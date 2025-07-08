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إعلام: المغرب يفاوض شركات إماراتية لتدشين محطات رياح في الصحراء الغربية
إعلام: المغرب يفاوض شركات إماراتية لتدشين محطات رياح في الصحراء الغربية
سبوتنيك عربي
يجري المغرب مفاوضات متقدمة مع شركات إماراتية، لتطوير مشروعات طاقة ريحية في الصحراء الغربية، بهدف تعزيز مساهمة الطاقة المتجددة إلى 52% بحلول عام 2030. 08.07.2025, سبوتنيك عربي
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وأوضحت تلك الوسائل أن هذه المشروعات تتطلب استثمارات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، مع سعة إنتاجية تصل إلى 5000 ميغاواط.طاقة الرياح في الصحراء الغربيةتظهر مشروعات طاقة الرياح في الصحراء الغربية نجاح المغرب في جذب استثمارات كبيرة منذ 2015، ضمن إطار اهتمام المغرب بالتوسع نحو الطاقة النظيفة، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد لمحطات الكهرباء الحرارية.مشروعات الطاقة المتجددة في المغربتسعى الشركات الإماراتية للحصول على حصة من مشروعات الطاقة المتجددة في المغرب، خاصة الرياح، والتي سجلت نموا كبيرا خلال السنوات الماضية. كما أن اتفاقيات الاستثمار التي وقعها ائتلاف مغربي-إماراتي في 20 مايو/أيار 2025، بقيمة تقارب 14 مليار دولار، تؤكد الطموح المشترك لتطوير مشاريع طاقة متجددة وبنية تحتية متقدمة.3 دول عربية تتصدر أرخص 7 دول أفريقية في تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضردولة عربية تشغل أكبر محطة طاقة رياح في الشرق الأوسط وأفريقيا
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اقتصاد, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار المغرب اليوم
اقتصاد, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار المغرب اليوم

إعلام: المغرب يفاوض شركات إماراتية لتدشين محطات رياح في الصحراء الغربية

15:28 GMT 08.07.2025
© AP Photo / Ivan Valenciaطاقة الرياح
طاقة الرياح - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Ivan Valencia
تابعنا عبر
يجري المغرب مفاوضات متقدمة مع شركات إماراتية، لتطوير مشروعات طاقة ريحية في الصحراء الغربية، بهدف تعزيز مساهمة الطاقة المتجددة إلى 52% بحلول عام 2030.
وأوضحت تلك الوسائل أن هذه المشروعات تتطلب استثمارات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، مع سعة إنتاجية تصل إلى 5000 ميغاواط.

طاقة الرياح في الصحراء الغربية

تظهر مشروعات طاقة الرياح في الصحراء الغربية نجاح المغرب في جذب استثمارات كبيرة منذ 2015، ضمن إطار اهتمام المغرب بالتوسع نحو الطاقة النظيفة، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد لمحطات الكهرباء الحرارية.

وتعد هذه المشروعات ركيزة أساسية لتأمين إمدادات الطاقة المتجددة، وتسهم بشكل رئيسي في تحقيق هدف المغرب بتغطية 52% من مزيج الكهرباء بحلول 2030، كما تتميز مواقعها ببعدها عن المناطق المأهولة، ما يجنبها تحديات تهجير السكان، مما يعزز استدامتها وجدواها.

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مشروعات الطاقة المتجددة في المغرب

تسعى الشركات الإماراتية للحصول على حصة من مشروعات الطاقة المتجددة في المغرب، خاصة الرياح، والتي سجلت نموا كبيرا خلال السنوات الماضية.

وارتفعت سعة طاقة الرياح في المغرب إلى 2.368 غيغاواط في عام 2024، مقارنة بـ1.898 غيغاواط في 2023، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز حصة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء، والتي بلغت 21.23% في 2024، مقارنة بـ15.4% في العام السابق، بحسب موقع "الطاقة".

كما أن اتفاقيات الاستثمار التي وقعها ائتلاف مغربي-إماراتي في 20 مايو/أيار 2025، بقيمة تقارب 14 مليار دولار، تؤكد الطموح المشترك لتطوير مشاريع طاقة متجددة وبنية تحتية متقدمة.
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