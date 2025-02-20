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اكتشاف نفق يصل بين المغرب وإسبانيا.. والشرطة تكشف عن استخدامه
اكتشاف نفق يصل بين المغرب وإسبانيا.. والشرطة تكشف عن استخدامه
سبوتنيك عربي
أعلنت الشرطة الإسبانية، أمس الأربعاء، عن اكتشاف نفق يمتد من الأراضي المغربية إلى جيب سبتة الإسباني، وذلك خلال عملية لمكافحة تهريب الحشيش. 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T07:10+0000
2025-02-20T07:10+0000
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ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" بيانا لجهاز الحرس المدني الإسباني، أفاد بأن طول النفق يبلغ عشرات الأمتار، ويقع على عمق 12 مترًا، وهو "ضيق" و"مدعّم بالخشب"، ويُعتقد أنه استُخدم في نقل المخدرات بين المغرب وإسبانيا.وتم اكتشاف النفق أثناء تفتيش مستودع في منطقة صناعية بسبتة، الجيب الإسباني الصغير الواقع على الساحل الشمالي للمغرب، فيما أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن طول النفق يبلغ 50 مترًا على الأقل، ويمتد إلى داخل الأراضي المغربية، مع احتمال أن يكون أطول من ذلك، حيث لم تحدد السلطات بعد النقطة التي ينتهي فيها.وجاء هذا الاكتشاف في إطار عملية أمنية واسعة ضد عصابات إجرامية متهمة بتهريب الحشيش إلى إسبانيا عبر شاحنات، وأسفرت الحملة عن اعتقال 14 شخصًا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بينهم شرطيان، بالإضافة إلى ضبط ستة آلاف كيلوغرام من المخدرات. يذكر أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الشرطة الإسبانية، تفكيك شبكة تهريب مخدرات دولية متخصصة في تهريب الحشيش من المغرب باستخدام مسيرات مصنوعة في أوكرانيا.ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن الشرطة أنها ألقت القبض على 10 أشخاص أثناء تنفيذ عمليات تفتيش في منازل في مدينتي ألخِثيراس (الجزيرة الخضراء) وماربيلا في جنوبي إسبانيا، ضمن عملية مشتركة مع وكالة إنفاذ القانون الأوروبية "يوروبول". وأوضحت الشرطة الإسبانية في بيان، إن ما يعرف بـ "مسيرات المخدرات" تم تصنيعها في أوكرانيا ثم نقلها برا إلى جنوبي إسبانيا حيث يتم تشغيلها من قبل أشخاص من دول أوروبا الشرقية.يشار إلى أن المسيرات المذكورة يدوية الصنع وبإمكانها على نقل حوالي 10 كيلوغرامات من الحشيش في كل رحلة، ويمكنها التحليق لأكثر من 50 كيلومترا، وهو ما يكفي لعبور مياه مضيق جبل طارق الذي يفصل بين إسبانيا والمغرب.
https://sarabic.ae/20250216/المغرب-ينفي-رسميا-تصفية-الكلاب-لإرضاء-الفيفا-قبل-كأس-العالم-1097821898.html
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اكتشاف نفق يصل بين المغرب وإسبانيا.. والشرطة تكشف عن استخدامه

07:10 GMT 20.02.2025
© AP Photo / Francisco Secoالشرطة الإسبانية
الشرطة الإسبانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Francisco Seco
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أعلنت الشرطة الإسبانية، أمس الأربعاء، عن اكتشاف نفق يمتد من الأراضي المغربية إلى جيب سبتة الإسباني، وذلك خلال عملية لمكافحة تهريب الحشيش.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" بيانا لجهاز الحرس المدني الإسباني، أفاد بأن طول النفق يبلغ عشرات الأمتار، ويقع على عمق 12 مترًا، وهو "ضيق" و"مدعّم بالخشب"، ويُعتقد أنه استُخدم في نقل المخدرات بين المغرب وإسبانيا.
وتم اكتشاف النفق أثناء تفتيش مستودع في منطقة صناعية بسبتة، الجيب الإسباني الصغير الواقع على الساحل الشمالي للمغرب، فيما أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن طول النفق يبلغ 50 مترًا على الأقل، ويمتد إلى داخل الأراضي المغربية، مع احتمال أن يكون أطول من ذلك، حيث لم تحدد السلطات بعد النقطة التي ينتهي فيها.
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وجاء هذا الاكتشاف في إطار عملية أمنية واسعة ضد عصابات إجرامية متهمة بتهريب الحشيش إلى إسبانيا عبر شاحنات، وأسفرت الحملة عن اعتقال 14 شخصًا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بينهم شرطيان، بالإضافة إلى ضبط ستة آلاف كيلوغرام من المخدرات.
يذكر أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الشرطة الإسبانية، تفكيك شبكة تهريب مخدرات دولية متخصصة في تهريب الحشيش من المغرب باستخدام مسيرات مصنوعة في أوكرانيا.
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إسبانيا... سرقة أكثر من 83 ألف قطعة ملابس بقيمة مليون يورو
4 فبراير, 13:35 GMT
ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن الشرطة أنها ألقت القبض على 10 أشخاص أثناء تنفيذ عمليات تفتيش في منازل في مدينتي ألخِثيراس (الجزيرة الخضراء) وماربيلا في جنوبي إسبانيا، ضمن عملية مشتركة مع وكالة إنفاذ القانون الأوروبية "يوروبول".
وأوضحت الشرطة الإسبانية في بيان، إن ما يعرف بـ "مسيرات المخدرات" تم تصنيعها في أوكرانيا ثم نقلها برا إلى جنوبي إسبانيا حيث يتم تشغيلها من قبل أشخاص من دول أوروبا الشرقية.
يشار إلى أن المسيرات المذكورة يدوية الصنع وبإمكانها على نقل حوالي 10 كيلوغرامات من الحشيش في كل رحلة، ويمكنها التحليق لأكثر من 50 كيلومترا، وهو ما يكفي لعبور مياه مضيق جبل طارق الذي يفصل بين إسبانيا والمغرب.
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