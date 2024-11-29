https://sarabic.ae/20241129/إسبانيا-تعلن-تفكيك-شبكة-تهريب-مخدرات-تستخدم-مسيرات-أوكرانية-1095316656.html
إسبانيا تعلن تفكيك شبكة تهريب مخدرات تستخدم مسيرات أوكرانية
إسبانيا تعلن تفكيك شبكة تهريب مخدرات تستخدم مسيرات أوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت الشرطة الإسبانية، أمس الخميس، تفكيك شبكة تهريب مخدرات دولية متخصصة في تهريب الحشيش من المغرب باستخدام مسيرات مصنوعة في أوكرانيا. 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T11:52+0000
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ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن الشرطة أنها ألقت القبض على 10 أشخاص أثناء تنفيذ عمليات تفتيش في منازل في مدينتي ألخِثيراس (الجزيرة الخضراء) وماربيلا في جنوبي إسبانيا، ضمن عملية مشتركة مع وكالة إنفاذ القانون الأوروبية "يوروبول". وأوضحت الشرطة الإسبانية في بيان، إن ما يعرف بـ "مسيرات المخدرات" تم تصنيعها في أوكرانيا ثم نقلها برا إلى جنوبي إسبانيا حيث يتم تشغيلها من قبل أشخاص من دول أوروبا الشرقية.يشار إلى أن المسيرات المذكورة يدوية الصنع وبإمكانها على نقل حوالي 10 كيلوغرامات من الحشيش في كل رحلة، ويمكنها التحليق لأكثر من 50 كيلومترا، وهو ما يكفي لعبور مياه مضيق جبل طارق الذي يفصل بين إسبانيا والمغرب.وكشف التحقيق الذي استمر لمدة عام، عن أن إحدى المنظمات الإجرامية كانت قد حاولت إرسال ما يصل إلى ألف كيلوغرام من الحشيش باستخدام هذه الطريقة، فيما صادرت الشرطة ثلاث مسيرات، إحداها كانت قيد التصنيع، بالإضافة إلى أجهزة تحكم عن بعد، ومعدات إصلاح، ومبالغ كبيرة والمخدرات التي تم تهريبها إلى إسبانيا عبر هذه الشبكة.واعتاد المجرمون تهريب المخدرات عبر مياه مضيق جبل طارق، الذي يفصل بين أوروبا وأفريقيا، لعدة سنوات في نقل المخدرات، والتي يأتي معظمها من المغرب.
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, أخبار إسبانيا
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, أخبار إسبانيا
إسبانيا تعلن تفكيك شبكة تهريب مخدرات تستخدم مسيرات أوكرانية
أعلنت الشرطة الإسبانية، أمس الخميس، تفكيك شبكة تهريب مخدرات دولية متخصصة في تهريب الحشيش من المغرب باستخدام مسيرات مصنوعة في أوكرانيا.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن الشرطة أنها ألقت القبض على 10 أشخاص أثناء تنفيذ عمليات تفتيش في منازل في مدينتي ألخِثيراس (الجزيرة الخضراء) وماربيلا في جنوبي إسبانيا، ضمن عملية مشتركة مع وكالة إنفاذ القانون الأوروبية "يوروبول".
وأوضحت الشرطة الإسبانية في بيان، إن ما يعرف بـ "مسيرات المخدرات" تم تصنيعها في أوكرانيا ثم نقلها برا إلى جنوبي إسبانيا حيث يتم تشغيلها من قبل أشخاص من دول أوروبا الشرقية.
يشار إلى أن المسيرات المذكورة يدوية الصنع وبإمكانها على نقل حوالي 10 كيلوغرامات من الحشيش في كل رحلة، ويمكنها التحليق لأكثر من 50 كيلومترا، وهو ما يكفي لعبور مياه مضيق جبل طارق الذي يفصل بين إسبانيا والمغرب
.
وكشف التحقيق الذي استمر لمدة عام، عن أن إحدى المنظمات الإجرامية كانت قد حاولت إرسال ما يصل إلى ألف كيلوغرام من الحشيش باستخدام هذه الطريقة، فيما صادرت الشرطة ثلاث مسيرات، إحداها كانت قيد التصنيع، بالإضافة إلى أجهزة تحكم عن بعد، ومعدات إصلاح، ومبالغ كبيرة والمخدرات التي تم تهريبها إلى إسبانيا عبر هذه الشبكة.
واعتاد المجرمون تهريب المخدرات عبر مياه مضيق جبل طارق، الذي يفصل بين أوروبا وأفريقيا، لعدة سنوات في نقل المخدرات، والتي يأتي معظمها من المغرب.