https://sarabic.ae/20250106/منافسة-شديدة-بين-أندية-السعودية-هل-ينضم-محمد-صلاح-لدوري-روشن-1096533871.html
منافسة شديدة بين الأندية السعودية.. هل ينضم محمد صلاح لدوري "روشن"؟
منافسة شديدة بين الأندية السعودية.. هل ينضم محمد صلاح لدوري "روشن"؟
سبوتنيك عربي
تسبب عدم تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح، مع نادي ليفربول الإنجليزي، في تجدد الحديث عن إمكانية انتقاله إلى دوري "روشن" السعودي لكرة القدم. 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T15:12+0000
2025-01-06T15:12+0000
2025-01-06T15:12+0000
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وأصبح صلاح هدفا رئيسيا لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، منذ الصيف الماضي، حيث يسعى إلى ضمه بهدف تعزيز مكانة الدوري السعودي على الساحة العالمية.ويقول عمر المغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودي: "هناك اهتمام كبير في المملكة بضم محمد صلاح، إلى أحد أندية دوري روشن في الموسم المقبل"، مؤكدًا أن هذا الاهتمام لا يزال قائما.ويرى الناقد الرياضي السعودي محمد الدويش، أن "أهلي جدة هو الأحق بضم النجم المصري"، مشيرًا إلى أن هناك تنافس شديد بين الأندية السعودية وفي مقدمتها الهلال والاتحاد والنصر، لضم نجوم عالميين كان أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.ويواصل صلاح تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان آخر إنجازاته هدفه في مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد، ليرتفع رصيده إلى 175 هدفًا في تاريخ الدوري الإنجليزي.
https://sarabic.ae/20250105/ليفربول-يغري-أرنولد-براتب-ضخم-سيجعله-الأعلى-أجرا-بعد-محمد-صلاح-1096506589.html
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رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم
رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم
منافسة شديدة بين الأندية السعودية.. هل ينضم محمد صلاح لدوري "روشن"؟
تسبب عدم تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح، مع نادي ليفربول الإنجليزي، في تجدد الحديث عن إمكانية انتقاله إلى دوري "روشن" السعودي لكرة القدم.
وأصبح صلاح هدفا رئيسيا لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، منذ الصيف الماضي، حيث يسعى إلى ضمه بهدف تعزيز مكانة الدوري السعودي
على الساحة العالمية.
ويقول عمر المغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودي: "هناك اهتمام كبير في المملكة بضم محمد صلاح، إلى أحد أندية دوري روشن في الموسم المقبل"، مؤكدًا أن هذا الاهتمام لا يزال قائما.
ويرى الناقد الرياضي السعودي محمد الدويش، أن "أهلي جدة هو الأحق بضم النجم المصري"، مشيرًا إلى أن هناك تنافس شديد بين الأندية السعودية وفي مقدمتها الهلال والاتحاد والنصر، لضم نجوم عالميين
كان أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ويواصل صلاح تألقه في الدوري
الإنجليزي الممتاز، وكان آخر إنجازاته هدفه في مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد، ليرتفع رصيده إلى 175 هدفًا في تاريخ الدوري الإنجليزي.