https://sarabic.ae/20250107/محمد-صلاح-يخرج-عن-صمته-ويهاجم-الأسطورة-أصبحت-مهووسا-بي-1096558604.html
محمد صلاح يخرج عن صمته ويهاجم الأسطورة: أصبحت مهووسا بي
محمد صلاح يخرج عن صمته ويهاجم الأسطورة: أصبحت مهووسا بي
سبوتنيك عربي
رد لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على انتقادات جيمي كاراجر، أسطورة الـ"ريدز" له، بعد مباراة الفريق مع منافسه في الدوري مانشستر... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T12:09+0000
2025-01-07T12:09+0000
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مجتمع
ليفربول
اللاعب محمد صلاح
أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة
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وخرج كاراجر، عقب مباراة مانشستر يونايتد لتوجيه انتقادات جديدة إلى النجم المصري بشأن تعامله في ملف تجديد تعاقده مع ليفربول، فيما أعاد صلاح، نشر مقطع فيديو لتصريحات جيمي كاراجر عبر منصة "إكس"، وعلق قائلاً: "بدأت أعتقد أنك مهووس بي".من جانبه، أعاد كاراجر إعادة نشر تغريدة صلاح، قائلاً: "لقد كنت مهووسًا بك دائمًا يا صلاح.. وأتمنى أن يستمر هذا الهوس في الموسم القادم".وكان صلاح، قد سجل هدفاً لتعادل ليفربول مع نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة (2-2)، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.جدير بالذكر أن عقد محمد صلاح، مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، وخرج النجم المصري في أكثر من مناسبة للتصريح بأن هذا العام هو الأخير له مع الـ"ريدز"، بعدما لم يقدم له الفريق عرضاً لتجديد عقده.
https://sarabic.ae/20250106/منافسة-شديدة-بين-أندية-السعودية-هل-ينضم-محمد-صلاح-لدوري-روشن-1096533871.html
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ليفربول, اللاعب محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
ليفربول, اللاعب محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
محمد صلاح يخرج عن صمته ويهاجم الأسطورة: أصبحت مهووسا بي
رد لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على انتقادات جيمي كاراجر، أسطورة الـ"ريدز" له، بعد مباراة الفريق مع منافسه في الدوري مانشستر يونايتد.
وخرج كاراجر، عقب مباراة مانشستر يونايتد لتوجيه انتقادات جديدة إلى النجم المصري بشأن تعامله في ملف تجديد تعاقده مع ليفربول، فيما أعاد صلاح، نشر مقطع فيديو لتصريحات جيمي كاراجر عبر منصة "إكس"، وعلق قائلاً: "بدأت أعتقد أنك مهووس بي".
من جانبه، أعاد كاراجر إعادة نشر تغريدة صلاح، قائلاً: "لقد كنت مهووسًا بك دائمًا يا صلاح.. وأتمنى أن يستمر هذا الهوس في الموسم القادم".
وكان صلاح، قد سجل هدفاً لتعادل ليفربول مع نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة (2-2)، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
جدير بالذكر أن عقد محمد صلاح، مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، وخرج النجم المصري في أكثر من مناسبة للتصريح بأن هذا العام هو الأخير له مع الـ"ريدز"، بعدما لم يقدم له الفريق عرضاً لتجديد عقده.