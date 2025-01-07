محمد صلاح يخرج عن صمته ويهاجم الأسطورة: أصبحت مهووسا بي

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ع الموجة مع ايلي
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06:00 GMT
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الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
13:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
خبير: على سلطات دمشق أن تربح الموقف الخليجي خاصة السعودية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما الذي يحمله السوداني إلى طهران
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
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150 د
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06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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https://sarabic.ae/20250107/محمد-صلاح-يخرج-عن-صمته-ويهاجم-الأسطورة-أصبحت-مهووسا-بي-1096558604.html
محمد صلاح يخرج عن صمته ويهاجم الأسطورة: أصبحت مهووسا بي
محمد صلاح يخرج عن صمته ويهاجم الأسطورة: أصبحت مهووسا بي
سبوتنيك عربي
رد لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على انتقادات جيمي كاراجر، أسطورة الـ"ريدز" له، بعد مباراة الفريق مع منافسه في الدوري مانشستر... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T12:09+0000
2025-01-07T12:09+0000
مجتمع
ليفربول
اللاعب محمد صلاح
أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة
منوعات
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وخرج كاراجر، عقب مباراة مانشستر يونايتد لتوجيه انتقادات جديدة إلى النجم المصري بشأن تعامله في ملف تجديد تعاقده مع ليفربول، فيما أعاد صلاح، نشر مقطع فيديو لتصريحات جيمي كاراجر عبر منصة "إكس"، وعلق قائلاً: "بدأت أعتقد أنك مهووس بي".من جانبه، أعاد كاراجر إعادة نشر تغريدة صلاح، قائلاً: "لقد كنت مهووسًا بك دائمًا يا صلاح.. وأتمنى أن يستمر هذا الهوس في الموسم القادم".وكان صلاح، قد سجل هدفاً لتعادل ليفربول مع نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة (2-2)، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.جدير بالذكر أن عقد محمد صلاح، مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، وخرج النجم المصري في أكثر من مناسبة للتصريح بأن هذا العام هو الأخير له مع الـ"ريدز"، بعدما لم يقدم له الفريق عرضاً لتجديد عقده.
https://sarabic.ae/20250106/منافسة-شديدة-بين-أندية-السعودية-هل-ينضم-محمد-صلاح-لدوري-روشن-1096533871.html
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ليفربول, اللاعب محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
ليفربول, اللاعب محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات

محمد صلاح يخرج عن صمته ويهاجم الأسطورة: أصبحت مهووسا بي

12:09 GMT 07.01.2025
© AP Photo / Ian Hodgsonنجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Ian Hodgson
تابعنا عبر
رد لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على انتقادات جيمي كاراجر، أسطورة الـ"ريدز" له، بعد مباراة الفريق مع منافسه في الدوري مانشستر يونايتد.
وخرج كاراجر، عقب مباراة مانشستر يونايتد لتوجيه انتقادات جديدة إلى النجم المصري بشأن تعامله في ملف تجديد تعاقده مع ليفربول، فيما أعاد صلاح، نشر مقطع فيديو لتصريحات جيمي كاراجر عبر منصة "إكس"، وعلق قائلاً: "بدأت أعتقد أنك مهووس بي".
من جانبه، أعاد كاراجر إعادة نشر تغريدة صلاح، قائلاً: "لقد كنت مهووسًا بك دائمًا يا صلاح.. وأتمنى أن يستمر هذا الهوس في الموسم القادم".
وكان صلاح، قد سجل هدفاً لتعادل ليفربول مع نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة (2-2)، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
مجتمع
منافسة شديدة بين الأندية السعودية.. هل ينضم محمد صلاح لدوري "روشن"؟
أمس, 15:12 GMT
جدير بالذكر أن عقد محمد صلاح، مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، وخرج النجم المصري في أكثر من مناسبة للتصريح بأن هذا العام هو الأخير له مع الـ"ريدز"، بعدما لم يقدم له الفريق عرضاً لتجديد عقده.
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