https://sarabic.ae/20241217/بعد-محمد-صلاح-ليفربول-يواجه-أزمة-جديدة-مع-أحد-أبرز-لاعبيه-1095885901.html

بعد محمد صلاح.. "ليفربول" يواجه أزمة جديدة مع أحد أبرز لاعبيه

بعد محمد صلاح.. "ليفربول" يواجه أزمة جديدة مع أحد أبرز لاعبيه

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير غربية، أن نادي "ليفربول" الإنجليزي لكرة القدم يواجه في الوقت الحالي أزمة جديدة، خلال مفاوضاته لتجديد عقد واحد من أبرز لاعبيه، والذي ينتهي عقده في... 17.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-17T14:52+0000

2024-12-17T14:52+0000

2024-12-17T14:52+0000

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رياضة

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وأفاد التقرير أن "ليفربول" عرض على الظهير الأيمن، ترينت ألكسندر أرنولد، زيادة قدرها 70 ألف جنيه إسترليني على راتبه الأسبوعي، البالغ 180 ألف جنيه إسترليني، ليصل إلى 250 ألف جنيه بموجب عقد جديد يمتد لخمس سنوات، ومع ذلك، يصر اللاعب على راتب 350 ألف جنيه، ليعادل ما يتقاضاه زميله، محمد صلاح، خاصة مع اهتمام نادي "ريال مدريد" بضمّه واستعدادهم لتلبية مطالبه.ويعاني 3 من أبرز لاعبي "ليفربول"، وهم محمد صلاح، وترينت ألكسندر أرنولد، وفيرجيل فان دايك، من أزمة مع النادي، إذ تنتهي عقودهم في الصيف المقبل، دون التوصل إلى اتفاق بشأن تمديدها.وترينت ألكسندر أرنولد، الذي بدأ مسيرته مع الفريق الأول في 2017 بعمر 18 عاما، لعب 324 مباراة مع "ليفربول"، و33 مباراة مع منتخب إنجلترا، ورغم رغبته في البقاء بـ"أنفيلد"، فإنه يتمسك بمطالبه المالية.جدير بالذكر أن نادي "ليفربول" الإنجليزي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، بفارق نقطتين عن "تشيلسي"، ويتصدر مجموعته في دوري الأبطال بالعلامة الكاملة.

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