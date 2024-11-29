https://sarabic.ae/20241129/إسبانيا-تعلن-تفكيك-شبكة-تهريب-مخدرات-تستخدم-مسيرات-أوكرانية-1095316656.html

إسبانيا تعلن تفكيك شبكة تهريب مخدرات تستخدم مسيرات أوكرانية

إسبانيا تعلن تفكيك شبكة تهريب مخدرات تستخدم مسيرات أوكرانية

سبوتنيك عربي

أعلنت الشرطة الإسبانية، أمس الخميس، تفكيك شبكة تهريب مخدرات دولية متخصصة في تهريب الحشيش من المغرب باستخدام مسيرات مصنوعة في أوكرانيا. 29.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-29T11:52+0000

2024-11-29T11:52+0000

2024-11-29T11:52+0000

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار المغرب اليوم

أخبار إسبانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102024/14/1020241479_0:0:4433:2495_1920x0_80_0_0_5fae34969462c28fb30b0eb76cce8319.jpg

ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن الشرطة أنها ألقت القبض على 10 أشخاص أثناء تنفيذ عمليات تفتيش في منازل في مدينتي ألخِثيراس (الجزيرة الخضراء) وماربيلا في جنوبي إسبانيا، ضمن عملية مشتركة مع وكالة إنفاذ القانون الأوروبية "يوروبول". وأوضحت الشرطة الإسبانية في بيان، إن ما يعرف بـ "مسيرات المخدرات" تم تصنيعها في أوكرانيا ثم نقلها برا إلى جنوبي إسبانيا حيث يتم تشغيلها من قبل أشخاص من دول أوروبا الشرقية.يشار إلى أن المسيرات المذكورة يدوية الصنع وبإمكانها على نقل حوالي 10 كيلوغرامات من الحشيش في كل رحلة، ويمكنها التحليق لأكثر من 50 كيلومترا، وهو ما يكفي لعبور مياه مضيق جبل طارق الذي يفصل بين إسبانيا والمغرب.وكشف التحقيق الذي استمر لمدة عام، عن أن إحدى المنظمات الإجرامية كانت قد حاولت إرسال ما يصل إلى ألف كيلوغرام من الحشيش باستخدام هذه الطريقة، فيما صادرت الشرطة ثلاث مسيرات، إحداها كانت قيد التصنيع، بالإضافة إلى أجهزة تحكم عن بعد، ومعدات إصلاح، ومبالغ كبيرة والمخدرات التي تم تهريبها إلى إسبانيا عبر هذه الشبكة.واعتاد المجرمون تهريب المخدرات عبر مياه مضيق جبل طارق، الذي يفصل بين أوروبا وأفريقيا، لعدة سنوات في نقل المخدرات، والتي يأتي معظمها من المغرب.

أخبار المغرب اليوم

أخبار إسبانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, أخبار إسبانيا