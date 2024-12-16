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https://sarabic.ae/20241216/جائزة-أفضل-لاعب-في-أفريقيا-لماذا-تم-استبعاد-محمد-صلاح؟-1095851331.html
جائزة أفضل لاعب في أفريقيا... لماذا تم استبعاد محمد صلاح؟
جائزة أفضل لاعب في أفريقيا... لماذا تم استبعاد محمد صلاح؟
سبوتنيك عربي
يقدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، جائزة أفضل لاعب كرة قدم لعام 2024، بعد أن حدد 5 مرشحين، غاب عنهم هداف الدوري الإنجليزي الممتاز محمد صلاح. 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T20:32+0000
2024-12-16T20:32+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
ليفربول
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ووفقا للاتحاد الأفريقي، يتنافس على اللقب، سايمون أدينغرا (كوت ديفوار)، وأديمولا لوكمان (نيجيريا)، وأشرف حكيمي (المغرب)، وسيرهو غيراسي (غينيا)، ورونوين وليامز (جنوب إفريقيا).وتعود آخر مرة حقق النجم المصري الجائزة، لعام 2018، وأثار استبعاده من القائمة النهائية هذا العام استغراب المتابعين، خاصة وأنه يقدم موسما استثنائيا مع ليفربول الإنجليزي.ووضع الاتحاد الإفريقي، الترشيحات، اعتمادا على أداء اللاعبين خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وكذلك على معدلهم التهديفي وإنجازاتهم في صفوف أنديتهم المحلية، الموسم الماضي.المنتخب المصري ودع أمم إفريقيا من دور الـ16، بعد غياب محمد صلاح بسبب الإصابة، أما مع ليفربول، ففشل النجم المصري بتحقيق لقب الدوري أو دوري الأبطال أو لقب الهداف الأوروبي أو الإنجليزي.أداء صلاح في موسم 2024-2025 لا يدخل كثيرا في حسابات الجائزة، فالتقييم ينصب بشكل كبير على موسم 2023-2024 وعلى كأس أمم إفريقيا التي أقيمت مطلع العام في يناير/ كانون الثاني 2024.وسجل محمد صلاح 18 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي، وكان بعيدا عن قائمة الهدافين المحلية والأوروبية، كما لم يشارك في دوري أبطال أوروبا، وحقق لقبا وحيدا مع ليفربول وهو كأس الرابطة الإنجليزية.
https://sarabic.ae/20241210/مفاجأة-بشأن-مفاوضات-ليفربول-مع-محمد-صلاح-فيديو-1095669883.html
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اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار مصر الآن, مصر, رياضة, منوعات, الأخبار
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار مصر الآن, مصر, رياضة, منوعات, الأخبار

جائزة أفضل لاعب في أفريقيا... لماذا تم استبعاد محمد صلاح؟

20:32 GMT 16.12.2024
© AP Photo / Jon Superالمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Jon Super
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يقدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، جائزة أفضل لاعب كرة قدم لعام 2024، بعد أن حدد 5 مرشحين، غاب عنهم هداف الدوري الإنجليزي الممتاز محمد صلاح.
ووفقا للاتحاد الأفريقي، يتنافس على اللقب، سايمون أدينغرا (كوت ديفوار)، وأديمولا لوكمان (نيجيريا)، وأشرف حكيمي (المغرب)، وسيرهو غيراسي (غينيا)، ورونوين وليامز (جنوب إفريقيا).
وتعود آخر مرة حقق النجم المصري الجائزة، لعام 2018، وأثار استبعاده من القائمة النهائية هذا العام استغراب المتابعين، خاصة وأنه يقدم موسما استثنائيا مع ليفربول الإنجليزي.
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
مجتمع
مفاجأة بشأن مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح... فيديو
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ووضع الاتحاد الإفريقي، الترشيحات، اعتمادا على أداء اللاعبين خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وكذلك على معدلهم التهديفي وإنجازاتهم في صفوف أنديتهم المحلية، الموسم الماضي.
المنتخب المصري ودع أمم إفريقيا من دور الـ16، بعد غياب محمد صلاح بسبب الإصابة، أما مع ليفربول، ففشل النجم المصري بتحقيق لقب الدوري أو دوري الأبطال أو لقب الهداف الأوروبي أو الإنجليزي.
أداء صلاح في موسم 2024-2025 لا يدخل كثيرا في حسابات الجائزة، فالتقييم ينصب بشكل كبير على موسم 2023-2024 وعلى كأس أمم إفريقيا التي أقيمت مطلع العام في يناير/ كانون الثاني 2024.
وسجل محمد صلاح 18 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي، وكان بعيدا عن قائمة الهدافين المحلية والأوروبية، كما لم يشارك في دوري أبطال أوروبا، وحقق لقبا وحيدا مع ليفربول وهو كأس الرابطة الإنجليزية.
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