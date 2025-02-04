إسبانيا... سرقة أكثر من 83 ألف قطعة ملابس بقيمة مليون يورو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:28 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
10:03 GMT
29 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال81 لفك الحصارعن مدينة ليننغراد بشكل كامل خلال الحرب الوطنية العظمى
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
12:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العجز عن استهداف المواقع العسكرية يدفع كييف للهجوم على المدنيين
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد زيارة الشرع للرياض ما هي آفاق العلاقات بين السعودية وسوريا
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة الشرع للرياض ما هي آفاق العلاقات بين السعودية وسوريا
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250204/إسبانيا-سرقة-أكثر-من-83-ألف-قطعة-ملابس-بقيمة-مليون-يورو-1097465709.html
إسبانيا... سرقة أكثر من 83 ألف قطعة ملابس بقيمة مليون يورو
إسبانيا... سرقة أكثر من 83 ألف قطعة ملابس بقيمة مليون يورو
سبوتنيك عربي
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على 11 شخصا بتهمة سرقة واختلاس نحو 83900 قطعة ملابس من سلسلة أزياء معروفة تبلغ قيمتها أكثر من مليون يورو، وفقا لبيان صادر... 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T13:35+0000
2025-02-04T13:35+0000
مجتمع
منوعات
ملك إسبانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/03/1049746811_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5e840dc625bb36cf618f9a6e485dd0a7.jpg
وقالت السلطات: "ألقت الشرطة الوطنية القبض على 11 شخصا في مدينة أليكانتي بتهمة ارتكاب جريمة جنائية تتعلق بسرقة واختلاس قطع ملابس من سلسلة أزياء معروفة تبلغ قيمتها أكثر من مليون يورو".وقالت الشرطة: "خلال التحقيق تبين أن الملابس كانت معروضة للبيع في أسواق الشوارع... بعلاماتها التجارية الأصلية وبسعر أقل بكثير من سعر السوق".بدأ التحقيق بعد طلب من الإدارة القانونية لشركة تصنيع وبيع المنسوجات. أبلغ ممثلو الشركة الشرطة عن اختفاء 83,900 قطعة ملابس. وجاء البلاغ من موظف سابق في شركة نقل في مستودع في أليكانتي. وقال إن البضائع كان يتم التلاعب بها هناك. وكانت الشركة اللوجستية مسؤولة عن تسليم البضائع من مستودعات العلامة التجارية إلى المحلات التجارية الموجودة في مراكز التسوق في أليكانتي ومورسيا.وبحسب صحيفة "موندو"، فإن الملابس كانت من متاجر "زارا" و"ليفتيز".
https://sarabic.ae/20250203/أسطورة-إنجلترا-يكشف-ما-قاله-محمد-صلاح-عن-مستقبله-مع-ليفربول-ذهبت-من-أجل-المال-1097443535.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/03/1049746811_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d8e2af461d2f30d4eb9559cd93431aca.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, ملك إسبانيا
منوعات, ملك إسبانيا

إسبانيا... سرقة أكثر من 83 ألف قطعة ملابس بقيمة مليون يورو

13:35 GMT 04.02.2025
© AP Photo / Kevin Wolfشرطة البنتاغون
شرطة البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Kevin Wolf
تابعنا عبر
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على 11 شخصا بتهمة سرقة واختلاس نحو 83900 قطعة ملابس من سلسلة أزياء معروفة تبلغ قيمتها أكثر من مليون يورو، وفقا لبيان صادر عن سلطات إنفاذ القانون الإسبانية.
وقالت السلطات: "ألقت الشرطة الوطنية القبض على 11 شخصا في مدينة أليكانتي بتهمة ارتكاب جريمة جنائية تتعلق بسرقة واختلاس قطع ملابس من سلسلة أزياء معروفة تبلغ قيمتها أكثر من مليون يورو".

وذكرت الشرطة أن بعض المعتقلين يعملون في إحدى شركات النقل. وكما أشرنا، فإننا نتحدث عن سرقة نحو 83 ألف و900 قطعة من الملابس.

وقالت الشرطة: "خلال التحقيق تبين أن الملابس كانت معروضة للبيع في أسواق الشوارع... بعلاماتها التجارية الأصلية وبسعر أقل بكثير من سعر السوق".
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
مجتمع
أسطورة إنجلترا يكشف ما قاله محمد صلاح عن مستقبله مع ليفربول... "ذهبت من أجل المال"
أمس, 19:34 GMT
بدأ التحقيق بعد طلب من الإدارة القانونية لشركة تصنيع وبيع المنسوجات. أبلغ ممثلو الشركة الشرطة عن اختفاء 83,900 قطعة ملابس. وجاء البلاغ من موظف سابق في شركة نقل في مستودع في أليكانتي. وقال إن البضائع كان يتم التلاعب بها هناك. وكانت الشركة اللوجستية مسؤولة عن تسليم البضائع من مستودعات العلامة التجارية إلى المحلات التجارية الموجودة في مراكز التسوق في أليكانتي ومورسيا.

وأطلقت الشرطة عملية واسعة النطاق للتحقق من أصل الملابس. واكتشف المحققون أن قسمًا

كبيرًا من البضائع المسروقة كان مخزّنًا في مستودع في مدينة سويكا في منطقة فالنسيا.

وبحسب صحيفة "موندو"، فإن الملابس كانت من متاجر "زارا" و"ليفتيز".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала