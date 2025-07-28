https://sarabic.ae/20250728/دولة-عربية-متصدرة-أكبر-10-دول-أفريقية-من-حيث-تدفق-رأس-المال-الأجنبي-في-2025-1103100812.html

دولة عربية متصدرة.. أكبر 10 دول أفريقية من حيث تدفق رأس المال الأجنبي في 2025

دولة عربية متصدرة.. أكبر 10 دول أفريقية من حيث تدفق رأس المال الأجنبي في 2025

سبوتنيك عربي

تصدرت إحدى الدول العربية قائمة أكبر 10 دول أفريقية من حيث تدفق رأس المال الأجنبي في 2025، وشهدت أفريقيا طفرة ملحوظة في تدفقات رأس المال الأجنبي، في عام 2025،... 28.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-28T07:54+0000

2025-07-28T07:54+0000

2025-07-28T07:54+0000

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تظهر البيانات الحديثة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية نموًا مذهلاً بنسبة 75% على أساس سنوي، متجاوزًا حاجز 97 مليار دولار، في دليل واضح على جاذبية أفريقيا المتزايدة كوجهة استثمارية.ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك الموارد الطبيعية الهائلة، والإصلاحات الاقتصادية الاستراتيجية، والطبقة المتوسطة سريعة النمو. من بين أكبر عشر دول متلقية للاستثمار الأجنبي المباشر، أظهرت دول مثل مصر وإثيوبيا وكوت ديفوار مرونةً وسياساتٍ استشرافيةً لا تزال تجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.وتستفيد هذه الدول من قطاعات مثل تطوير البنية التحتية والطاقة والزراعة، في الوقت نفسه الذي تواجه فيه تحدياتٍ مثل عدم الاستقرار السياسي والأطر التنظيمية لتحسين مناخها الاستثماري. مع تعمقنا في تفاصيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لكل دولة في عام 2025، يتضح جليًا أن المشهد الاستثماري في أفريقيا ليس ديناميكيًا فحسب، بل يعكس أيضًا اندماج القارة المتزايد في الاقتصاد العالمي.ووفقا للتقرير الذي نشرته مجلة "أفريكان إيكسبوينت" نستعرض تحليلًا معمقًا لأكبر عشر دول أفريقية جذبًا لأكبر تدفقات رأس المال الأجنبي لعام 2025، وهي كالآتي:1- مصرتبرز مصر كأكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، حيث تشهد تدفقات رأسمالية كبيرة مدفوعة بمشاريع البنية التحتية واسعة النطاق والإصلاحات الاقتصادية الاستراتيجية. وقد اجتذبت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشاريع العمرانية الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمشاريع الضخمة في قطاع الطاقة، مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية، حيث من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46.58 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، مدفوعة بمشاريع البنية التحتية الكبرى والإصلاحات الاقتصادية الاستراتيجية.2- إثيوبياأصبحت إثيوبيا وجهةً رئيسيةً للاستثمار الأجنبي المباشر في شرق أفريقيا، حيث تجذب رؤوس أموال أجنبية كبيرة في قطاعات التصنيع والبنية التحتية والطاقة. وقد ساهم تركيز الحكومة على التصنيع من خلال إنشاء المجمعات الصناعية في نمو اقتصادي سريع وتوفير فرص عمل. إضافةً إلى ذلك، فإن موقع إثيوبيا الاستراتيجي في منطقة القرن الأفريقي، إلى جانب حجم سوقها الكبير، جعلها مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار.3- كوت ديفوارلا تزال كوت ديفوار رائدةً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في غرب أفريقيا، بفضل اقتصادها المتنوع. وقد شهدت البلاد استثمارات في الزراعة والطاقة والبنية التحتية، حيث لعب قطاع الكاكاو دورًا بارزًا، نظرًا لكونها أكبر منتج للكاكاو في العالم. وقد نفذت الحكومة إصلاحاتٍ هامةً لتحسين مناخ الأعمال، والحد من البيروقراطية، وزيادة الشفافية.4- موزمبيقبرزت موزمبيق كواحدة من أبرز الدول الأفريقية المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر بفضل مواردها الهائلة من الغاز الطبيعي وموقعها الاستراتيجي على امتداد المحيط الهندي. وقد اجتذبت البلاد استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة، لا سيما من شركات النفط والغاز العالمية.5- أوغنداشهدت أوغندا طفرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما بعد اكتشاف احتياطيات النفط وتطوير البنية التحتية المرتبطة بها. وإلى جانب النفط، يعد القطاع الزراعي في البلاد محركًا رئيسيًا للاستثمارات الأجنبية، مع تركيز متزايد على صناعات تجهيز المنتجات الزراعية.6- السنغالأصبحت السنغال وجهةً جاذبةً للاستثمار الأجنبي المباشر، بفضل استقرارها السياسي القوي، وموقعها الاستراتيجي على ساحل غرب أفريقيا، وبنيتها التحتية المتطورة بسرعة.ركزت الحكومة على قطاعات كالطاقة والبنية التحتية والتعدين، وأطلقت مبادرات مثل "خطة السنغال الناشئة"، التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد من خلال التركيز على التصنيع وتحسين القدرة التنافسية. وقد عزز التزام السنغال بالتكامل الإقليمي من خلال الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) من جاذبيتها.7- ناميبياعلى الرغم من أن اقتصاد ناميبيا أصغر حجمًا في جنوب أفريقيا، إلا أنها شهدت نموًا في الاستثمار الأجنبي بفضل استقرار بيئتها السياسية، ومواردها المعدنية الوفيرة، وتركيزها على التنمية المستدامة.تعدّ ناميبيا منتجًا رئيسيًا لليورانيوم والماس ومعادن أخرى، مما يجعلها وجهةً جاذبةً للاستثمارات المتعلقة بالتعدين. كما تركز ناميبيا على مشاريع الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والذي من المتوقع أن يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات القادمة. وعلى الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025، لا تزال آفاق الاستثمار في ناميبيا إيجابية، لا سيما في ظل الجهود التي تقودها الحكومة لتنويع الاقتصاد.8- جنوب أفريقيالطالما كانت جنوب أفريقيا مركزًا استثماريًا رئيسيًا في أفريقيا بفضل اقتصادها المتنوع وبنيتها التحتية المتطورة. وبحلول عام 2025، ستواصل البلاد جذب رؤوس أموال أجنبية كبيرة، لا سيما في قطاعات مثل الخدمات المالية والتكنولوجيا والتصنيع. إن سوقها المالي المتطور، وإطارها التنظيمي القوي، وحوكمة الشركات الراسخة، تجعلها وجهة جذابة للمستثمرين الدوليين.9- غينياشهدت غينيا زيادة مطردة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل احتياطياتها الضخمة من "البوكسيت"، التي تعدّ الأكبر عالميًا، وقطاع النفط والغاز الناشئ. كما عزز موقعها الاستراتيجي ومشاركتها الفعّالة في اتفاقيات التجارة الإقليمية من جاذبيتها.10- جمهورية الكونغو الديمقراطيةتظل جمهورية الكونغو الديمقراطية من أبرز الدول المتلقية لرأس المال الأجنبي، ويعود ذلك أساسًا إلى ثروتها من الموارد الطبيعية، وخاصةً المعادن كالكوبالت والنحاس والماس. تعد هذه الموارد أساسية في سلاسل التوريد العالمية، لا سيما في قطاعي التكنولوجيا والطاقة. ويواصل قطاع التعدين في جمهورية الكونغو الديمقراطية جذب استثمارات أجنبية كبيرة، لا سيما في ظل تزايد الطلب على الكوبالت في صناعة السيارات الكهربائية.وخلص التقرير إلى أن مصر استقطبت لوحدها 46.58 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، في عام 2024، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا، مدفوعةً بمشاريع البنية التحتية الكبرى والإصلاحات الاقتصادية الاستراتيجية.تركزت هذه الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل ملحوظ في قطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية والخدمات الرقمية، مما يعكس ثقة المستثمرين في المشهد الاقتصادي المتطور لأفريقيا.بعضها عربية... أكبر شركات الحفر البحري في العالم لعام 2024إعلام: المغرب يفاوض شركات إماراتية لتدشين محطات رياح في الصحراء الغربية

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