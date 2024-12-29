https://sarabic.ae/20241229/محمد-صلاح-يتلقى-عرضا-جديدا-للانتقال-للدوري-الإيطالي-1096310050.html

محمد صلاح يتلقى عرضا جديدا للانتقال للدوري الإيطالي

محمد صلاح يتلقى عرضا جديدا للانتقال للدوري الإيطالي

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير صحفية أن نجم المنتخب المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، تلقى عرضا جديدا من أحد الأندية الإيطالية التي تسعى لضمه خلال الفترة المقبلة. 29.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-29T14:21+0000

2024-12-29T14:21+0000

2024-12-29T14:21+0000

مجتمع

اللاعب محمد صلاح

رياضة

ليفربول

أخبار الدوري الإنجليزي

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وذكرت صحيفة غربية، اليوم الأحد، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يسعى للتعاقد مع النجم المصري في الموسم المقبل، حيث يحاول يسعى النادي تعزيز هيمنته على الساحة المحلية وتوسيعها إلى المستوى القاري عبر ضم صلاح لصفوفه. وكان إنتر ميلان قد تمكن من الفوز بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، حيث أنهى الموسم بفارق 19 نقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني، وهذا العام، ينافس الفريق مجددا على اللقب المحلي.ويفترض أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو 2025، في وقت لم يتوصل بعد لاتفاق مع إدارة "الريدز" للاستمرار من خلال التمديد، نتيجة طلبات اللاعب المادية وتقدمه في العمر.وبفضل ما حققه في السنوات الأخيرة، أصبح محمد صلاح ضمن أكثر 10 لاعبين فيما يتعلق بصناعة وتسجيل الأهداف وركلات الجزاء والتسديد على المرمى، بحسب وسائل إعلام.وفيما يلي أبرز الإحصائيات الخاصة بمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي:المركز الـ 8 ضمن قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة بـ172 هدفا.المركز الـ 10 في صناعة الأهداف بـ80 هدفا.المركز الـ 10 في التسديدات التي تصيب القائمين والعارضة.المركز الـ 3 في التسديد على المرمى بـ 433 تسديدة ناجحة.المركز الـ4 في تسجيل الأهداف من ركلات الجزاء بـ29 هدفا.المركز 205 في عدد المباريات بـ 279 مباراة.المركز رقم 69 في فترة اللعب بالدوري الإنجليزي.المركز الأول في نسبة التسجيل خلال الموسم الأول للدوري الإنجليزية بـ 10 أهداف.وتربع النجم المصري لسنوات على صدارة قائمة أغلى لاعب في الكرة المصرية بقيم مالية كبيرة وصلت في فترات إلى 150 مليون يورو، إلا أن عامل السن مع اقتراب عقده مع ليفربول من الانتهاء أدى إلى وصوله إلى 55 مليون يورو فقط حاليا ليتفوق عليه عمر مرموش، نجم المنتخب المصري وفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعدما وصلت قيمته التسويقية حتى الآن 60 مليون يورو.

https://sarabic.ae/20241223/محمد-صلاح-يحطم-8-أرقام-قياسية-في-الدوري-الإنجليزي-1096096222.html

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اللاعب محمد صلاح, رياضة, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي