https://sarabic.ae/20250203/أسطورة-إنجلترا-يكشف-ما-قاله-محمد-صلاح-عن-مستقبله-مع-ليفربول-ذهبت-من-أجل-المال-1097443535.html

أسطورة إنجلترا يكشف ما قاله محمد صلاح عن مستقبله مع ليفربول... "ذهبت من أجل المال"

أسطورة إنجلترا يكشف ما قاله محمد صلاح عن مستقبله مع ليفربول... "ذهبت من أجل المال"

سبوتنيك عربي

كشف غاري لينيكر، أسطورة كرة القدم الإنجليزية، عما قاله النجم المصري محمد صلاح له بشأن مستقبله مع فريق ليفربول الإنجليزي. 03.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-03T19:34+0000

2025-02-03T19:34+0000

2025-02-03T19:34+0000

مجتمع

اللاعب محمد صلاح

ليفربول

رياضة

منوعات

أخبار الدوري الإنجليزي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0a/1095675801_0:0:1216:685_1920x0_80_0_0_0f280bf3c87fdb3d3892305e1ec4645a.jpg

وناقش لينيكر محادثته مع نجم ليفربول في برنامجه التلفزيوني، مشيرا إلى أن صلاح يتجه إلى الخروج.وقال النجم الإنجليزي: إنه "رجل رائع، أمضيت معه 10 دقائق عندما ذهبت لزيارة آرني سلوت لإجراء مقابلة تلفزيونية مع المدرب".وأضاف لينيكر: "سألني، كم كان عمرك عندما اعتزلت؟ وقلت حسنا، لقد أنهيت مسيرتي في كرة القدم الإنجليزية عندما كان عمري "32 عاما" ثم ذهبت للعب في اليابان لبضع سنوات".وتابع: قال لي محمد صلاح آه، لقد ذهبت من أجل المال، أليس كذلك؟"، وقلت: "حسنا، نعم أعتقد لك"، فيما قال "صلاح: نعم، قد أفعل الشيء نفسه.وينتهي عقد هداف "الريدز"، البالغ من العمر 32 عاما في نهاية الموسم، إلى جانب الهولندي فيرجيل فان دايك، والإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد. وأصبح بإمكان صلاح الآن التوقيع مع أي ناد آخر مع دخوله الفترة الحرة من عقده، كما أنه اعترف في وقت سابق من الموسم بأن هذا عامه الأخير في "الأنفيلد"، لأنه لم يكن هناك أي تحديث بشأن تمديد عقده.

https://sarabic.ae/20250130/وزير-الرياضة-السعودي-نتمنى-رؤية-محمد-صلاح-في-الدوري-السعودي-1097323652.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اللاعب محمد صلاح, ليفربول, رياضة, منوعات, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار