (كالبيريت والأرسينوبيريت)، والصدوع العميقة.
ويضيف أن تحليل العناصر المصاحبة للذهب، مثل الزرنيخ والفضة، يظل ضروريا في مراحل التنقيب الأولية.
الجدوى الاقتصادية: مفتاح التنقيب
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ويشير بخيت إلى أن اكتشاف الذهب ليس كافيا بذاته، بل يجب أن يكون اقتصاديا.
ويعتمد ذلك على عوامل مثل تركيز الذهب (غرام/طن)، كمية الاحتياطي، عمق المعدن، وتكلفة الاستخراج مقارنة بسعر السوق.
يعد المشروع مجد اقتصاديا إذا كانت تكلفة استخراج غرام الذهب 30 دولارا وسعره 60 دولارا. ويصبح المشروع غير مجد إذا ارتفعت التكلفة إلى 65 دولارا بسبب العمق أو التضاريس.
آفاق جديدة للتنقيب
وتعد هذه الدراسة إضافة نوعية لجهود التنقيب في الجزائر، حيث يمكن للتورمالين أن يوجه الجيولوجيين نحو مناطق واعدة، مما يوفر الوقت والموارد.
وقد يصبح هذا المعدن، مع استمرار البحث العلمي، أداة أساسية في إعادة تعريف استراتيجيات استكشاف الذهب عالميا.
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