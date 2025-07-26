https://sarabic.ae/20250726/دولة-عربية-تحتضن-أول-مقر-إقليمي-لـالفيفا-في-أفريقيا-1103058481.html
دولة عربية تحتضن أول مقر إقليمي لـ"الفيفا" في أفريقيا
دولة عربية تحتضن أول مقر إقليمي لـ"الفيفا" في أفريقيا
سبوتنيك عربي
افتتح، اليوم السبت، المقر الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا – فرع أفريقيا) في مدينة الرباط، بحضور رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، ورئيس الكونفدرالية... 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T12:42+0000
2025-07-26T12:42+0000
2025-07-26T12:42+0000
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وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية إن هذا الافتتاح يأتي تتويجًا لاتفاقية وقّعت في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2024، في مراكش بين الفيفا والحكومة المغربية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى تطوير الكرة الأفريقية عبر تعزيز البنية التحتية والدعم التقني والتكويني.ويقع المقر الجديد بالقرب من مركب محمد السادس لكرة القدم في مدينة سلا، مجاورا لمقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ليصبح أول مركز بهذا الحجم في القارة الأفريقية، مما يعكس الثقة الدولية في المغرب كفاعل رئيسي في النهوض بالرياضة بالقارة.وفي كلمة خلال الحفل، أكد فوزي لقجع أن المقر الجديد يضاف إلى إنجازات المركب الرياضي الذي أشرف على بنائه الملك محمد السادس ضمن رؤية استراتيجية جعلت المغرب وجهة لتبادل الخبرات وتكوين الأجيال الصاعدة في كرة القدم الأفريقية.كما وجّه الشكر لإنفانتينو وموتسيبي على دعمهما، معتبرا أن هذا المقر "يمثل فرصة للعمل المشترك من أجل تطوير كرة القدم بجميع فئاتها، ويرسخ العناية المستمرة بالرياضة الأفريقية".وأضاف رئيس الجامعة الملكية المغربية: "المغرب كان وسيظل بلدكم الثاني، وسنواصل العمل معا لتعزيز التنمية الشاملة، خاصة في كرة القدم النسوية والشبابية، انسجاما مع قيم الانفتاح التي يكرسها جلالة الملك".يعد هذا المشروع خطوة جديدة لتعزيز مكانة المغرب الرياضية، كما يدرج ضمن التحضيرات الجارية لاستضافة المملكة جزءًا من مونديال 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال.
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منوعات, رياضة, الأخبار
دولة عربية تحتضن أول مقر إقليمي لـ"الفيفا" في أفريقيا
افتتح، اليوم السبت، المقر الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا – فرع أفريقيا) في مدينة الرباط، بحضور رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، ورئيس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم (كاف) باتريس موتسيبي، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، إلى جانب عدد من المسؤولين الرياضيين البارزين من أفريقيا وخارجها.
وقالت صحيفة
"هسبريس" المغربية إن هذا الافتتاح يأتي تتويجًا لاتفاقية وقّعت في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2024، في مراكش بين الفيفا والحكومة المغربية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى تطوير الكرة الأفريقية عبر تعزيز البنية التحتية والدعم التقني والتكويني.
ويقع المقر الجديد بالقرب من مركب محمد السادس لكرة القدم في مدينة سلا، مجاورا لمقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ليصبح أول مركز بهذا الحجم في القارة الأفريقية، مما يعكس الثقة الدولية في المغرب كفاعل رئيسي في النهوض بالرياضة بالقارة.
وفي كلمة خلال الحفل، أكد فوزي لقجع أن المقر الجديد يضاف إلى إنجازات المركب الرياضي الذي أشرف على بنائه الملك محمد السادس ضمن رؤية استراتيجية جعلت المغرب وجهة لتبادل الخبرات وتكوين الأجيال الصاعدة في كرة القدم الأفريقية.
كما وجّه الشكر لإنفانتينو وموتسيبي على دعمهما، معتبرا أن هذا المقر "يمثل فرصة للعمل المشترك من أجل تطوير كرة القدم بجميع فئاتها، ويرسخ العناية المستمرة بالرياضة الأفريقية".
وأضاف رئيس الجامعة الملكية المغربية: "المغرب كان وسيظل بلدكم الثاني، وسنواصل العمل معا لتعزيز التنمية الشاملة، خاصة في كرة القدم النسوية والشبابية، انسجاما مع قيم الانفتاح التي يكرسها جلالة الملك".
يعد هذا المشروع خطوة جديدة لتعزيز مكانة المغرب الرياضية، كما يدرج ضمن التحضيرات الجارية
لاستضافة المملكة جزءًا من مونديال 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال.