https://sarabic.ae/20250725/خطوة-مهمة-من-المغرب-قبيل-استضافة-المونديال-مشروع-استراتيجي-لأهم-محاور-النقل-1103013864.html
خطوة مهمة من المغرب قبيل استضافة المونديال... مشروع استراتيجي لأهم محاور النقل
خطوة مهمة من المغرب قبيل استضافة المونديال... مشروع استراتيجي لأهم محاور النقل
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة المغربية، يوم أمس الخميس، إنها ستنفق 38 مليار درهم (4.2 مليار دولار)، على مدى السنوات الخمس المقبلة لتطوير مطارات البلاد الرئيسية، قبل كأس العالم... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T07:42+0000
2025-07-25T07:42+0000
2025-07-25T07:42+0000
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103299/93/1032999377_70:0:954:497_1920x0_80_0_0_c55287a6ccf9f98b0d862595adf6f6cc.jpg
وقالت الحكومة المغربية في بيان، إنه تم توقيع اتفاق لهذا الغرض بين الحكومة المغربية و المكتب الوطني للمطارات، وحسب الاتفاق، سيتم تخصيص 25 مليار درهم لتوسعة المطار و13 مليار درهم للصيانة واقتناء الأراضي.ونقلت وكالة أنباء غربية عن البيان أنه "سيتم تطوير الطاقة الاستيعابية لمطارات مراكش وأغادير وطنجة وفاس، وبناء محطة جوية جديدة عبارة عن منصة محورية، ومدرج طيران جديد في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بكلفة 25 مليار درهم".وتخطط الحكومة لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات لتصل إلى 80 مليون مسافر بحلول 2030 من 38 مليون مسافر حاليا.وكشف مسؤولون مغاربة، في 27 شباط/ فبراير، عن تمديد شبكة القطار فائق السرعة وإنشاء وتحديث للملاعب التي ستحتضن فعالية "أوراش كأس العالم 2030"، والتي سيُنظمها المغرب بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال.وأعلن المغرب سابقا عن عدة مشاريع، لدعم الخدمات في كأس العالم 2030، حيث أفاد موقع "أريبيان بزنس"، في 17 حزيران/ يونيو بفوز تحالف يضم شركتي البناء المغربيتين "إس جي تي إم" و"تي جي سي سي"، بصفقة تشييد ملعب "الحسن الثاني الكبير" في مدينة الدار البيضاء المغربية، بتكلفة بلغت 3.4 مليار درهم (نحو 373 مليون دولار).المغرب يخطط لصفقة طائرات ضخمة... رهان ضخم على المونديال
https://sarabic.ae/20250424/إعلام-شبكة-النقل-في-موسكو-وصفة-جاهزة-لنجاح-المغرب-في-تنظيم-مونديال-كأس-العالم-2030---1099862314.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103299/93/1032999377_181:0:844:497_1920x0_80_0_0_66f4f5cb1556afb30a901375fac1a994.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
خطوة مهمة من المغرب قبيل استضافة المونديال... مشروع استراتيجي لأهم محاور النقل
أعلنت الحكومة المغربية، يوم أمس الخميس، إنها ستنفق 38 مليار درهم (4.2 مليار دولار)، على مدى السنوات الخمس المقبلة لتطوير مطارات البلاد الرئيسية، قبل كأس العالم لكرة القدم الذي ستستضيفه بالاشتراك مع البرتغال وإسبانيا 2030.
وقالت الحكومة المغربية في بيان، إنه تم توقيع اتفاق لهذا الغرض بين الحكومة المغربية و المكتب الوطني للمطارات، وحسب الاتفاق، سيتم تخصيص 25 مليار درهم لتوسعة المطار و13 مليار درهم للصيانة واقتناء الأراضي.
ونقلت وكالة أنباء غربية عن البيان أنه "سيتم تطوير الطاقة الاستيعابية لمطارات مراكش وأغادير وطنجة وفاس، وبناء محطة جوية جديدة عبارة عن منصة محورية، ومدرج طيران جديد في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بكلفة 25 مليار درهم".
وأضاف البيان أنه سيتم أيضا "تخصيص 13 مليار درهم للصيانة والتحديث والحصول على الوعاء العقاري، ضمانا لمرونة الشبكة وطول عمرها".
وتخطط الحكومة لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات لتصل إلى 80 مليون مسافر بحلول 2030 من 38 مليون مسافر حاليا.
وكشف مسؤولون مغاربة، في 27 شباط/ فبراير، عن تمديد شبكة القطار فائق السرعة
وإنشاء وتحديث للملاعب التي ستحتضن فعالية "أوراش كأس العالم 2030"، والتي سيُنظمها المغرب بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال.
وأوضح بدر الدين برتول، مدير المنشآت في قطب "LGV" بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، أنه يتم إحداث 12 محطة لشبكة القطارات الجهوية السريعة، مبيّنا أن تمديد شبكة القطار فائق السرعة بين القنيطرة وأكادير سوف يرفع نسبة الاستفادة من هذه الخدمة إلى 59%.
وأعلن المغرب سابقا عن عدة مشاريع، لدعم الخدمات في كأس العالم 2030، حيث أفاد موقع "أريبيان بزنس"، في 17 حزيران/ يونيو بفوز تحالف يضم شركتي البناء المغربيتين "إس جي تي إم" و"تي جي سي سي"، بصفقة تشييد ملعب "الحسن الثاني الكبير
" في مدينة الدار البيضاء المغربية، بتكلفة بلغت 3.4 مليار درهم (نحو 373 مليون دولار).