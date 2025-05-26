https://sarabic.ae/20250526/دراسة-تكشف-عن-مصدر-99-من-ذهب-كوكب-الأرض-1100985715.html

دراسة تكشف عن مصدر 99% من ذهب كوكب الأرض

دراسة تكشف عن مصدر 99% من ذهب كوكب الأرض

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة أجراها قسم الكيمياء الجيولوجية بجامعة غوتنغن الألمانية، عن مصدر 99 % من الذهب الموجود على كوكب الأرض. 26.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-26T14:03+0000

2025-05-26T14:03+0000

2025-05-26T14:03+0000

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وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن 99% من معدن الذهب موجود في لب الأرض، وهو يتسرب إلى السطح ببطء ما يزيد من فرص عثورنا على كميات جديدة منه.وأكدت الدراسة أن نواة الأرض غنية بالذهب، الذي يتسرب من النواة إلى الصخور البركانية التي تصعد لأعلى حاملة معها المعدن الأصفر والمعادن النفيسة الأخرى.وشددت الدراسة على أن أكثر من 99.999 في المئة من مخزون الأرض من الذهب مدفون تحت 2900 كيلومتر من الصخور الصلبة، وهي كميات محصورة داخل لب الأرض المعدني، بعيدا عن متناول البشر.ووفقا للدراسة، فإنه من المعادن الأخرى التي يحتمل أن تكون "تتسرب" حاليا من لب الأرض البلاديوم والروديوم والبلاتين.وخلصت الدراسة إلى أن هذه المعادن الثمينة لن تظهر بمعدل سريع للغاية، كما أنه من المستحيل التنقيب إلى حيث يبدأ لب الأرض على بعد نحو 2900 كيلومتر للوصول إلى الذهب الموجود هناك.إنتاج الذهب في الصين يسجل مستويات قياسية جديدةقلب الصحراء ينبض "عقيانا"... أبرز 5 مناجم ذهب في مصر

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علوم, سبيكة ذهب, سبائك ذهب, عملات ذهبية, الأرض, كوكب الأرض, جيولوجيا, الجيولوجيا