https://sarabic.ae/20250704/دولة-عربية-تشغل-أكبر-محطة-طاقة-رياح-في-الشرق-الأوسط-وأفريقيا-1102355074.html
دولة عربية تشغل أكبر محطة طاقة رياح في الشرق الأوسط وأفريقيا
دولة عربية تشغل أكبر محطة طاقة رياح في الشرق الأوسط وأفريقيا
سبوتنيك عربي
دخلت أكبر محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيز التشغيل التجاري الكامل، لترتبط بالشبكة القومية باستطاعة إنتاجية تصل إلى 650... 04.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-04T13:23+0000
2025-07-04T13:23+0000
2025-07-04T13:23+0000
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وتقع المحطة قرب مدينة رأس غارب المصرية على ساحل البحر الأحمر، وتُشكل علامة فارقة في مساعي مصر لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها بعيدًا عن الوقود الأحفوري التقليدي.أعلن تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح، بدء التشغيل التجاري الكامل لمحطة طاقة الرياح الجديدة بقدرة 650 ميغاوات بالقرب من مدينة رأس غارب المصرية على ساحل البحر الأحمر، وربط كامل هذه القدرة بالشبكة الكهربائية القومية.يضم التحالف المنفذ للمشروع شركات عالمية وإقليمية رائدة، تتصدرها شركة "إنجي" الفرنسية التي تستحوذ على حصة 35%، تليها "أوراسكوم للإنشاءات” المصرية بنسبة 25%، في حين تمتلك كل من "تويوتا تسوشو" اليابانية و"يوروس إنرجي" حصة 20% لكل منهما وتم تنفيذ المحطة وفقًا لنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) لمدة 25 عامًا.ويعد ساحل البحر الأحمر وخليج السويس من أنسب المواقع عالميًا لمشروعات طاقة الرياح، بفضل سرعات الرياح العالية والثابتة، وهو ما يجعل المنطقة مرشحة لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة في المستقبل القريب.روسيا و4 بلدان عربية تتصدر قائمة أكبر 10 دول في احتياطيات الغاز الطبيعي عالميادولة عربية تبدأ بتجريب تقنية استخلاص الماء من رطوبة الهواء
https://sarabic.ae/20250703/دول-عربية-تتصدر-أكبر-5-صفقات-غاز-مسال-في-يونيو-2025----1102322259.html
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مصر, العالم, العالم العربي, اقتصاد
مصر, العالم, العالم العربي, اقتصاد
دولة عربية تشغل أكبر محطة طاقة رياح في الشرق الأوسط وأفريقيا
دخلت أكبر محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيز التشغيل التجاري الكامل، لترتبط بالشبكة القومية باستطاعة إنتاجية تصل إلى 650 ميغاوات.
وتقع المحطة قرب مدينة رأس غارب المصرية على ساحل البحر الأحمر، وتُشكل علامة فارقة في مساعي مصر لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها بعيدًا عن الوقود الأحفوري التقليدي.
تعد محطة رياح البحر الأحمر الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا حتى الآن.
أعلن تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح، بدء التشغيل التجاري الكامل لمحطة طاقة الرياح الجديدة بقدرة 650 ميغاوات بالقرب من مدينة رأس غارب المصرية على ساحل البحر الأحمر، وربط كامل هذه القدرة بالشبكة الكهربائية القومية.
تعتبر المحطة الجديدة، التي طورها تحالف "البحر الأحمر لطاقة الرياح"، مشروعًا عملاقًا ينتج طاقة كهربائية نظيفة تكفي لتلبية احتياجات ما يزيد على مليون منزل. وبالإضافة إلى ذلك، تساهم المحطة في تحقيق أهداف مصر البيئية، حيث يُقدر أنها ستعمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 1.5 مليون طن سنويًا.
يضم التحالف المنفذ للمشروع شركات عالمية وإقليمية رائدة، تتصدرها شركة "إنجي" الفرنسية التي تستحوذ على حصة 35%، تليها "أوراسكوم للإنشاءات” المصرية بنسبة 25%، في حين تمتلك كل من "تويوتا تسوشو" اليابانية و"يوروس إنرجي" حصة 20% لكل منهما وتم تنفيذ المحطة وفقًا لنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) لمدة 25 عامًا.
ويندرج هذا الإنجاز ضمن "الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035″، التي تهدف من خلالها مصر إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى 42 في المئة بحلول عام 2035، في تحول استراتيجي يقلل من الاعتماد على الغاز الطبيعي.
ويعد ساحل البحر الأحمر وخليج السويس من أنسب المواقع عالميًا لمشروعات طاقة الرياح، بفضل سرعات الرياح العالية والثابتة، وهو ما يجعل المنطقة مرشحة لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة في المستقبل القريب.