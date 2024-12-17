بعد محمد صلاح.. "ليفربول" يواجه أزمة جديدة مع أحد أبرز لاعبيه
© AP Photo / David Cliffاللاعب المصري، محمد صلاح يحرز هدفين ويقود فريقه ليفربول، إلى انتصار مهم بالدوري الإنجليزي الممتاز، على فريق توتنهام هوتسبر. اليوم الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الثاني 2022.
اللاعب المصري، محمد صلاح يحرز هدفين ويقود فريقه ليفربول، إلى انتصار مهم بالدوري الإنجليزي الممتاز، على فريق توتنهام هوتسبر. اليوم الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الثاني 2022.
© AP Photo / David Cliff
تابعنا عبر
كشفت تقارير غربية، أن نادي "ليفربول" الإنجليزي لكرة القدم يواجه في الوقت الحالي أزمة جديدة، خلال مفاوضاته لتجديد عقد واحد من أبرز لاعبيه، والذي ينتهي عقده في موسم صيف 2025.
وأفاد التقرير أن "ليفربول" عرض على الظهير الأيمن، ترينت ألكسندر أرنولد، زيادة قدرها 70 ألف جنيه إسترليني على راتبه الأسبوعي، البالغ 180 ألف جنيه إسترليني، ليصل إلى 250 ألف جنيه بموجب عقد جديد يمتد لخمس سنوات، ومع ذلك، يصر اللاعب على راتب 350 ألف جنيه، ليعادل ما يتقاضاه زميله، محمد صلاح، خاصة مع اهتمام نادي "ريال مدريد" بضمّه واستعدادهم لتلبية مطالبه.
ويعاني 3 من أبرز لاعبي "ليفربول"، وهم محمد صلاح، وترينت ألكسندر أرنولد، وفيرجيل فان دايك، من أزمة مع النادي، إذ تنتهي عقودهم في الصيف المقبل، دون التوصل إلى اتفاق بشأن تمديدها.
10 ديسمبر, 17:08 GMT
وترينت ألكسندر أرنولد، الذي بدأ مسيرته مع الفريق الأول في 2017 بعمر 18 عاما، لعب 324 مباراة مع "ليفربول"، و33 مباراة مع منتخب إنجلترا، ورغم رغبته في البقاء بـ"أنفيلد"، فإنه يتمسك بمطالبه المالية.
🚨 Liverpool are £100,000-a-week short on persuading Trent Alexander-Arnold to sign a new five-year deal.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 17, 2024
They have offered a £70,000 pay-rise on his current £180,000-a-week wages. But the full-back is holding out for £350,000-a-week.
(Source: @TheSunFootball) pic.twitter.com/TfmD5CXomw
جدير بالذكر أن نادي "ليفربول" الإنجليزي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، بفارق نقطتين عن "تشيلسي"، ويتصدر مجموعته في دوري الأبطال بالعلامة الكاملة.