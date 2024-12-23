لأول مرة... مرموش يتفوق على صلاح ويعتلي صدارة أغلى اللاعبين المصريين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
09:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:30 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:03 GMT
19 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:22 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:31 GMT
23 د
ملفات ساخنة
كيف تتعاطى القيادة السورية مع الشروط الأمريكية لرفع العقوبات
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"أنصار الله": نحن علی أعتاب المرحلة السادسة من "إيلام إسرائيل"، فصائل فلسطينية تطالب السلطة بوقف الحملة الأمنية في جنين
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
11:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:26 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241223/لأول-مرة-مرموش-يتفوق-على-صلاح-ويعتلي-صدارة-أغلى-اللاعبين-المصريين-1096070683.html
لأول مرة... مرموش يتفوق على صلاح ويعتلي صدارة أغلى اللاعبين المصريين
لأول مرة... مرموش يتفوق على صلاح ويعتلي صدارة أغلى اللاعبين المصريين
سبوتنيك عربي
تصدر عمر مرموش، نجم المنتخب المصري وفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، ترتيب أغلى اللاعبين المصريين بعدما وصلت قيمته التسويقية حتى الآن 60 مليون يورو، متجاوزا... 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T09:01+0000
2024-12-23T09:01+0000
مجتمع
رياضة
أخبار كرة القدم
اللاعب محمد صلاح
مصر
أخبار مصر الآن
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0d/1093704709_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_a01fe6dc10b524563c86d60c04209208.jpg
وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن الإنجاز الذي حققه مرموش جاء وفقا لآخر تحديث أجرته شبكة "ترانسفير ماركت" العالمية.يأتي ذلك بعدما تربع صلاح لسنوات على صدارة قائمة أغلى لاعب في الكرة المصرية بقيم مالية كبيرة وصلت في فترات إلى 150 مليون يورو، إلا أن عامل السن مع اقتراب عقده مع ليفربول من الانتهاء أدى إلى وصوله إلى 55 مليون يورو فقط، لينجح مرموش في خطف الصدارة قبل نهاية 2024.وأفاد موقع "ترانسفير ماركت" أن القيمة التسويقية للنجم المصري عمر مرموش مهاجم إينتراخت فرانكفورت الألماني بلغت 60 مليوناً بغدما كانت 40 مليون يورو في أكتوبر/ تشرين الأول الماضى، بينما كانت في مايو/ أيار الماضى، 22 مليون يورو.وتشهد الفترة الحالية تألق مرموش صاحب الـ (25) عاما، ما اهله لأن يصبح من بين أفضل هدافى الدورى الألمانى، مقدما موسما رائعا رفقة ناديه بمختلف المسابقات، بعد أن ساهم في تسجيل 30 هدفا خلال 23 مباراة، سجل 18 هدفاً وقدم 12 تمريرة حاسمة.في السياق ذاته، حصل مرموش على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني خلال شهر نوفمبر الماضي، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع ناديه، وأصبح كذلك أول من يحقق الجائزة مرتين هذا الموسم، بعدما سبق له الفوز بها في سبتمبر الماضي.يذكر ان مرموش كان قد قاد فريقه آينتراخت فرانكفورت ليحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني معززا آمال جماهيره في المنافسة علي لقب الدوري المحلي و دوري أبطال أوروبا، ويحتل مرموش وصافة هدافي الدوري الألماني برصيد 13 هدفا خلف الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونيخ.وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية بأن إدارة فريق نادي ليفربول الإنجليزي مهتمة بالتعاقد مع المصري عمر مرموش، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.وقال موقع " caughtoffside"، في أكتوبر الماضي، إن مرموش لفت أنظار ليفربول بعدما قدم أداءً استثنائيًا مع النادي الألماني وسجل 17 هدفًا وصنع 6 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي.وأوضح الموقع أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما كان قد بدأ الموسم الحالي بشكل استثنائي أيضا، وأن ليفربول مستعد لضم مرموش إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال تقديم عرض أولي بقيمة 60 مليون يورو للمهاجم ويتبقى استطلاع موقف فرانكفورت تجاه العرض.
