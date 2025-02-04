https://sarabic.ae/20250204/إسبانيا-سرقة-أكثر-من-83-ألف-قطعة-ملابس-بقيمة-مليون-يورو-1097465709.html

إسبانيا... سرقة أكثر من 83 ألف قطعة ملابس بقيمة مليون يورو

إسبانيا... سرقة أكثر من 83 ألف قطعة ملابس بقيمة مليون يورو

سبوتنيك عربي

ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على 11 شخصا بتهمة سرقة واختلاس نحو 83900 قطعة ملابس من سلسلة أزياء معروفة تبلغ قيمتها أكثر من مليون يورو، وفقا لبيان صادر... 04.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-04T13:35+0000

2025-02-04T13:35+0000

2025-02-04T13:35+0000

مجتمع

منوعات

ملك إسبانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/03/1049746811_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5e840dc625bb36cf618f9a6e485dd0a7.jpg

وقالت السلطات: "ألقت الشرطة الوطنية القبض على 11 شخصا في مدينة أليكانتي بتهمة ارتكاب جريمة جنائية تتعلق بسرقة واختلاس قطع ملابس من سلسلة أزياء معروفة تبلغ قيمتها أكثر من مليون يورو".وقالت الشرطة: "خلال التحقيق تبين أن الملابس كانت معروضة للبيع في أسواق الشوارع... بعلاماتها التجارية الأصلية وبسعر أقل بكثير من سعر السوق".بدأ التحقيق بعد طلب من الإدارة القانونية لشركة تصنيع وبيع المنسوجات. أبلغ ممثلو الشركة الشرطة عن اختفاء 83,900 قطعة ملابس. وجاء البلاغ من موظف سابق في شركة نقل في مستودع في أليكانتي. وقال إن البضائع كان يتم التلاعب بها هناك. وكانت الشركة اللوجستية مسؤولة عن تسليم البضائع من مستودعات العلامة التجارية إلى المحلات التجارية الموجودة في مراكز التسوق في أليكانتي ومورسيا.وبحسب صحيفة "موندو"، فإن الملابس كانت من متاجر "زارا" و"ليفتيز".

https://sarabic.ae/20250203/أسطورة-إنجلترا-يكشف-ما-قاله-محمد-صلاح-عن-مستقبله-مع-ليفربول-ذهبت-من-أجل-المال-1097443535.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, ملك إسبانيا