https://sarabic.ae/20250722/بينها-عربية-أفضل-10-دول-في-أفريقيا-من-حيث-ريادة-الأعمال-1102905504.html

بينها عربية.. أفضل 10 دول في أفريقيا من حيث ريادة الأعمال

بينها عربية.. أفضل 10 دول في أفريقيا من حيث ريادة الأعمال

سبوتنيك عربي

أثبتت 10 دول أفريقية أن ريادة الأعمال لا ترتبط بحجم الاقتصاد بل بوضوح الرؤية وفعالية السياسات ومرونة الابتكار، الذي يسمح لها بتحويل التحديات إلى فرصة اقتصادية... 22.07.2025, سبوتنيك عربي

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ومن جنوب أفريقيا، التي احتلت المرتبة الأولى في أفريقيا إلى مصر، التي جاءت في المرتبة الـ 10، كشف تصنيف مجلة "سيو وورلد" أفضل الدول الأفريقية التي تمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة في مجال ريادة الأعمال بغض النظر عن حجم اقتصادها.وتقول المجلة إن ريادة الأعمال في أفريقيا يشهد نموا متسارعا بفضل السياسات الحكومية الداعمة والبيئة القانونية ومبادرات الابتكار وتوسيع فرص الوصول إلى التمويل.وفيما يلي ترتيب أكثر 10 دول أفريقية ريادة في هذا المجال:جنوب أفريقيااحتلت المرتبة 48 عالميا والأولى أفريقيا، لأنها تتميز بنظام مالي متقدم وقطاع رسمي واسع من الشركات.وتعد جوهانسبرغ وكيب تاون مركزين أساسيين لريادة الأعمال في مجالات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والتقنيات الصحية، وتدعم الدولة هذه البيئة من خلال برامج تمويل رسمية وشبكات جامعية تعزز الابتكار.روانداجاءت في المرتبة 50 عالميا والثانية أفريقيا، وتعد من أسرع الدول في تسجيل الشركات، وتحتضن كيغالي مراكز ابتكار تركز على التمويل الشامل والاستدامة، مع تسهيلات كبيرة في الضرائب والتسجيل والوصول للائتمان بدعم من سياسات حكومية فعالة.المغرباحتل المرتبة 61 عالميا والثالث أفريقيا، ويشهد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة نموا في مجالات السيارات واللوجستيات والطاقة المتجددة.تدعم الحكومة المغربية رواد الأعمال عبر برامج تصدير وتسهيلات في التسجيل التجاري، بينما تشكل مدينتا الدار البيضاء والرباط بيئة ملائمة للمتحدثين بالعربية والفرنسية.كينياحلت في المرتبة 63 عالميا والرابعة أفريقيا، وتعرف بمركزها الريادي في نيروبي المعروف بوادي السيليكون الأفريقي.وقد ساهم دمج التمويل الرقمي مع المشاريع الصغيرة في تعزيز الابتكار في الزراعة والصحة والتقنيات المناخية، إضافة إلى برامج لتأهيل الشباب رقميا.نيجيريااحتلت المرتبة 64 عالميا والخامسة أفريقيا، ورغم التحديات البنيوية، تبرز نيجيريا كمركز لريادة الأعمال في مجالات الموضة والتكنولوجيا المالية والصناعات الإبداعية، وقد ساهمت قوانين تأسيس الشركات الناشئة في جذب الاستثمارات وتعزيز المنظومة الريادية.تونسجاءت في المرتبة 76 عالميا والسادسة أفريقيا، ويعد قانون تأسيس الشركات الناشئة أحد أبرز مقومات الدعم الريادي، حيث يمنح تسهيلات في تحويل العملات وتسجيل الأعمال والإعفاءات الضريبية، مع تركيز على مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة.غانااحتلت المرتبة 77 عالميا والسابعة أفريقيا، مستفيدة من نظام تعليمي يهيئ الشباب لريادة الأعمال، خصوصا في التقنيات الزراعية والتعليم الرقمي.وتعد العاصمة أكرا مركزا مهما للمشاريع الناشئة، ويسهم الاغتراب في توجيه الاستثمارات والمشورة للمشروعات المحلية.بوتسواناحلت في المرتبة 86 عالميا والثامنة أفريقيا، وتتميز بحوكمة شفافة واستقرار سياسي يعزز مناخ ريادة الأعمال.كما تدعم الدولة المشاريع من خلال مبادرات مثل "سيدا"، وتلعب مراكز الحاضنات في جابورون وفرانسيس تاون دورا مهما في تمكين الشباب وتنويع الاقتصاد بعيدا عن التعدين.الكاميرونجاءت في المرتبة 89 عالميا ورقم 9 أفريقيا، وتتركز ريادة الأعمال في القطاعات الأساسية مثل الزراعة والنقل والتصنيع غير الرسمي.كما تطبق الحكومة إصلاحات ضريبية وتقدم برامج تمويل صغيرة تستهدف النساء وسكان المناطق الريفية.مصراحتلت المرتبة 90 عالميا ورقم 10 أفريقيا، حيث تنشط بيئة الأعمال في مجالات اللوجستيات والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، بدعم من الحكومة عبر مبادرات مثل استراتيجية مصر الرقمية التي تسهل الوصول إلى التمويل.كما تستفيد مصر من موقعها الجغرافي بين أفريقيا والشرق الأوسط لجذب مشاريع عابرة للحدود.

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