دولة عربية تشغل أكبر محطة طاقة رياح في الشرق الأوسط وأفريقيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
16:03 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
زيلينسكي تحت الضغط الأوروبي، هل يغير موقفه؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مقترح ويتكوف المعدل.. هل يقود لوقف إطلاق النار الدائم في غزة؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:37 GMT
23 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
16:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
مقترح ويتكوف المعدل.. هل يقود لوقف إطلاق النار الدائم في غزة؟
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف مؤسسة غزة الإنسانية بـ"فخ موت" ، إدانات عربية ودولية لدعوة وزير إسرائيلي للحكومة بضم الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تحذير من كارثة إنسانية في دارفور السودانية
18:00 GMT
30 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250704/دولة-عربية-تشغل-أكبر-محطة-طاقة-رياح-في-الشرق-الأوسط-وأفريقيا-1102355074.html
دولة عربية تشغل أكبر محطة طاقة رياح في الشرق الأوسط وأفريقيا
دولة عربية تشغل أكبر محطة طاقة رياح في الشرق الأوسط وأفريقيا
سبوتنيك عربي
دخلت أكبر محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيز التشغيل التجاري الكامل، لترتبط بالشبكة القومية باستطاعة إنتاجية تصل إلى 650... 04.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-04T13:23+0000
2025-07-04T13:23+0000
مصر
العالم
العالم العربي
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/04/1102354626_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_634a33cd64ecfe844308223d3f0bdaa5.jpg
وتقع المحطة قرب مدينة رأس غارب المصرية على ساحل البحر الأحمر، وتُشكل علامة فارقة في مساعي مصر لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها بعيدًا عن الوقود الأحفوري التقليدي.أعلن تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح، بدء التشغيل التجاري الكامل لمحطة طاقة الرياح الجديدة بقدرة 650 ميغاوات بالقرب من مدينة رأس غارب المصرية على ساحل البحر الأحمر، وربط كامل هذه القدرة بالشبكة الكهربائية القومية.يضم التحالف المنفذ للمشروع شركات عالمية وإقليمية رائدة، تتصدرها شركة "إنجي" الفرنسية التي تستحوذ على حصة 35%، تليها "أوراسكوم للإنشاءات” المصرية بنسبة 25%، في حين تمتلك كل من "تويوتا تسوشو" اليابانية و"يوروس إنرجي" حصة 20% لكل منهما وتم تنفيذ المحطة وفقًا لنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) لمدة 25 عامًا.ويعد ساحل البحر الأحمر وخليج السويس من أنسب المواقع عالميًا لمشروعات طاقة الرياح، بفضل سرعات الرياح العالية والثابتة، وهو ما يجعل المنطقة مرشحة لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة في المستقبل القريب.روسيا و4 بلدان عربية تتصدر قائمة أكبر 10 دول في احتياطيات الغاز الطبيعي عالميادولة عربية تبدأ بتجريب تقنية استخلاص الماء من رطوبة الهواء
https://sarabic.ae/20250703/دول-عربية-تتصدر-أكبر-5-صفقات-غاز-مسال-في-يونيو-2025----1102322259.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/04/1102354626_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fdf9536eff13ec30db18b00b6a756c1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, العالم, العالم العربي, اقتصاد
مصر, العالم, العالم العربي, اقتصاد

دولة عربية تشغل أكبر محطة طاقة رياح في الشرق الأوسط وأفريقيا

13:23 GMT 04.07.2025
© Getty Images / CFOTOمحطة لتوليد الطاقة
محطة لتوليد الطاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
© Getty Images / CFOTO
تابعنا عبر
دخلت أكبر محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيز التشغيل التجاري الكامل، لترتبط بالشبكة القومية باستطاعة إنتاجية تصل إلى 650 ميغاوات.
وتقع المحطة قرب مدينة رأس غارب المصرية على ساحل البحر الأحمر، وتُشكل علامة فارقة في مساعي مصر لتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها بعيدًا عن الوقود الأحفوري التقليدي.

تعد محطة رياح البحر الأحمر الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا حتى الآن.

أعلن تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح، بدء التشغيل التجاري الكامل لمحطة طاقة الرياح الجديدة بقدرة 650 ميغاوات بالقرب من مدينة رأس غارب المصرية على ساحل البحر الأحمر، وربط كامل هذه القدرة بالشبكة الكهربائية القومية.

تعتبر المحطة الجديدة، التي طورها تحالف "البحر الأحمر لطاقة الرياح"، مشروعًا عملاقًا ينتج طاقة كهربائية نظيفة تكفي لتلبية احتياجات ما يزيد على مليون منزل. وبالإضافة إلى ذلك، تساهم المحطة في تحقيق أهداف مصر البيئية، حيث يُقدر أنها ستعمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 1.5 مليون طن سنويًا.

ناقلة نفط روسية غراند أنيفا لنقل الغاز الطبيعي المسال - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
دول عربية تتصدر أكبر 5 صفقات غاز مسال في يونيو 2025
أمس, 15:44 GMT
يضم التحالف المنفذ للمشروع شركات عالمية وإقليمية رائدة، تتصدرها شركة "إنجي" الفرنسية التي تستحوذ على حصة 35%، تليها "أوراسكوم للإنشاءات” المصرية بنسبة 25%، في حين تمتلك كل من "تويوتا تسوشو" اليابانية و"يوروس إنرجي" حصة 20% لكل منهما وتم تنفيذ المحطة وفقًا لنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) لمدة 25 عامًا.

ويندرج هذا الإنجاز ضمن "الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035″، التي تهدف من خلالها مصر إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى 42 في المئة بحلول عام 2035، في تحول استراتيجي يقلل من الاعتماد على الغاز الطبيعي.

ويعد ساحل البحر الأحمر وخليج السويس من أنسب المواقع عالميًا لمشروعات طاقة الرياح، بفضل سرعات الرياح العالية والثابتة، وهو ما يجعل المنطقة مرشحة لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة في المستقبل القريب.
روسيا و4 بلدان عربية تتصدر قائمة أكبر 10 دول في احتياطيات الغاز الطبيعي عالميا
دولة عربية تبدأ بتجريب تقنية استخلاص الماء من رطوبة الهواء
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала