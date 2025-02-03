https://sarabic.ae/20250203/أسطورة-إنجلترا-يكشف-ما-قاله-محمد-صلاح-عن-مستقبله-مع-ليفربول-ذهبت-من-أجل-المال-1097443535.html
أسطورة إنجلترا يكشف ما قاله محمد صلاح عن مستقبله مع ليفربول... "ذهبت من أجل المال"
أسطورة إنجلترا يكشف ما قاله محمد صلاح عن مستقبله مع ليفربول... "ذهبت من أجل المال"
سبوتنيك عربي
كشف غاري لينيكر، أسطورة كرة القدم الإنجليزية، عما قاله النجم المصري محمد صلاح له بشأن مستقبله مع فريق ليفربول الإنجليزي. 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T19:34+0000
2025-02-03T19:34+0000
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وناقش لينيكر محادثته مع نجم ليفربول في برنامجه التلفزيوني، مشيرا إلى أن صلاح يتجه إلى الخروج.وقال النجم الإنجليزي: إنه "رجل رائع، أمضيت معه 10 دقائق عندما ذهبت لزيارة آرني سلوت لإجراء مقابلة تلفزيونية مع المدرب".وأضاف لينيكر: "سألني، كم كان عمرك عندما اعتزلت؟ وقلت حسنا، لقد أنهيت مسيرتي في كرة القدم الإنجليزية عندما كان عمري "32 عاما" ثم ذهبت للعب في اليابان لبضع سنوات".وتابع: قال لي محمد صلاح آه، لقد ذهبت من أجل المال، أليس كذلك؟"، وقلت: "حسنا، نعم أعتقد لك"، فيما قال "صلاح: نعم، قد أفعل الشيء نفسه.وينتهي عقد هداف "الريدز"، البالغ من العمر 32 عاما في نهاية الموسم، إلى جانب الهولندي فيرجيل فان دايك، والإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد. وأصبح بإمكان صلاح الآن التوقيع مع أي ناد آخر مع دخوله الفترة الحرة من عقده، كما أنه اعترف في وقت سابق من الموسم بأن هذا عامه الأخير في "الأنفيلد"، لأنه لم يكن هناك أي تحديث بشأن تمديد عقده.
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اللاعب محمد صلاح, ليفربول, رياضة, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, رياضة, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار
أسطورة إنجلترا يكشف ما قاله محمد صلاح عن مستقبله مع ليفربول... "ذهبت من أجل المال"
كشف غاري لينيكر، أسطورة كرة القدم الإنجليزية، عما قاله النجم المصري محمد صلاح له بشأن مستقبله مع فريق ليفربول الإنجليزي.
وناقش لينيكر محادثته مع نجم ليفربول في برنامجه التلفزيوني، مشيرا إلى أن صلاح يتجه إلى الخروج.
وقال النجم الإنجليزي
: إنه "رجل رائع، أمضيت معه 10 دقائق عندما ذهبت لزيارة آرني سلوت لإجراء مقابلة تلفزيونية مع المدرب".
وأضاف لينيكر: "سألني، كم كان عمرك عندما اعتزلت؟ وقلت حسنا، لقد أنهيت مسيرتي في كرة القدم الإنجليزية عندما كان عمري "32 عاما" ثم ذهبت للعب في اليابان لبضع سنوات".
وتابع: قال لي محمد صلاح آه، لقد ذهبت من أجل المال، أليس كذلك؟"، وقلت: "حسنا، نعم أعتقد لك"، فيما قال "صلاح: نعم، قد أفعل الشيء نفسه.
وينتهي عقد هداف "الريدز"، البالغ من العمر 32 عاما في نهاية الموسم، إلى جانب الهولندي فيرجيل فان دايك، والإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد.
وأصبح بإمكان صلاح الآن التوقيع مع أي ناد آخر مع دخوله الفترة الحرة من عقده، كما أنه اعترف في وقت سابق من الموسم بأن هذا عامه الأخير في "الأنفيلد"، لأنه لم يكن هناك أي تحديث بشأن تمديد عقده.