https://sarabic.ae/20241223/محمد-صلاح-يحطم-8-أرقام-قياسية-في-الدوري-الإنجليزي-1096096222.html
محمد صلاح يحطم 8 أرقام قياسية في الدوري الإنجليزي
محمد صلاح يحطم 8 أرقام قياسية في الدوري الإنجليزي
سبوتنيك عربي
يواصل لاعب كرة القدم المصري إنجازاته مع فريق ليفربول ليصبح أحد أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاقه. 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T21:42+0000
2024-12-23T21:42+0000
2024-12-23T21:42+0000
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وبفضل ما حققه في السنوات الأخيرة، أصبح محمد صلاح ضمن أكثر 10 لاعبين فيما يتعلق بصناعة وتسجيل الأهداف وركلات الجزاء والتسديد على المرمى، بحسب وسائل إعلام.وفيما يلي أبرز الإحصائيات الخاصة بمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي:وتربع النجم المصري لسنوات على صدارة قائمة أغلى لاعب في الكرة المصرية بقيم مالية كبيرة وصلت في فترات إلى 150 مليون يورو، إلا أن عامل السن مع اقتراب عقده مع ليفربول من الانتهاء أدى إلى وصوله إلى 55 مليون يورو فقط حاليا ليتفوق عليه عمر مرموش، نجم المنتخب المصري وفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعدما وصلت قيمته التسويقية حتى الآن 60 مليون يورو.
https://sarabic.ae/20241217/بعد-محمد-صلاح-ليفربول-يواجه-أزمة-جديدة-مع-أحد-أبرز-لاعبيه-1095885901.html
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رياضة, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار العالم الآن
رياضة, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار العالم الآن
محمد صلاح يحطم 8 أرقام قياسية في الدوري الإنجليزي
يواصل لاعب كرة القدم المصري إنجازاته مع فريق ليفربول ليصبح أحد أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاقه.
وبفضل ما حققه في السنوات الأخيرة، أصبح محمد صلاح ضمن أكثر 10 لاعبين فيما يتعلق بصناعة وتسجيل الأهداف وركلات الجزاء
والتسديد على المرمى، بحسب وسائل إعلام.
وفيما يلي أبرز الإحصائيات الخاصة بمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي:
المركز الـ 8 ضمن قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة بـ172 هدفا.
المركز الـ 10 في صناعة الأهداف بـ80 هدفا.
المركز الـ 10 في التسديدات التي تصيب القائمين والعارضة.
المركز الـ 3 في التسديد على المرمى بـ 433 تسديدة ناجحة.
المركز الـ4 في تسجيل الأهداف من ركلات الجزاء بـ29 هدفا.
المركز 205 في عدد المباريات بـ 279 مباراة.
المركز رقم 69 في فترة اللعب بالدوري الإنجليزي.
المركز الأول في نسبة التسجيل خلال الموسم الأول للدوري الإنجليزية بـ 10 أهداف.
وتربع النجم المصري
لسنوات على صدارة قائمة أغلى لاعب في الكرة المصرية بقيم مالية كبيرة وصلت في فترات إلى 150 مليون يورو، إلا أن عامل السن مع اقتراب عقده مع ليفربول من الانتهاء أدى إلى وصوله إلى 55 مليون يورو فقط حاليا ليتفوق عليه عمر مرموش، نجم المنتخب المصري وفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعدما وصلت قيمته التسويقية
حتى الآن 60 مليون يورو.