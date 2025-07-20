https://sarabic.ae/20250720/يتصدرها-المغرب-أكثر-5-دول-عربية-استهلاكا-للفحم-1102842586.html

يتصدرها المغرب... أكثر 5 دول عربية استهلاكا للفحم

يتصدرها المغرب... أكثر 5 دول عربية استهلاكا للفحم

سبوتنيك عربي

ضمت قائمة أكثر الدول العربية استهلاكا للفحم، خلال العام الماضي، 5 دول، بينها دولة واحدة لا تزال تعتمد على الفحم في توليد الكهرباء وهي المغرب، الذي خفض استهلاكه... 20.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-20T13:46+0000

2025-07-20T13:46+0000

2025-07-20T13:46+0000

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وأظهرت بيانات حديثة نشرتها "منصة الطاقة"، اليوم الأحد، أن استهلاك الفحم عالميا واصل ارتفاعه للعام الرابع على التوالي ليتجاوز 165 إكساجول في 2024، مقارنة بنحو 163 إكساجول عام 2023.وجاء المغرب في صدارة القائمة حيث وصل استهلاكه إلى 0.27 إكساجول، تليه الإمارات في المرتبة الثانية بـ0.11 إكساجول، ثم مصر التي جاءت في المرتبة الثالثة بـ0.07 إكساجول.وجاءت الجزائر والسعودية في المرتبتين الرابعة والخامسة بنحو 0.01 إكساجول لكل منهما.وبحسب التقرير، فإنه رغم تصدر المغرب لقائمة أكثر الدول العربية استهلاكا للفحم في 2024، إلا أن حجم استهلاكه مقارنة بالسنوات الماضية تراجع بنسبة 9.3 في المئة، كما انخفضت حصة الفحم في مزيج الوقود المخصصة لإنتاج الكهرباء إلى 59.3 في المئة.مصر تم تسجيل قفزة في الاستهلاك بنسبة 39.9 في المئة وسط استقرار معدلات الاستهلاك في الجزائر والسعودية.وشهدت السنوات الأخيرة تحولات في سياسات الطاقة، حيث ألغت معظم هذه الدول مشروعات لتوليد الكهرباء بالفحم، ومنها المغرب، الذي أوقف محطات بطاقة 165 ميغاواط، ومصر، التي ألغت مشروعات بقدرة 15.24 غيغاواط، والإمارات التي أوقفت محطات إنتاج كهرباء بسعة 5.47 غيغاواط، إلى جانب خطوات مشابهة في سلطنة عمان والسودان.

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