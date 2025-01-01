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https://sarabic.ae/20250101/ليفربول-يرفض-عرضا-من-ريال-مدريد-لشراء-نجمه-في-الانتقالات-الشتوية-1096390025.html
ليفربول يرفض عرضا من ريال مدريد لشراء نجمه في الانتقالات الشتوية
ليفربول يرفض عرضا من ريال مدريد لشراء نجمه في الانتقالات الشتوية
سبوتنيك عربي
ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن نادي ليفربول الإنجليزي رفض أول عرض من ريال مدريد الإسباني لضم نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية. 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T15:30+0000
2025-01-01T15:30+0000
ليفربول
أخبار نادي ريال مدريد
رياضة
أخبار كرة القدم
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وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، أن ليفربول رفض التفريط في نجمه ترينت ألكسندر أرنولد، إذ أثيرت تكهنات بشأن مستقبل لاعب الفريق مع انتهاء عقده الحالي مع النادي الإنجليزي في الصيف المقبل.وأوضحت أن النادي الملكي الإسباني بحث مدى قبول نادي "الريدز" الإنجليزي لضم الظهير الأيمن الإنجليزي الذي يمكنه الرحيل مجانا في غضون ستة أشهر.في وقت أوضح نادي ليفربول أنه لم يخف رغبته في توقيع عقد جديد مع ألكسندر أرنولد.وشدد النادي الإنجليزي على أن اللاعب ليس للبيع، وذلك بالتوازي مع عدم إعلان أرنولد عن رغبته في مغادرة ناديه الإنجليزي.ويشار إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني يرغب في التعاقد مع الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد وذلك بسبب الغيابات التي تضرب الفريق الملكي من إصابات عديدة في خط الدفاع.وترينت ألكسندر أرنولد، الذي بدأ مسيرته مع الفريق الأول في 2017 بعمر 18 عاما، لعب 324 مباراة مع "ليفربول"، و33 مباراة مع منتخب إنجلترا، ورغم رغبته في البقاء بـ"أنفيلد"، فإنه يتمسك بمطالبه المالية.جدير بالذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، بفارق نقطتين عن تشيلسي، ويتصدر مجموعته في دوري الأبطال بالعلامة الكاملة.
https://sarabic.ae/20241230/محمد-صلاح-يثير-قلق-جماهير-ليفربول-ماذا-قال-مجددا-عن-تجديد-عقده-1096336767.html
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ليفربول, أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, أخبار كرة القدم
ليفربول, أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, أخبار كرة القدم

ليفربول يرفض عرضا من ريال مدريد لشراء نجمه في الانتقالات الشتوية

15:30 GMT 01.01.2025
© AP Photo / Jon Superاللاعب محمد صلاح في مباراة "ليفربول" ضد "إيفرتون"، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
اللاعب محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد إيفرتون، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Jon Super
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ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن نادي ليفربول الإنجليزي رفض أول عرض من ريال مدريد الإسباني لضم نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، أن ليفربول رفض التفريط في نجمه ترينت ألكسندر أرنولد، إذ أثيرت تكهنات بشأن مستقبل لاعب الفريق مع انتهاء عقده الحالي مع النادي الإنجليزي في الصيف المقبل.
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
مجتمع
محمد صلاح يثير قلق جماهير ليفربول.. ماذا قال مجددا عن تجديد عقده
30 ديسمبر 2024, 13:35 GMT
وأوضحت أن النادي الملكي الإسباني بحث مدى قبول نادي "الريدز" الإنجليزي لضم الظهير الأيمن الإنجليزي الذي يمكنه الرحيل مجانا في غضون ستة أشهر.
في وقت أوضح نادي ليفربول أنه لم يخف رغبته في توقيع عقد جديد مع ألكسندر أرنولد.
وشدد النادي الإنجليزي على أن اللاعب ليس للبيع، وذلك بالتوازي مع عدم إعلان أرنولد عن رغبته في مغادرة ناديه الإنجليزي.
ويشار إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني يرغب في التعاقد مع الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد وذلك بسبب الغيابات التي تضرب الفريق الملكي من إصابات عديدة في خط الدفاع.
وترينت ألكسندر أرنولد، الذي بدأ مسيرته مع الفريق الأول في 2017 بعمر 18 عاما، لعب 324 مباراة مع "ليفربول"، و33 مباراة مع منتخب إنجلترا، ورغم رغبته في البقاء بـ"أنفيلد"، فإنه يتمسك بمطالبه المالية.
جدير بالذكر أن نادي ليفربول الإنجليزي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، بفارق نقطتين عن تشيلسي، ويتصدر مجموعته في دوري الأبطال بالعلامة الكاملة.
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