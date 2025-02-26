https://sarabic.ae/20250226/قاطر-عربي-فائق-السرعة-يخدم-مونديال-2030-1098199157.html
قاطر عربي فائق السرعة يخدم "مونديال 2030"
قاطر عربي فائق السرعة يخدم "مونديال 2030"
سبوتنيك عربي
كشف مسؤولون مغاربة عن تمديد شبكة القطار فائق السرعة وإنشاء وتحديث للملاعب التي ستحتضن فعالية "أوراش كأس العالم 2030"، والتي سيُنظمها المغرب بالتعاون مع إسبانيا... 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T13:33+0000
2025-02-26T13:33+0000
2025-02-26T13:33+0000
العالم العربي
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وأوضح بدر الدين برتول، مدير المنشآت في قطب LGV بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، أنه يتم إحداث 12 محطة لشبكة القطارات الجهوية السريعة، مبيّنا أن تمديد شبكة القطار فائق السرعة بين القنيطرة وأكادير سوف يرفع نسبة الاستفادة من هذه الخدمة إلى 59%.أما فيما يخص تحديث الملاعب استعدادا لكأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030، والتي يلتزم بها المغرب، بيّنت إكرام سحار، مهندسة بالشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية "سونارجيس" أنه يتعين على الملاعب التي ستستضيف ربع النهائي أن تتسع لأكثر من 40 ألف مقعد، ونصف النهائي لأكثر من 60 ألف مقعد، فيما يتعين أن تبلغ الطاقة الاستيعابية لتلك التي ستستضيف المباراة الافتتاحية والنهائية أكثر من 80 ألف مقعد".وتابعت المهندسة أنه يتم العمل حاليا على إعادة بناء الملاعب بما يتناسب مع معايير الاستيعاب في كل من ملعب طنجة ودار البيضاء ومراكش وأكادير الكبير، بالإضافة إلى توسيع المقاعد الداخلية، وتحسين المرافق للاعبين والمسؤولين والمناطق الخاصة بالضيوف في تلك الملاعب، بحسب موقع "هسبريس".
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العالم العربي
قاطر عربي فائق السرعة يخدم "مونديال 2030"
كشف مسؤولون مغاربة عن تمديد شبكة القطار فائق السرعة وإنشاء وتحديث للملاعب التي ستحتضن فعالية "أوراش كأس العالم 2030"، والتي سيُنظمها المغرب بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال.
وأوضح بدر الدين برتول، مدير المنشآت في قطب LGV بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، أنه يتم إحداث 12 محطة لشبكة القطارات الجهوية السريعة، مبيّنا أن تمديد شبكة القطار فائق السرعة بين القنيطرة وأكادير سوف يرفع نسبة الاستفادة من هذه الخدمة إلى 59%.
وتابع أن المشروع “سيقلص الوقت (زمن التنقل) بين طنجة والرباط إلى ساعة واحدة، وبين طنجة والدار البيضاء إلى ساعة و35 دقيقة، وبين طنجة ومراكش إلى ساعتين و40 دقيقة، وبين طنجة وأكادير إلى 4 ساعات.
وأضاف مدير المنشآت في قطب LGV بالمكتب الوطني للسكك الحديدية أن "المحطة قيد الإنشاء حاليا بالرباط سوف تكون جاهزة بحلول كأس الأمم الإفريقية 2025".
أما فيما يخص تحديث الملاعب استعدادا لكأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030، والتي يلتزم بها المغرب، بيّنت إكرام سحار، مهندسة بالشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية "سونارجيس" أنه يتعين على الملاعب التي ستستضيف ربع النهائي أن تتسع لأكثر من 40 ألف مقعد، ونصف النهائي لأكثر من 60 ألف مقعد، فيما يتعين أن تبلغ الطاقة الاستيعابية لتلك التي ستستضيف المباراة الافتتاحية والنهائية أكثر من 80 ألف مقعد".
وتابعت المهندسة أنه يتم العمل حاليا على إعادة بناء الملاعب بما يتناسب مع معايير الاستيعاب في كل من ملعب طنجة ودار البيضاء ومراكش وأكادير الكبير، بالإضافة إلى توسيع المقاعد الداخلية، وتحسين المرافق للاعبين والمسؤولين والمناطق الخاصة بالضيوف في تلك الملاعب، بحسب موقع "هسبريس
".