https://sarabic.ae/20240314/صلاح-ومرموش-في-منافسة-شرسة-على-هداف-المحترفين-المصريين-في-بيغ-فايف-1086969962.html
https://sarabic.ae/20241217/بعد-محمد-صلاح-ليفربول-يواجه-أزمة-جديدة-مع-أحد-أبرز-لاعبيه-1095885901.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0d/1093704709_120:0:1897:1333_1920x0_80_0_0_bbb61f540bc4d236fc7d49b6edb56c3a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار كرة القدم, اللاعب محمد صلاح, مصر, أخبار مصر الآن, منوعات
رياضة, أخبار كرة القدم, اللاعب محمد صلاح, مصر, أخبار مصر الآن, منوعات

لأول مرة... مرموش يتفوق على صلاح ويعتلي صدارة أغلى اللاعبين المصريين

09:01 GMT 23.12.2024
© AP Photo / Michael Probstاللاعب المصري عمر مرموش
اللاعب المصري عمر مرموش - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Michael Probst
تابعنا عبر
تصدر عمر مرموش، نجم المنتخب المصري وفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، ترتيب أغلى اللاعبين المصريين بعدما وصلت قيمته التسويقية حتى الآن 60 مليون يورو، متجاوزا بذلك مواطنه محمد صلاح، الذي توقفت قيمته التسويقية عند 55 مليون يورو.
وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن الإنجاز الذي حققه مرموش جاء وفقا لآخر تحديث أجرته شبكة "ترانسفير ماركت" العالمية.
يأتي ذلك بعدما تربع صلاح لسنوات على صدارة قائمة أغلى لاعب في الكرة المصرية بقيم مالية كبيرة وصلت في فترات إلى 150 مليون يورو، إلا أن عامل السن مع اقتراب عقده مع ليفربول من الانتهاء أدى إلى وصوله إلى 55 مليون يورو فقط، لينجح مرموش في خطف الصدارة قبل نهاية 2024.
لاعب كرة القدم المصري، عمر مرموش - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
مجتمع
صلاح ومرموش في منافسة شرسة على هداف المحترفين المصريين في "بيغ فايف"
14 مارس, 09:21 GMT
وأفاد موقع "ترانسفير ماركت" أن القيمة التسويقية للنجم المصري عمر مرموش مهاجم إينتراخت فرانكفورت الألماني بلغت 60 مليوناً بغدما كانت 40 مليون يورو في أكتوبر/ تشرين الأول الماضى، بينما كانت في مايو/ أيار الماضى، 22 مليون يورو.
وتشهد الفترة الحالية تألق مرموش صاحب الـ (25) عاما، ما اهله لأن يصبح من بين أفضل هدافى الدورى الألمانى، مقدما موسما رائعا رفقة ناديه بمختلف المسابقات، بعد أن ساهم في تسجيل 30 هدفا خلال 23 مباراة، سجل 18 هدفاً وقدم 12 تمريرة حاسمة.
في السياق ذاته، حصل مرموش على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني خلال شهر نوفمبر الماضي، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع ناديه، وأصبح كذلك أول من يحقق الجائزة مرتين هذا الموسم، بعدما سبق له الفوز بها في سبتمبر الماضي.
اللاعب المصري، محمد صلاح يحرز هدفين ويقود فريقه ليفربول، إلى انتصار مهم بالدوري الإنجليزي الممتاز، على فريق توتنهام هوتسبر. اليوم الأحد 6 أكتوبر/ تشرين الثاني 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
مجتمع
بعد محمد صلاح.. "ليفربول" يواجه أزمة جديدة مع أحد أبرز لاعبيه
17 ديسمبر, 14:52 GMT
يذكر ان مرموش كان قد قاد فريقه آينتراخت فرانكفورت ليحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني معززا آمال جماهيره في المنافسة علي لقب الدوري المحلي و دوري أبطال أوروبا، ويحتل مرموش وصافة هدافي الدوري الألماني برصيد 13 هدفا خلف الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونيخ.
وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية بأن إدارة فريق نادي ليفربول الإنجليزي مهتمة بالتعاقد مع المصري عمر مرموش، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.
وقال موقع " caughtoffside"، في أكتوبر الماضي، إن مرموش لفت أنظار ليفربول بعدما قدم أداءً استثنائيًا مع النادي الألماني وسجل 17 هدفًا وصنع 6 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي.
وأوضح الموقع أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما كان قد بدأ الموسم الحالي بشكل استثنائي أيضا، وأن ليفربول مستعد لضم مرموش إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال تقديم عرض أولي بقيمة 60 مليون يورو للمهاجم ويتبقى استطلاع موقف فرانكفورت تجاه العرض.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT - سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو19 ديسمبر, 13:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала