https://sarabic.ae/20250105/ليفربول-يغري-أرنولد-براتب-ضخم-سيجعله-الأعلى-أجرا-بعد-محمد-صلاح-1096506589.html

ليفربول يغري أرنولد براتب ضخم سيجعله الأعلى أجرا بعد محمد صلاح

ليفربول يغري أرنولد براتب ضخم سيجعله الأعلى أجرا بعد محمد صلاح

سبوتنيك عربي

قدم نادي ليفربول الإنجليزي، عرضا كبيرا من أجل إقناع ظهيره الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد، بالبقاء في قلعة "الأنفيلد". 05.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-05T17:26+0000

2025-01-05T17:26+0000

2025-01-05T17:26+0000

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ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، فإن "ليفربول لا ييأس من تجديد عقد أرنولد وقدم عرضا كبيرا لمدة 5 سنوات، يشمل راتبا إجماليا قدره 100 مليون دولار، أي ما يعادل 20 مليون دولار سنويا".وينتهي عقد أرنولد (26 عاما) مع نادي ليفربول في صيف 2025، ويستطيع التوقيع الآن مجانا مع أي فريق، وارتبط اسم الظهير الأيمن الإنجليزي كثيرا في الأشهر الأخيرة بالانتقال إلى ريال مدريد.وأوضحت أن أرنولد إذا وافق على عرض ليفربول، سيصبح ثاني أعلى لاعب أجرا في الفريق، بعد النجم المصري محمد صلاح، وقبل لاعبين مهمين آخرين مثل القائد الهولندي فيرجيل فان دايك.وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "الاختلاف الكبير بين عرضي ريال مدريد وليفربول يتمثل في أن أرنولد سيحصل على مكافأة توقيع مباشرة إذا قرر الانتقال إلى الميرنجي".يأتي ذلك بعدما ذكرت تقارير إعلامية، أن نادي ليفربول الإنجليزي رفض أول عرض من ريال مدريد الإسباني لضم نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.وأفادت صحيفة غربية، مساء الأربعاء الماضي، بأن ليفربول رفض التفريط في نجمه ترينت ألكسندر أرنولد، إذ أثيرت تكهنات بشأن مستقبل لاعب الفريق مع انتهاء عقده الحالي مع النادي الإنجليزي في الصيف المقبل.وأوضحت أن النادي الملكي الإسباني بحث مدى قبول نادي "الريدز" الإنجليزي لضم الظهير الأيمن الإنجليزي الذي يمكنه الرحيل مجانا في غضون ستة أشهر.وفي وقت أوضح نادي ليفربول أنه لم يخف رغبته في توقيع عقد جديد مع ألكسندر أرنولد، مشددا على أن اللاعب ليس للبيع، وذلك بالتوازي مع عدم إعلان أرنولد عن رغبته في مغادرة ناديه الإنجليزي.ويشار إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني يرغب في التعاقد مع الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد وذلك بسبب الغيابات التي تضرب الفريق الملكي من إصابات عديدة في خط الدفاع.وترينت ألكسندر أرنولد، الذي بدأ مسيرته مع الفريق الأول في 2017 بعمر 18 عاما، لعب 324 مباراة مع "ليفربول"، و33 مباراة مع منتخب إنجلترا، ورغم رغبته في البقاء بـ"أنفيلد"، فإنه يتمسك بمطالبه المالية.جدير بالذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، بفارق نقطتين عن تشيلسي، ويتصدر مجموعته في دوري الأبطال بالعلامة الكاملة.

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