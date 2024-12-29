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https://sarabic.ae/20241229/ليلة-تاريخية-لمحمد-صلاح-ليفربول-يكتسح-وست-هام-بخماسية-في-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1096318680.html
ليلة تاريخية لمحمد صلاح... ليفربول يكتسح وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي... فيديو
ليلة تاريخية لمحمد صلاح... ليفربول يكتسح وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي... فيديو
سبوتنيك عربي
واصل النجم الدولي المصري، محمد صلاح، تألقه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما أحرز هدفا وصنع هدفين، ليقود فريقه ليفربول لاكتساح مضيفه ويستهام... 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T21:02+0000
2024-12-29T21:06+0000
مجتمع
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
اللاعب محمد صلاح
رياضة
منوعات
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وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة البريطانية لندن، افتتح الكولومبي لويس دياز التسجيل لليفربول في الدقيقة 30، قبل أن يضيف زميله الهولندي كودي جاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 40 بعد تمريرة حاسمة خيالية من صلاح، الذي أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 44.وأضاف أليكسندر أرنولد الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 54، فيما تكفل البرتغالي ديوغو جوتا بإحراز الهدف الخامس للضيوف في الدقيقة 84، من صناعة صلاح، الذي عزز صدارته أيضا لقائمة أكثر اللاعبين تقديما للتمريرات الحاسمة في البطولة هذا الموسم بـ13 تمريرة حاسمة، متفوقا بفارق 3 تمريرات على أقرب ملاحقيه بوكايو ساكا، نجم أرسنال.ورفع صلاح رصيده في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 17 هدفا، معززا صدارته لقائمة هدافي المسابقة خلال الموسم الحالي، بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.وارتفع رصيد ليفربول، بهذا الفوز، في الصدارة إلى 45 نقطة، بفارق 8 نقاط عن نوتينغهام فورست صاحب المركز الثاني، وله مباراة مؤجلة مع إيفرتون، فيما تجمد رصيد وست هام عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتا.وتربع النجم المصري لسنوات على صدارة قائمة أغلى لاعب في الكرة المصرية بقيم مالية كبيرة وصلت في فترات إلى 150 مليون يورو، إلا أن عامل السن مع اقتراب عقده مع ليفربول من الانتهاء أدى إلى وصوله إلى 55 مليون يورو فقط حاليا ليتفوق عليه عمر مرموش، نجم المنتخب المصري وفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعدما وصلت قيمته التسويقية حتى الآن 60 مليون يورو.
https://sarabic.ae/20241228/تقرير-يكشف-كيف-يفكر-ليفربول-في-صفقة-عمر-مرموش-1096273221.html
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ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, اللاعب محمد صلاح, رياضة, منوعات
ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, اللاعب محمد صلاح, رياضة, منوعات

ليلة تاريخية لمحمد صلاح... ليفربول يكتسح وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي... فيديو

21:02 GMT 29.12.2024 (تم التحديث: 21:06 GMT 29.12.2024)
© AP Photo / Ian Hodgsonنجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Ian Hodgson
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واصل النجم الدولي المصري، محمد صلاح، تألقه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما أحرز هدفا وصنع هدفين، ليقود فريقه ليفربول لاكتساح مضيفه ويستهام يونايتد بخماسية نظيفة، في المرحلة الـ19 للمسابقة.
وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة البريطانية لندن، افتتح الكولومبي لويس دياز التسجيل لليفربول في الدقيقة 30، قبل أن يضيف زميله الهولندي كودي جاكبو الهدف الثاني في الدقيقة 40 بعد تمريرة حاسمة خيالية من صلاح، الذي أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 44.
وأضاف أليكسندر أرنولد الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 54، فيما تكفل البرتغالي ديوغو جوتا بإحراز الهدف الخامس للضيوف في الدقيقة 84، من صناعة صلاح، الذي عزز صدارته أيضا لقائمة أكثر اللاعبين تقديما للتمريرات الحاسمة في البطولة هذا الموسم بـ13 تمريرة حاسمة، متفوقا بفارق 3 تمريرات على أقرب ملاحقيه بوكايو ساكا، نجم أرسنال.
ورفع صلاح رصيده في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 17 هدفا، معززا صدارته لقائمة هدافي المسابقة خلال الموسم الحالي، بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.
اللاعب المصري عمر مرموش - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
مجتمع
تقرير يكشف كيف يفكر ليفربول في صفقة عمر مرموش
أمس, 10:40 GMT
وارتفع رصيد ليفربول، بهذا الفوز، في الصدارة إلى 45 نقطة، بفارق 8 نقاط عن نوتينغهام فورست صاحب المركز الثاني، وله مباراة مؤجلة مع إيفرتون، فيما تجمد رصيد وست هام عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتا.
وتربع النجم المصري لسنوات على صدارة قائمة أغلى لاعب في الكرة المصرية بقيم مالية كبيرة وصلت في فترات إلى 150 مليون يورو، إلا أن عامل السن مع اقتراب عقده مع ليفربول من الانتهاء أدى إلى وصوله إلى 55 مليون يورو فقط حاليا ليتفوق عليه عمر مرموش، نجم المنتخب المصري وفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعدما وصلت قيمته التسويقية حتى الآن 60 مليون يورو.
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