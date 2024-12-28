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https://sarabic.ae/20241228/تقرير-يكشف-كيف-يفكر-ليفربول-في-صفقة-عمر-مرموش-1096273221.html
تقرير يكشف كيف يفكر ليفربول في صفقة عمر مرموش
تقرير يكشف كيف يفكر ليفربول في صفقة عمر مرموش
سبوتنيك عربي
الحديث لا يزال محتدما حول مستقبل النجم المصري عمر مرموش، المحترف في صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني، وذلك في ظل تألقه اللافت منذ بداية الموسم الحالي. 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T10:40+0000
2024-12-28T10:40+0000
مجتمع
رياضة
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
الأخبار
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مرموش أصبح هدفًا للعديد من الأندية الكبرى في أوروبا، وعلى رأسها نادي ليفربول الإنجليزي، الذي يراقب عن كثب تألق اللاعب مع فريقه الألماني.وفي تقرير نشرته صحيفة "ذا أثلتيك"، أشارت إلى أن ليفربول قد حسم موقفه بشأن مرموش، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني المقبل، في ضوء تراجع مستوى مهاجمه داروين نونيز.ومع ذلك، أكدت أن اسم مرموش بات من بين الأسماء المرشحة للانضمام إلى الفريق في المستقبل، خاصة في ظل التكهنات حول رحيل محمد صلاح.يشار إلى أن مرموش، يتصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 13 هدفا، بفارق هدف واحد عن الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ.يُذكر أن آينتراخت فرانكفورت يحتل حاليا المركز الثالث في الدوري الألماني برصيد 27 نقطة بعد 15 جولة، حيث حقق الفريق 8 انتصارات، 3 تعادلات، و4 هزائم.
https://sarabic.ae/20241223/لأول-مرة-مرموش-يتفوق-على-صلاح-ويعتلي-صدارة-أغلى-اللاعبين-المصريين-1096070683.html
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رياضة, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار
رياضة, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار

تقرير يكشف كيف يفكر ليفربول في صفقة عمر مرموش

10:40 GMT 28.12.2024
© AP Photo / Michael Probstاللاعب المصري عمر مرموش
اللاعب المصري عمر مرموش - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Michael Probst
تابعنا عبر
الحديث لا يزال محتدما حول مستقبل النجم المصري عمر مرموش، المحترف في صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني، وذلك في ظل تألقه اللافت منذ بداية الموسم الحالي.
مرموش أصبح هدفًا للعديد من الأندية الكبرى في أوروبا، وعلى رأسها نادي ليفربول الإنجليزي، الذي يراقب عن كثب تألق اللاعب مع فريقه الألماني.
وفي تقرير نشرته صحيفة "ذا أثلتيك"، أشارت إلى أن ليفربول قد حسم موقفه بشأن مرموش، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني المقبل، في ضوء تراجع مستوى مهاجمه داروين نونيز.
اللاعب المصري عمر مرموش - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
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لأول مرة... مرموش يتفوق على صلاح ويعتلي صدارة أغلى اللاعبين المصريين
23 ديسمبر, 09:01 GMT

وأكدت الصحيفة أن ليفربول لن يتسرع في التعاقد مع مهاجم جديد في "الميركاتو" الشتوي، ما يجعل من غير المرجح أن يضم النادي أي صفقة هجومية خلال هذه الفترة.

ومع ذلك، أكدت أن اسم مرموش بات من بين الأسماء المرشحة للانضمام إلى الفريق في المستقبل، خاصة في ظل التكهنات حول رحيل محمد صلاح.
يشار إلى أن مرموش، يتصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 13 هدفا، بفارق هدف واحد عن الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ.
يُذكر أن آينتراخت فرانكفورت يحتل حاليا المركز الثالث في الدوري الألماني برصيد 27 نقطة بعد 15 جولة، حيث حقق الفريق 8 انتصارات، 3 تعادلات، و4 هزائم.
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