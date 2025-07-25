خطوة مهمة من المغرب قبيل استضافة المونديال... مشروع استراتيجي لأهم محاور النقل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
مسؤول فلسطيني: تصويت الكنيست بشأن الضفة الغربية خطوة خطيرة نحو تهويدها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ثورة 23 يوليو التي غيرت وجه مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مع دعوة بغداد غازبروم لتطوير حقل الناصرية.. آفاق التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:43 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250725/خطوة-مهمة-من-المغرب-قبيل-استضافة-المونديال-مشروع-استراتيجي-لأهم-محاور-النقل-1103013864.html
خطوة مهمة من المغرب قبيل استضافة المونديال... مشروع استراتيجي لأهم محاور النقل
خطوة مهمة من المغرب قبيل استضافة المونديال... مشروع استراتيجي لأهم محاور النقل
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة المغربية، يوم أمس الخميس، إنها ستنفق 38 مليار درهم (4.2 مليار دولار)، على مدى السنوات الخمس المقبلة لتطوير مطارات البلاد الرئيسية، قبل كأس العالم... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T07:42+0000
2025-07-25T07:42+0000
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103299/93/1032999377_70:0:954:497_1920x0_80_0_0_c55287a6ccf9f98b0d862595adf6f6cc.jpg
وقالت الحكومة المغربية في بيان، إنه تم توقيع اتفاق لهذا الغرض بين الحكومة المغربية و المكتب الوطني للمطارات، وحسب الاتفاق، سيتم تخصيص 25 مليار درهم لتوسعة المطار و13 مليار درهم للصيانة واقتناء الأراضي.ونقلت وكالة أنباء غربية عن البيان أنه "سيتم تطوير الطاقة الاستيعابية لمطارات مراكش وأغادير وطنجة وفاس، وبناء محطة جوية جديدة عبارة عن منصة محورية، ومدرج طيران جديد في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بكلفة 25 مليار درهم".وتخطط الحكومة لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات لتصل إلى 80 مليون مسافر بحلول 2030 من 38 مليون مسافر حاليا.وكشف مسؤولون مغاربة، في 27 شباط/ فبراير، عن تمديد شبكة القطار فائق السرعة وإنشاء وتحديث للملاعب التي ستحتضن فعالية "أوراش كأس العالم 2030"، والتي سيُنظمها المغرب بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال.وأعلن المغرب سابقا عن عدة مشاريع، لدعم الخدمات في كأس العالم 2030، حيث أفاد موقع "أريبيان بزنس"، في 17 حزيران/ يونيو بفوز تحالف يضم شركتي البناء المغربيتين "إس جي تي إم" و"تي جي سي سي"، بصفقة تشييد ملعب "الحسن الثاني الكبير" في مدينة الدار البيضاء المغربية، بتكلفة بلغت 3.4 مليار درهم (نحو 373 مليون دولار).المغرب يخطط لصفقة طائرات ضخمة... رهان ضخم على المونديال
https://sarabic.ae/20250424/إعلام-شبكة-النقل-في-موسكو-وصفة-جاهزة-لنجاح-المغرب-في-تنظيم-مونديال-كأس-العالم-2030---1099862314.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103299/93/1032999377_181:0:844:497_1920x0_80_0_0_66f4f5cb1556afb30a901375fac1a994.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي

خطوة مهمة من المغرب قبيل استضافة المونديال... مشروع استراتيجي لأهم محاور النقل

07:42 GMT 25.07.2025
© Photoوصول بعثة المنتخب المغربي
وصول بعثة المنتخب المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© Photo
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة المغربية، يوم أمس الخميس، إنها ستنفق 38 مليار درهم (4.2 مليار دولار)، على مدى السنوات الخمس المقبلة لتطوير مطارات البلاد الرئيسية، قبل كأس العالم لكرة القدم الذي ستستضيفه بالاشتراك مع البرتغال وإسبانيا 2030.
وقالت الحكومة المغربية في بيان، إنه تم توقيع اتفاق لهذا الغرض بين الحكومة المغربية و المكتب الوطني للمطارات، وحسب الاتفاق، سيتم تخصيص 25 مليار درهم لتوسعة المطار و13 مليار درهم للصيانة واقتناء الأراضي.
ونقلت وكالة أنباء غربية عن البيان أنه "سيتم تطوير الطاقة الاستيعابية لمطارات مراكش وأغادير وطنجة وفاس، وبناء محطة جوية جديدة عبارة عن منصة محورية، ومدرج طيران جديد في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بكلفة 25 مليار درهم".
وأضاف البيان أنه سيتم أيضا "تخصيص 13 مليار درهم للصيانة والتحديث والحصول على الوعاء العقاري، ضمانا لمرونة الشبكة وطول عمرها".
وتخطط الحكومة لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات لتصل إلى 80 مليون مسافر بحلول 2030 من 38 مليون مسافر حاليا.
وكشف مسؤولون مغاربة، في 27 شباط/ فبراير، عن تمديد شبكة القطار فائق السرعة وإنشاء وتحديث للملاعب التي ستحتضن فعالية "أوراش كأس العالم 2030"، والتي سيُنظمها المغرب بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال.
محطات مترو خلال العزل الذاتي في موسكو - كييفسكايا، جائحة كورونا 23 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
مجتمع
إعلام: شبكة النقل في موسكو... وصفة جاهزة لنجاح المغرب في تنظيم مونديال كأس العالم 2030
24 أبريل, 15:32 GMT

وأوضح بدر الدين برتول، مدير المنشآت في قطب "LGV" بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، أنه يتم إحداث 12 محطة لشبكة القطارات الجهوية السريعة، مبيّنا أن تمديد شبكة القطار فائق السرعة بين القنيطرة وأكادير سوف يرفع نسبة الاستفادة من هذه الخدمة إلى 59%.

وأعلن المغرب سابقا عن عدة مشاريع، لدعم الخدمات في كأس العالم 2030، حيث أفاد موقع "أريبيان بزنس"، في 17 حزيران/ يونيو بفوز تحالف يضم شركتي البناء المغربيتين "إس جي تي إم" و"تي جي سي سي"، بصفقة تشييد ملعب "الحسن الثاني الكبير" في مدينة الدار البيضاء المغربية، بتكلفة بلغت 3.4 مليار درهم (نحو 373 مليون دولار).
المغرب يخطط لصفقة طائرات ضخمة... رهان ضخم على المونديال
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала