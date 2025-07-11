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القوات الروسية تحرر بلدة زيليونايا دولينا في جمهورية دونيتسك الشعبية -عاجل
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الصين والمغرب يطلقان ممرا لوجستيا جديدا لتعزيز التجارة مع أفريقيا
الصين والمغرب يطلقان ممرا لوجستيا جديدا لتعزيز التجارة مع أفريقيا
سبوتنيك عربي
من المتوقع أن تدخل العلاقات بين المغرب والصين، مرحلة جديدة عبر تطوير ممر تجاري واعد اقتصاديا واستثماريا يعتمد مسار نقل جديد متعدد الوسائط اللوجستية، ومن المقرر... 11.07.2025, سبوتنيك عربي
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وانطلق قطار شحن من مدينة شينغدو الصينية متوجهًا إلى المغرب عبر أوروبا، في إطار ربط لوجستي جديد يعزز تدفقات التجارة بين الصين وأفريقيا، بحسب ما أفادت صحيفة "هسبريس" المغربية، مبيّنة أن ذلك "يدخل ضمن مشروع تطوير محور شينغدو – أوروبا – أفريقيا".وأضافت الصحيفة المغربية: "يعد هذا المسار الجديد ثالث خط متعدد الوسائط يربط شينغدو بأفريقيا، بعد المسارين عبر هامبورغ ونانشا"، مؤكدة أن "الممر اللوجستي الجديد للصين ربط إقليم سيتشوان بالأسواق الأفريقية من خلال خدمة مدمجة تجمع بين النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري، ما يسهم بشكل خاص في دعم تصدير المنتجات الغذائية الصينية التي تشهد طلبًا متزايدًا في القارة".ولفتت الصحيفة، نقلًا عن عضو في الاتحاد المغربي للمصدرين، قوله: "من المتوقع أن يساهم هذا المسار في خفض التكاليف، وتحسين موثوقية التسليم، وتعزيز الولوج إلى أسواق شمال إفريقيا وجنوب أوروبا، فضلا عن دعم طموح السوق الإفريقية الموحدة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تجمع نحو مليار و700 مليون مستهلك".وأكد العضو في الاتحاد المغربي للمصدرين، أن "الصين، تراهن عبر الربط اللوجستي بين القاري الجديد على مستقبل استهلاكي كبير في إفريقيا بالنسبة لمنتجاتها"، وأضاف: "بحث بكين عن منافذ اقتصادية أخرى لصادراتها، واستثمار العلاقات ونوعية المكانة التي يتمتع بها المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وأمريكا، كبوابة إفريقية واعدة".واستبعد أن "يكون الخط الجديد الرابط بين الصين وطنجة المتوسط في مصلحة المصدرين المغاربة في الوقت الراهن وعلى المدى القريب، لأن الصين تبقى المستفيد الأكبر من ذلك"، متوقعًا أن "يستفيد منه المصدّرون المغاربة لاحقا، في إطار سعيهم إلى تحقيق مبادلات منصفة مع دول آسيا".
https://sarabic.ae/20250523/بشراكة-صينية-المغرب-يعزز-موقعه-الصناعي-في-شمال-أفريقيا-بمصنع-بطاريات-عملاق--1100887987.html
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أخبار المغرب اليوم, الصين, مسار قطار, تعاون اقتصادي, اقتصاد
أخبار المغرب اليوم, الصين, مسار قطار, تعاون اقتصادي, اقتصاد

الصين والمغرب يطلقان ممرا لوجستيا جديدا لتعزيز التجارة مع أفريقيا

07:11 GMT 11.07.2025
© Photo / unsplash/Andy Liالصين والمغرب يطلقان ممرا لوجستيا جديدا لتعزيز التجارة مع إفريقيا
الصين والمغرب يطلقان ممرا لوجستيا جديدا لتعزيز التجارة مع إفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
© Photo / unsplash/Andy Li
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من المتوقع أن تدخل العلاقات بين المغرب والصين، مرحلة جديدة عبر تطوير ممر تجاري واعد اقتصاديا واستثماريا يعتمد مسار نقل جديد متعدد الوسائط اللوجستية، ومن المقرر أن يربط بين قطبين اقتصادين مهمين وهما تشنغدو الصينية، وطنجة المغربية.
وانطلق قطار شحن من مدينة شينغدو الصينية متوجهًا إلى المغرب عبر أوروبا، في إطار ربط لوجستي جديد يعزز تدفقات التجارة بين الصين وأفريقيا، بحسب ما أفادت صحيفة "هسبريس" المغربية، مبيّنة أن ذلك "يدخل ضمن مشروع تطوير محور شينغدو – أوروبا – أفريقيا".

وأوضحت الصحيفة أن "القطار اللوجيستي يحمل على متنه، منتجات غذائية من إقليم سيتشوان الصيني (محطة شينغدو الدولية للسكك الحديدية) في اتجاه ميناء طنجة المتوسط، وسيمر القطار عبر بولندا وألمانيا قبل أن يصل إلى ميناء برشلونة بإسبانيا، حيث ستنقل البضائع بحرا إلى المغرب".

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وأضافت الصحيفة المغربية: "يعد هذا المسار الجديد ثالث خط متعدد الوسائط يربط شينغدو بأفريقيا، بعد المسارين عبر هامبورغ ونانشا"، مؤكدة أن "الممر اللوجستي الجديد للصين ربط إقليم سيتشوان بالأسواق الأفريقية من خلال خدمة مدمجة تجمع بين النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري، ما يسهم بشكل خاص في دعم تصدير المنتجات الغذائية الصينية التي تشهد طلبًا متزايدًا في القارة".

وأردفت: "كما يمثل هذا الخط الجديد أول ربط مباشر بين قطار صيني – أوروبي، والنقل البحري في البحر الأبيض المتوسط عبر برشلونة، ما يمهد لإطلاق خدمات منتظِمة إلى طنجة والدار البيضاء".

ولفتت الصحيفة، نقلًا عن عضو في الاتحاد المغربي للمصدرين، قوله: "من المتوقع أن يساهم هذا المسار في خفض التكاليف، وتحسين موثوقية التسليم، وتعزيز الولوج إلى أسواق شمال إفريقيا وجنوب أوروبا، فضلا عن دعم طموح السوق الإفريقية الموحدة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تجمع نحو مليار و700 مليون مستهلك".
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وأكد العضو في الاتحاد المغربي للمصدرين، أن "الصين، تراهن عبر الربط اللوجستي بين القاري الجديد على مستقبل استهلاكي كبير في إفريقيا بالنسبة لمنتجاتها"، وأضاف: "بحث بكين عن منافذ اقتصادية أخرى لصادراتها، واستثمار العلاقات ونوعية المكانة التي يتمتع بها المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وأمريكا، كبوابة إفريقية واعدة".
وأشار إلى أن "الاقتصاد الصيني يسعى إلى التوسع أكثر في غرب إفريقيا أساسا، والاستفادة مما تتيحه البنية التحتية المغربية لموانئ الحاويات (مثل طنجة المتوسط)، بوصف المغرب منصة للتصدير متعدد القارات".
واستبعد أن "يكون الخط الجديد الرابط بين الصين وطنجة المتوسط في مصلحة المصدرين المغاربة في الوقت الراهن وعلى المدى القريب، لأن الصين تبقى المستفيد الأكبر من ذلك"، متوقعًا أن "يستفيد منه المصدّرون المغاربة لاحقا، في إطار سعيهم إلى تحقيق مبادلات منصفة مع دول آسيا".
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