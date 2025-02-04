https://sarabic.ae/20250204/إسبانيا-سرقة-أكثر-من-83-ألف-قطعة-ملابس-بقيمة-مليون-يورو-1097465709.html
إسبانيا... سرقة أكثر من 83 ألف قطعة ملابس بقيمة مليون يورو
إسبانيا... سرقة أكثر من 83 ألف قطعة ملابس بقيمة مليون يورو
سبوتنيك عربي
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على 11 شخصا بتهمة سرقة واختلاس نحو 83900 قطعة ملابس من سلسلة أزياء معروفة تبلغ قيمتها أكثر من مليون يورو، وفقا لبيان صادر... 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T13:35+0000
2025-02-04T13:35+0000
2025-02-04T13:35+0000
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وقالت السلطات: "ألقت الشرطة الوطنية القبض على 11 شخصا في مدينة أليكانتي بتهمة ارتكاب جريمة جنائية تتعلق بسرقة واختلاس قطع ملابس من سلسلة أزياء معروفة تبلغ قيمتها أكثر من مليون يورو".وقالت الشرطة: "خلال التحقيق تبين أن الملابس كانت معروضة للبيع في أسواق الشوارع... بعلاماتها التجارية الأصلية وبسعر أقل بكثير من سعر السوق".بدأ التحقيق بعد طلب من الإدارة القانونية لشركة تصنيع وبيع المنسوجات. أبلغ ممثلو الشركة الشرطة عن اختفاء 83,900 قطعة ملابس. وجاء البلاغ من موظف سابق في شركة نقل في مستودع في أليكانتي. وقال إن البضائع كان يتم التلاعب بها هناك. وكانت الشركة اللوجستية مسؤولة عن تسليم البضائع من مستودعات العلامة التجارية إلى المحلات التجارية الموجودة في مراكز التسوق في أليكانتي ومورسيا.وبحسب صحيفة "موندو"، فإن الملابس كانت من متاجر "زارا" و"ليفتيز".
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منوعات, ملك إسبانيا
إسبانيا... سرقة أكثر من 83 ألف قطعة ملابس بقيمة مليون يورو
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على 11 شخصا بتهمة سرقة واختلاس نحو 83900 قطعة ملابس من سلسلة أزياء معروفة تبلغ قيمتها أكثر من مليون يورو، وفقا لبيان صادر عن سلطات إنفاذ القانون الإسبانية.
وقالت السلطات: "ألقت الشرطة الوطنية القبض على 11 شخصا في مدينة أليكانتي بتهمة ارتكاب جريمة جنائية تتعلق بسرقة واختلاس قطع ملابس من سلسلة أزياء معروفة تبلغ قيمتها أكثر من مليون يورو".
وذكرت الشرطة أن بعض المعتقلين يعملون في إحدى شركات النقل. وكما أشرنا، فإننا نتحدث عن سرقة نحو 83 ألف و900 قطعة من الملابس.
وقالت الشرطة: "خلال التحقيق تبين أن الملابس كانت معروضة للبيع في أسواق الشوارع... بعلاماتها التجارية الأصلية وبسعر أقل بكثير من سعر السوق".
بدأ التحقيق بعد طلب من الإدارة القانونية لشركة تصنيع وبيع المنسوجات. أبلغ ممثلو الشركة الشرطة عن اختفاء 83,900 قطعة ملابس. وجاء البلاغ من موظف سابق في شركة نقل في مستودع في أليكانتي. وقال إن البضائع كان يتم التلاعب بها هناك. وكانت الشركة اللوجستية مسؤولة عن تسليم البضائع من مستودعات العلامة التجارية إلى المحلات التجارية الموجودة في مراكز التسوق في أليكانتي ومورسيا.
وأطلقت الشرطة عملية واسعة النطاق للتحقق من أصل الملابس. واكتشف المحققون أن قسمًا
كبيرًا من البضائع المسروقة كان مخزّنًا في مستودع في مدينة سويكا في منطقة فالنسيا.
وبحسب صحيفة "موندو"، فإن الملابس كانت من متاجر "زارا" و"ليفتيز".