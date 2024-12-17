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https://sarabic.ae/20241217/بعد-محمد-صلاح-ليفربول-يواجه-أزمة-جديدة-مع-أحد-أبرز-لاعبيه-1095885901.html
بعد محمد صلاح.. "ليفربول" يواجه أزمة جديدة مع أحد أبرز لاعبيه
بعد محمد صلاح.. "ليفربول" يواجه أزمة جديدة مع أحد أبرز لاعبيه
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير غربية، أن نادي "ليفربول" الإنجليزي لكرة القدم يواجه في الوقت الحالي أزمة جديدة، خلال مفاوضاته لتجديد عقد واحد من أبرز لاعبيه، والذي ينتهي عقده في... 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T14:52+0000
2024-12-17T14:52+0000
مجتمع
ليفربول
أخبار كرة القدم
رياضة
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وأفاد التقرير أن "ليفربول" عرض على الظهير الأيمن، ترينت ألكسندر أرنولد، زيادة قدرها 70 ألف جنيه إسترليني على راتبه الأسبوعي، البالغ 180 ألف جنيه إسترليني، ليصل إلى 250 ألف جنيه بموجب عقد جديد يمتد لخمس سنوات، ومع ذلك، يصر اللاعب على راتب 350 ألف جنيه، ليعادل ما يتقاضاه زميله، محمد صلاح، خاصة مع اهتمام نادي "ريال مدريد" بضمّه واستعدادهم لتلبية مطالبه.ويعاني 3 من أبرز لاعبي "ليفربول"، وهم محمد صلاح، وترينت ألكسندر أرنولد، وفيرجيل فان دايك، من أزمة مع النادي، إذ تنتهي عقودهم في الصيف المقبل، دون التوصل إلى اتفاق بشأن تمديدها.وترينت ألكسندر أرنولد، الذي بدأ مسيرته مع الفريق الأول في 2017 بعمر 18 عاما، لعب 324 مباراة مع "ليفربول"، و33 مباراة مع منتخب إنجلترا، ورغم رغبته في البقاء بـ"أنفيلد"، فإنه يتمسك بمطالبه المالية.جدير بالذكر أن نادي "ليفربول" الإنجليزي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، بفارق نقطتين عن "تشيلسي"، ويتصدر مجموعته في دوري الأبطال بالعلامة الكاملة.
https://sarabic.ae/20241210/مفاجأة-بشأن-مفاوضات-ليفربول-مع-محمد-صلاح-فيديو-1095669883.html
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ليفربول, أخبار كرة القدم, رياضة
ليفربول, أخبار كرة القدم, رياضة

بعد محمد صلاح.. "ليفربول" يواجه أزمة جديدة مع أحد أبرز لاعبيه

14:52 GMT 17.12.2024
© AP Photo / David Cliffاللاعب المصري، محمد صلاح يحرز هدفين ويقود فريقه ليفربول، إلى انتصار مهم بالدوري الإنجليزي الممتاز، على فريق توتنهام هوتسبر. اليوم الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الثاني 2022.
اللاعب المصري، محمد صلاح يحرز هدفين ويقود فريقه ليفربول، إلى انتصار مهم بالدوري الإنجليزي الممتاز، على فريق توتنهام هوتسبر. اليوم الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الثاني 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
اللاعب المصري، محمد صلاح يحرز هدفين ويقود فريقه ليفربول، إلى انتصار مهم بالدوري الإنجليزي الممتاز، على فريق توتنهام هوتسبر. اليوم الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الثاني 2022.
© AP Photo / David Cliff
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كشفت تقارير غربية، أن نادي "ليفربول" الإنجليزي لكرة القدم يواجه في الوقت الحالي أزمة جديدة، خلال مفاوضاته لتجديد عقد واحد من أبرز لاعبيه، والذي ينتهي عقده في موسم صيف 2025.
وأفاد التقرير أن "ليفربول" عرض على الظهير الأيمن، ترينت ألكسندر أرنولد، زيادة قدرها 70 ألف جنيه إسترليني على راتبه الأسبوعي، البالغ 180 ألف جنيه إسترليني، ليصل إلى 250 ألف جنيه بموجب عقد جديد يمتد لخمس سنوات، ومع ذلك، يصر اللاعب على راتب 350 ألف جنيه، ليعادل ما يتقاضاه زميله، محمد صلاح، خاصة مع اهتمام نادي "ريال مدريد" بضمّه واستعدادهم لتلبية مطالبه.
ويعاني 3 من أبرز لاعبي "ليفربول"، وهم محمد صلاح، وترينت ألكسندر أرنولد، وفيرجيل فان دايك، من أزمة مع النادي، إذ تنتهي عقودهم في الصيف المقبل، دون التوصل إلى اتفاق بشأن تمديدها.
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
مجتمع
مفاجأة بشأن مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح... فيديو
10 ديسمبر, 17:08 GMT
وترينت ألكسندر أرنولد، الذي بدأ مسيرته مع الفريق الأول في 2017 بعمر 18 عاما، لعب 324 مباراة مع "ليفربول"، و33 مباراة مع منتخب إنجلترا، ورغم رغبته في البقاء بـ"أنفيلد"، فإنه يتمسك بمطالبه المالية.
جدير بالذكر أن نادي "ليفربول" الإنجليزي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، بفارق نقطتين عن "تشيلسي"، ويتصدر مجموعته في دوري الأبطال بالعلامة الكاملة.
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مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
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