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https://sarabic.ae/20241230/محمد-صلاح-يثير-قلق-جماهير-ليفربول-ماذا-قال-مجددا-عن-تجديد-عقده-1096336767.html
محمد صلاح يثير قلق جماهير ليفربول.. ماذا قال مجددا عن تجديد عقده
محمد صلاح يثير قلق جماهير ليفربول.. ماذا قال مجددا عن تجديد عقده
سبوتنيك عربي
كشف النجم المصري محمد صلاح عن عدم وجود أي تقدم في مفاوضات تجديد عقده مع النادي، والذي ينتهي بنهاية موسم 2024/2025. 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T13:35+0000
2024-12-30T13:35+0000
مجتمع
أخبار كرة القدم
رياضة
اللاعب محمد صلاح
ليفربول
الأخبار
منوعات
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جاء ذلك في تصريحات صحفية لوسائل إعلام بريطانية عقب الفوز الكاسح الذي حققه ليفربول على وست هام يونايتد بخماسية نظيفة في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ساهم صلاح بشكل كبير في الفوز بتسجيله هدفاً وصناعته هدفين آخرين، ليقود فريقه إلى انتصار مهم على ملعب الخصم.ورداً على سؤال حول تجديد عقده مع "الريدز"، أوضح صلاح قائلاً: "لا، نحن بعيدون كل البعد عن ذلك، لا أريد أن أقول أي شيء في وسائل الإعلام ثم يبدأ الناس في الحديث"، وأضاف: "لم يحدث أي شيء حقاً، لكنني أركز مع الفريق، وآمل أن نفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز".وعبّر صلاح عن سعادته بالنتيجة أمام وست هام، مشيراً إلى السيطرة الجيدة للفريق على المباراة وتسجيل الأهداف، وأكد أن هدفه الرئيسي هو الفوز بلقب الدوري مع ليفربول، قائلاً: "الشيء الوحيد الذي يدور في ذهني هو أنني أريد أن يفوز ليفربول بالدوري، وأريد أن أكون جزءاً من ذلك هذا هو الشيء الوحيد الذي ركزت عليه منذ بداية الموسم".وأكد صلاح عزمه على بذل قصارى جهده من أجل تحقيق اللقب، مشيراً إلى المنافسة الشديدة من الفرق الأخرى في الدوري، وحثّ فريقه على "البقاء مركزين ومتواضعين والعمل الجاد" لتحقيق هذا الهدف.وفي ختام تصريحاته، أعرب صلاح، البالغ من العمر 32 عاماً، عن رغبته في الاستمتاع بالمباريات، معبراً عن بعض الإحباط بسبب إضاعة بعض الفرص في مباراة وست هام، لكنه أكد أن الأهم هو تحقيق الفوز للفريق.وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية أن نجم المنتخب المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، تلقى عرضا جديدا من أحد الأندية الإيطالية التي تسعى لضمه خلال الفترة المقبلة.وذكرت صحيفة غربية، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يسعى للتعاقد مع النجم المصري في الموسم المقبل، حيث يحاول يسعى النادي تعزيز هيمنته على الساحة المحلية وتوسيعها إلى المستوى القاري عبر ضم صلاح لصفوفه.وكان إنتر ميلان قد تمكن من الفوز بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، حيث أنهى الموسم بفارق 19 نقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني، وهذا العام، ينافس الفريق مجددا على اللقب المحلي.ويفترض أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو 2025، في وقت لم يتوصل بعد لاتفاق مع إدارة "الريدز" للاستمرار من خلال التمديد، نتيجة طلبات اللاعب المادية وتقدمه في العمر.
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أخبار كرة القدم, رياضة, اللاعب محمد صلاح, ليفربول, الأخبار, منوعات
أخبار كرة القدم, رياضة, اللاعب محمد صلاح, ليفربول, الأخبار, منوعات

محمد صلاح يثير قلق جماهير ليفربول.. ماذا قال مجددا عن تجديد عقده

13:35 GMT 30.12.2024
© AP Photo / Jon Superالمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Jon Super
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كشف النجم المصري محمد صلاح عن عدم وجود أي تقدم في مفاوضات تجديد عقده مع النادي، والذي ينتهي بنهاية موسم 2024/2025.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لوسائل إعلام بريطانية عقب الفوز الكاسح الذي حققه ليفربول على وست هام يونايتد بخماسية نظيفة في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ساهم صلاح بشكل كبير في الفوز بتسجيله هدفاً وصناعته هدفين آخرين، ليقود فريقه إلى انتصار مهم على ملعب الخصم.
ورداً على سؤال حول تجديد عقده مع "الريدز"، أوضح صلاح قائلاً: "لا، نحن بعيدون كل البعد عن ذلك، لا أريد أن أقول أي شيء في وسائل الإعلام ثم يبدأ الناس في الحديث"، وأضاف: "لم يحدث أي شيء حقاً، لكنني أركز مع الفريق، وآمل أن نفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز".
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أمس, 21:02 GMT
وعبّر صلاح عن سعادته بالنتيجة أمام وست هام، مشيراً إلى السيطرة الجيدة للفريق على المباراة وتسجيل الأهداف، وأكد أن هدفه الرئيسي هو الفوز بلقب الدوري مع ليفربول، قائلاً: "الشيء الوحيد الذي يدور في ذهني هو أنني أريد أن يفوز ليفربول بالدوري، وأريد أن أكون جزءاً من ذلك هذا هو الشيء الوحيد الذي ركزت عليه منذ بداية الموسم".
وأكد صلاح عزمه على بذل قصارى جهده من أجل تحقيق اللقب، مشيراً إلى المنافسة الشديدة من الفرق الأخرى في الدوري، وحثّ فريقه على "البقاء مركزين ومتواضعين والعمل الجاد" لتحقيق هذا الهدف.
وفي ختام تصريحاته، أعرب صلاح، البالغ من العمر 32 عاماً، عن رغبته في الاستمتاع بالمباريات، معبراً عن بعض الإحباط بسبب إضاعة بعض الفرص في مباراة وست هام، لكنه أكد أن الأهم هو تحقيق الفوز للفريق.
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وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية أن نجم المنتخب المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، تلقى عرضا جديدا من أحد الأندية الإيطالية التي تسعى لضمه خلال الفترة المقبلة.
وذكرت صحيفة غربية، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يسعى للتعاقد مع النجم المصري في الموسم المقبل، حيث يحاول يسعى النادي تعزيز هيمنته على الساحة المحلية وتوسيعها إلى المستوى القاري عبر ضم صلاح لصفوفه.
وكان إنتر ميلان قد تمكن من الفوز بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، حيث أنهى الموسم بفارق 19 نقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني، وهذا العام، ينافس الفريق مجددا على اللقب المحلي.
ويفترض أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو 2025، في وقت لم يتوصل بعد لاتفاق مع إدارة "الريدز" للاستمرار من خلال التمديد، نتيجة طلبات اللاعب المادية وتقدمه في العمر.
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