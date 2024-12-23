https://sarabic.ae/20241223/محمد-صلاح-يحطم-8-أرقام-قياسية-في-الدوري-الإنجليزي-1096096222.html

محمد صلاح يحطم 8 أرقام قياسية في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يحطم 8 أرقام قياسية في الدوري الإنجليزي

سبوتنيك عربي

يواصل لاعب كرة القدم المصري إنجازاته مع فريق ليفربول ليصبح أحد أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاقه. 23.12.2024, سبوتنيك عربي

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وبفضل ما حققه في السنوات الأخيرة، أصبح محمد صلاح ضمن أكثر 10 لاعبين فيما يتعلق بصناعة وتسجيل الأهداف وركلات الجزاء والتسديد على المرمى، بحسب وسائل إعلام.وفيما يلي أبرز الإحصائيات الخاصة بمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي:وتربع النجم المصري لسنوات على صدارة قائمة أغلى لاعب في الكرة المصرية بقيم مالية كبيرة وصلت في فترات إلى 150 مليون يورو، إلا أن عامل السن مع اقتراب عقده مع ليفربول من الانتهاء أدى إلى وصوله إلى 55 مليون يورو فقط حاليا ليتفوق عليه عمر مرموش، نجم المنتخب المصري وفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعدما وصلت قيمته التسويقية حتى الآن 60 مليون يورو.

https://sarabic.ae/20241217/بعد-محمد-صلاح-ليفربول-يواجه-أزمة-جديدة-مع-أحد-أبرز-لاعبيه-1095885901.html

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